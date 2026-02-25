Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

Hà Anh

25/02/2026, 23:13

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/2/2026

Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi tăng điểm từ vùng giá quanh 1.740 điểm hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 01/2025 tương ứng 1.900 điểm - 1.920 điểm.
Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi tăng điểm từ vùng giá quanh 1.740 điểm hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 01/2025 tương ứng 1.900 điểm - 1.920 điểm.

Kết phiên 25/2, VN-Index giảm 6,71 điểm, tương đương 0,36% xuống mốc 1.860,91 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,51 điểm, tương đương 0,19% lên 263,23 điểm

VN-Index gặp khó khi thử thách vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index gặp khó khi thử thách vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm. Chỉ số dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng kháng cự này. Thanh khoản tiếp tục gia tăng nhưng khối ngoại quay đầu bán ròng. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục cần thêm thời gian tích lũy bên dưới vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể tiếp tục mở vị thế mua trading ở các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên. Tập mua đón đầu các cổ phiếu chưa tăng hoặc đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ thuộc các ngành năng lượng, vật liệu xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, cảng biển...”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.880 – 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.855 – 1.876 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1.860,91 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Tâm lý thị trường chung khá tích cực; ngược lại, nhóm cổ phiếu Vin kiềm chế đà tăng của VN-Index. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.880 – 1.900”.

Áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi tăng điểm từ vùng giá quanh 1.740 điểm hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 01/2025 tương ứng 1.900 điểm - 1.920 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng đỉnh năm 2018, 2022 đến nay. Áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường đang quay trở lại vùng giá cao nhất tháng 1/2025, thời điểm VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.740 điểm mới bắt đầu phục hồi trở lại. Diễn biến thị trường hiện tại như chúng tôi đã nhận định, thiên về luân chuyển, tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn trong khi chịu áp lực bán giá cao ở vùng đỉnh cũ. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 427 tỉ USD, tương ứng 83% GDP 2025. Chúng tôi cho rằng, đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Do đó sẽ ưu tiên đánh giá, quản trị rủi ro cho danh mục. Nhà đầu tư nên xem xét, ưu tiên các vị thế bán giá cao, cơ cấu danh mục ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VCSC tiếp tục duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 6,7 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1.860,9 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh lên vùng 1.875 điểm trong phiên sáng nhờ lực cầu từ một số cổ phiếu nhóm Vật liệu cơ bản (GVR và HPG) và nhóm ngân hàng (STB, MBB và SHB). Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại các cổ phiếu nhóm Vingroup đã khiến chỉ số đóng cửa dưới mốc tham chiếu trong phiên giao dịch hôm nay.

Áp lực bán tiếp tục tăng trong phiên hôm nay tuy nhiên với việc thị trường không giảm mạnh, chúng tôi cho rằng lực bán này đã được hấp thụ khá tốt. Ngoài ra, mức giảm của chỉ số chủ yếu do áp lực bán từ nhóm Vingroup, trong khi đa số các nhóm ngành còn lại vẫn diễn biến tương đối tích cực. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1.900, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên rung lắc để tranh thủ giải ngân một phần nhỏ tài khoản với mục tiêu ngắn hạn”.

Thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên tình trạng phân hóa sẽ diễn ra trong những phiên giao dịch tới, nhưng chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên điều chỉnh là cơ hội gia tăng cổ phiếu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-50% danh mục”.

Khả năng VN-Index sẽ rung lắc và kiểm định lại cung cầu ở vùng điểm 1.860 sẽ tiếp diễn trong những phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay giảm điểm nhẹ với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp liền trước.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số đang ghi nhận sự rung lắc quanh vùng 1.860 điểm. Tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn đang hướng

lên cho thấy chỉ số vẫn chưa đánh mất xu hướng tăng, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1820 tương đương mốc MA20 của thị trường còn kháng cự ngắn hạn vẫn là vùng đỉnh cũ tại 1.910 - 1.920 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI sau khi đi vào vùng quá mua đã quay lại ngưỡng trung tính. Bên cạnh đó chỉ báo MACD đã tạo đỉnh nên do đó khả năng rung lắc và kiểm định lại cung cầu ở vùng điểm 1.860 sẽ tiếp diễn trong những phiên tới.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và những mã đã có đà tăng mạnh khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng điểm 1860. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đang luân chuyển khá tích cực sang các nhóm ngành khác ngoài nhóm dẫn dắt như thép, khu công nghiệp. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã tiếp tục có tín hiệu thu hút dòng tiền để giải ngân như bất động sản khu công nghiệp hoặc ngân hàng”.

VN-Index sẽ tiếp tục tăng về vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hoạt động bán chưa xuất hiện dàn trải với áp lực cao và lực cầu vẫn chủ động trên nhiều nhóm ngành. Dựa vào tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ tiếp tục tăng về vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm. Biện độ giảm giới hạn tại mốc 1.845 điểm và tạm ngưng mở mới vị thế ngắn hạn nếu mốc này bị vi phạm”

Nhịp tăng của chỉ số có sự hạ nhiệt sau chuỗi phiên đi lên liên tiếp khi hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nhịp tăng của chỉ số có sự hạ nhiệt sau chuỗi phiên đi lên liên tiếp khi hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920. Thanh khoản gia tăng phản ánh áp lực chốt lời giá cao quay lại chiếm ưu thế, tuy nhiên chưa tác động đáng kể đến xu hướng chung của chỉ số.

Trong đó, vùng 1.830 – 1.850 tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

15:33, 25/02/2026

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

12:08, 25/02/2026

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

VN-Index tăng liên tiếp, hướng tới vùng đỉnh 1.900 điểm

23:08, 24/02/2026

Từ khóa:

1900 chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

Áp lực chốt lời rõ ràng hơn đáng kể trong phiên hôm nay và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất quay đầu giảm khiến VN-Index cũng đỏ. Tuy nhiên nhìn từ độ rộng cũng như phân bổ dòng tiền, thị trường vẫn đang tích cực.

Giới chức Fed thận trọng với cắt giảm lãi suất

Giới chức Fed thận trọng với cắt giảm lãi suất

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu vào ngày 24/2 đưa ra quan điểm thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

Nhóm cổ phiếu Vin sáng nay đồng loạt điều chỉnh mạnh đã gây áp lực rất lớn lên VN-Index. May mắn nhóm ngân hàng đã hỗ trợ giảm thiệt hại. Dù vậy dao động là khá mạnh với biên độ tối đa ở chỉ số là hơn 1%. Rung lắc cường độ cao đã hấp dẫn dòng tiền vào ấn tượng, kéo thanh khoản lên mức cao nhất 18 phiên.

Thuế quan toàn cầu mới của Mỹ có hiệu lực ở mức 10%

Thuế quan toàn cầu mới của Mỹ có hiệu lực ở mức 10%

Thuế quan toàn cầu mới của Mỹ đã chính thức có hiệu lực, ở mức 10% thay vì 15% như Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trước đó...

Từ tiếng cồng HoSE đến nhịp kết nối toàn cầu

Từ tiếng cồng HoSE đến nhịp kết nối toàn cầu

Sáng 24/2, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, lễ đánh cồng khai xuân Bính Ngọ đã diễn ra trang trọng, đồng thời ra mắt biểu tượng và bảng hiệu mới, mở đầu cho một năm giao dịch trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Dân sinh

2

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Tài chính

3

Thúc đẩy Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới thương mại từ năm 2026

Kinh tế số

4

Tại Điện Kremlin, Nga tái khẳng định ưu tiên quan hệ với Việt Nam

Tiêu điểm

5

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy