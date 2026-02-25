Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực
Kim Phong
25/02/2026, 15:33
Áp lực chốt lời rõ ràng hơn đáng kể trong phiên hôm nay và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất quay đầu giảm khiến VN-Index cũng đỏ. Tuy nhiên nhìn từ độ rộng cũng như phân bổ dòng tiền, thị trường vẫn đang tích cực.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 155 mã tăng/158 mã giảm,
tốt hơn so với phiên sáng (133 mã tăng/174 mã giảm). Điều này xác nhận khá nhiều
cổ phiếu đã có diễn biến phục hồi. Điểm khác với nhịp hồi chiều qua là các trụ đã
không tham gia, khiến VN-Index đóng cửa giảm 0,36% (-6,71 điểm) còn kém hơn buổi
sáng (-0,28%/-5,21 điểm).
Cả VIC lẫn VHM chiều nay đều đã cải thiện giá. VHM chỉ nhích
lên được 1 bước giá nhưng VIC hồi mạnh 1,02% so với mức chốt buổi sáng. Trụ lớn
nhất thị trường này đóng cửa còn giảm 3,01% so với tham chiếu trong khi VHM giảm
3,6%. Khoảng 11,2 điểm của VN-Index đã bị hai mã này lấy đi.
Lẽ ra sự phục hồi của VIC sẽ cải thiện điểm số hơn nữa nếu
như nhiều trụ khác không suy yếu. VCB buổi sáng là trụ mạnh với mức tăng 1,08%
nhưng kết phiên chỉ còn tăng 0,15%. GAS có nhịp lao dốc khá sốc, từ mức tăng
3,08% phiên sáng thành giảm 0,45% lúc đóng cửa. BID cũng bất ngờ trượt giảm mạnh
1,42%, rơi qua tham chiếu 0,51%. Blue-chips kéo điểm mạnh nhất buổi sáng là HPG
cũng đã ép lùi lại 1,01%, còn tăng chung cuộc 3,53%...
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt giá và 11 mã có cải
thiện so với phiên sáng. Tiếc rằng số cải thiện giá phần lớn là tăng quá ít hoặc
vốn hóa chưa có khả năng chi phối. DGC là ví dụ, chiều nay lội ngược dòng tăng
2,98% và vượt tham chiếu 1,2%. SHB bật tăng thêm 3,51%, đóng cửa tăng 4,18%.
TPB tăng thêm 1,63%, chốt tăng 3,31%. Những cổ phiếu này không bù lại được sức ép
từ bên trượt giảm, khiến VN30-Index đóng cửa giảm 0,06% (phiên sáng tăng 0,05%)
với 17 mã tăng/13 mã giảm. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều cũng bất ngờ sụt giảm
mạnh gần 36% so với buổi sáng cho thấy có vấn đề ở phía mua hơn là phía bán.
Phần còn lại của thị trường có tín hiệu khả quan hơn nhóm
blue-chips. Độ rộng cải thiện hơn đã phản ánh phần nào khả năng phục hồi giá. Tuy
nhiên dòng tiền chưa đủ để đẩy giá rõ nét hơn. Thống kê toàn sàn HoSE cuối ngày
có 66 cổ phiếu tăng vượt 1%, ít hơn buổi sáng một chút (72 mã). Tuy vậy giá nhóm
mạnh nhất và có dòng tiền khỏe nhất hầu như ít thay đổi, phản ánh khả năng duy
trì lực nâng đỡ bền bỉ.
HPG, STB, TPB, MBB vẫn là các cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất
và giá cũng không thay đổi nhiều. SHB nổi lên với mức giao dịch riêng buổi chiều
tới 1.086 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi buổi sáng và cả ngày đạt 1.680,1 tỷ đồng. POW,
KBC, NKG, VCG… tiếp tục ổn định mức tăng mạnh trên nền thanh khoản cao.
Thực tế tuy VN-Index giảm nhưng độ rộng cân bằng cũng như mức
tập trung thanh khoản rất cao vào nhóm tăng giá phản ánh sự chọn lọc hơn là điều
chỉnh cả loạt. Tổng thanh khoản của nhóm cổ phiếu tăng giá chiếm 56,3% giao dịch
sàn HoSE trong khi tổng nhóm giảm chiếm 42,5%. Thanh khoản của sàn này riêng
phiên chiều đã giảm 29% so với buổi sáng nhưng bức tranh phân bổ vốn này thể hiện
năng lực dòng tiền mua vẫn có hiệu lực ở những cổ phiếu được quan tâm.
Hiện tượng điều chỉnh giá kỹ thuật như hôm nay không phải là
diễn biến bất thường, thậm chí là được chờ đợi vì vẫn luôn có nhà đầu tư bán ra
ở gần vùng kháng cự. Điều quan trọng là thị trường vẫn nhận được dòng tiền vào
lớn, hấp thụ khối lượng này. Tuy chiều nay giao dịch hai sàn có giảm, nhưng tổng
thể cả phiên giá trị khớp lệnh vẫn lên tới trên 37.583 tỷ đồng chưa tính thỏa
thuận. Phải lưu ý rằng 4 tuần trước đó trung bình thanh khoản chỉ là 28.234 tỷ đồng/phiên.
