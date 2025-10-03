DNSE lần thứ ba liên tiếp đạt Thương hiệu mạnh tiên phong đổi mới sáng tạo

Chứng khoán DNSE tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ ba liên tiếp được ghi danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

Năm nay, Top 10 Thương hiệu mạnh tiên phong đổi mới sáng tạo được trao cho các đơn vị có những bước tiến nổi bật trong ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới, gồm các doanh nghiệp tiêu biểu như: DNSE, VnPay, Grab, Sacombank,…

Đại diện DNSE nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo.

Đây là lần thứ tư liên tiếp DNSE được vinh danh tại chương trình thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, với lịch sử 22 năm này. Năm 2022, với bước tăng trưởng vượt bậc về quy mô và hiệu quả kinh doanh, DNSE được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu mạnh tăng trưởng ấn tượng. 3 năm tiếp theo 2023-2025, phát huy thế mạnh công nghệ trong ngành tài chính chứng khoán, công ty chứng khoán số này liên tục giữ vững vị trí Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là nhu cầu khách quan mà còn là động lực tiên quyết để khẳng định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Tổng Bí thư Tô Lâm đã một lần nữa nhấn mạnh điều này tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 vào ngày 1/10/2025: “Quốc gia nào đi trước một bước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nắm lợi thế cạnh tranh chiến lược và tiến nhanh, tiến xa; ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau”.

Bởi vậy, đổi mới sáng tạo cần được xem là “sự nghiệp toàn dân”, là yếu tố then chốt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại chương trình năm nay, hạng mục Top 10 Thương hiệu mạnh Tiên phong đổi mới sáng tạo là hạng mục quan trọng, quy tụ nhiều doanh nghiệp nổi bật. Các tiêu chí bình xét không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà còn dựa trên giá trị bền vững, năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE tự hào chia sẻ: “5 năm gần đây, DNSE quyết tâm theo đuổi mục tiêu “Đơn giản hoá đầu tư cho người Việt” thông qua những sáng kiến công nghệ, giúp cho việc đầu tư trở nên dễ dàng hơn. Đó là một chặng đường đầy nỗ lực để chuyển mình và phát triển, cũng là chiến lược lâu dài để tạo nên sức cạnh tranh của DNSE.

Sự ghi nhận, vinh danh trong bảng vàng Thương hiệu mạnh Việt Nam nhiều năm liên tiếp là quả ngọt cho nỗ lực ấy và niềm vinh dự, khích lệ lớn với DNSE”.

Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo 2025 quy tụ các doanh nghiệp đóng góp nổi bật trong chuyển đổi số.

Những năm gần đây, DNSE liên tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm với nhiều tính năng mới mẻ, giúp quá trình đầu tư trở nên thuận tiện, đơn giản, minh bạch. Tiêu biểu có Margin Deal - giải pháp quản trị cho vay theo từng giao dịch, mang đến các gói vay linh hoạt mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 5,99% và khả năng quản trị rủi ro tối ưu. Trợ lý ảo Ensa được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cập nhật thông tin thị trường, đưa ra khuyến nghị dựa trên nhiều bộ chỉ báo và có khả năng tương tác trực tiếp với người dùng, phù hợp với nhiều khẩu vị đầu tư. Giải pháp này cũng đã được vinh danh tại AI Awards 2024 trong hạng mục “Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính”.

Năm 2025, công ty tiếp tục đánh dấu bước tiến mới trên hành trình đổi mới sáng tạo khi ra mắt Lệnh AI - ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu giá mua bán, khả năng khớp lệnh và tiết kiện thời gian giao dịch, bằng cách tự động chia lệnh khối lượng lớn thành các lệnh nhỏ hơn.

Đặc biệt, sự tiên phong của DNSE trong việc mang đến nền tảng mở, sẵn sàng kết nối API với các nền tảng tài chính, ngân hàng, dữ liệu khác đã mở ra một “vũ trụ” tài chính toàn diện, đưa chứng khoán đến gần hơn với mọi người. Đó là một trong những chiến lược công nghệ nổi trội của DNSE.

Song song, ở mảng phái sinh, với hệ thống giao dịch nhiều tính năng tự động hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư, DNSE hiện đang duy trì vị trí Top 2 Bảng xếp hạng thị phần.

Những nỗ lực đổi mới và hướng đi khác biệt đã mang đến kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh của DNSE những năm gần đây. Năm 2025, ước tính 8 tháng đầu năm, doanh thu lũy kế DNSE đạt 936 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ 2024 và đạt 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ, hoàn thành 107% kế hoạch cả năm.

Dư nợ margin đạt kỷ lục mới 6.591 tỷ đồng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của DNSE trong mảng cho vay ký quỹ. DNSE tiếp tục giữ vững vị thế top đầu thị trường với hơn 1,2 triệu tài khoản, chiếm 12% toàn ngành tại tháng 8/2025.

Năm nay, DNSE cũng đã thực hiện tăng vốn thông qua nhiều hình thức, bao gồm đợt chào bán 10 triệu trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng mới đây, nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động ứng trước tiền bán và cho vay ký quỹ, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, trước những điểm sáng trên thị trường chứng khoán năm nay và triển vọng nâng hạng sắp tới, DNSE sẽ tận dụng tối đa nền tảng vốn và công nghệ hiện có để nắm bắt cơ hội, khai thác sâu hơn việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, qua đó chuẩn bị sẵn sàng cho những bước phát triển đột phá thời gian tới.