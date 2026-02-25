VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/2/2026

Kết phiên 25/2, VN-Index giảm 6,71 điểm, tương đương 0,36% xuống mốc 1.860,91 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,51 điểm, tương đương 0,19% lên 263,23 điểm

VN-Index gặp khó khi thử thách vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index gặp khó khi thử thách vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm. Chỉ số dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng kháng cự này. Thanh khoản tiếp tục gia tăng nhưng khối ngoại quay đầu bán ròng. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục cần thêm thời gian tích lũy bên dưới vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể tiếp tục mở vị thế mua trading ở các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên. Tập mua đón đầu các cổ phiếu chưa tăng hoặc đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ thuộc các ngành năng lượng, vật liệu xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, cảng biển...”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.880 – 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.855 – 1.876 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1.860,91 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Tâm lý thị trường chung khá tích cực; ngược lại, nhóm cổ phiếu Vin kiềm chế đà tăng của VN-Index. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.880 – 1.900”.

Áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi tăng điểm từ vùng giá quanh 1.740 điểm hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 01/2025 tương ứng 1.900 điểm - 1.920 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng đỉnh năm 2018, 2022 đến nay. Áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường đang quay trở lại vùng giá cao nhất tháng 1/2025, thời điểm VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh về quanh 1.740 điểm mới bắt đầu phục hồi trở lại. Diễn biến thị trường hiện tại như chúng tôi đã nhận định, thiên về luân chuyển, tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn trong khi chịu áp lực bán giá cao ở vùng đỉnh cũ. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 427 tỉ USD, tương ứng 83% GDP 2025. Chúng tôi cho rằng, đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Do đó sẽ ưu tiên đánh giá, quản trị rủi ro cho danh mục. Nhà đầu tư nên xem xét, ưu tiên các vị thế bán giá cao, cơ cấu danh mục ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VCSC tiếp tục duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 6,7 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1.860,9 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh lên vùng 1.875 điểm trong phiên sáng nhờ lực cầu từ một số cổ phiếu nhóm Vật liệu cơ bản (GVR và HPG) và nhóm ngân hàng (STB, MBB và SHB). Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại các cổ phiếu nhóm Vingroup đã khiến chỉ số đóng cửa dưới mốc tham chiếu trong phiên giao dịch hôm nay.

Áp lực bán tiếp tục tăng trong phiên hôm nay tuy nhiên với việc thị trường không giảm mạnh, chúng tôi cho rằng lực bán này đã được hấp thụ khá tốt. Ngoài ra, mức giảm của chỉ số chủ yếu do áp lực bán từ nhóm Vingroup, trong khi đa số các nhóm ngành còn lại vẫn diễn biến tương đối tích cực. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1.900, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên rung lắc để tranh thủ giải ngân một phần nhỏ tài khoản với mục tiêu ngắn hạn”.

Thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên tình trạng phân hóa sẽ diễn ra trong những phiên giao dịch tới, nhưng chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên điều chỉnh là cơ hội gia tăng cổ phiếu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-50% danh mục”.

Khả năng VN-Index sẽ rung lắc và kiểm định lại cung cầu ở vùng điểm 1.860 sẽ tiếp diễn trong những phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay giảm điểm nhẹ với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp liền trước.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số đang ghi nhận sự rung lắc quanh vùng 1.860 điểm. Tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn đang hướng

lên cho thấy chỉ số vẫn chưa đánh mất xu hướng tăng, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1820 tương đương mốc MA20 của thị trường còn kháng cự ngắn hạn vẫn là vùng đỉnh cũ tại 1.910 - 1.920 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI sau khi đi vào vùng quá mua đã quay lại ngưỡng trung tính. Bên cạnh đó chỉ báo MACD đã tạo đỉnh nên do đó khả năng rung lắc và kiểm định lại cung cầu ở vùng điểm 1.860 sẽ tiếp diễn trong những phiên tới.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và những mã đã có đà tăng mạnh khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng điểm 1860. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đang luân chuyển khá tích cực sang các nhóm ngành khác ngoài nhóm dẫn dắt như thép, khu công nghiệp. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã tiếp tục có tín hiệu thu hút dòng tiền để giải ngân như bất động sản khu công nghiệp hoặc ngân hàng”.

VN-Index sẽ tiếp tục tăng về vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hoạt động bán chưa xuất hiện dàn trải với áp lực cao và lực cầu vẫn chủ động trên nhiều nhóm ngành. Dựa vào tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ tiếp tục tăng về vùng 1.870-1.900 (+/-5) điểm. Biện độ giảm giới hạn tại mốc 1.845 điểm và tạm ngưng mở mới vị thế ngắn hạn nếu mốc này bị vi phạm”

Nhịp tăng của chỉ số có sự hạ nhiệt sau chuỗi phiên đi lên liên tiếp khi hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nhịp tăng của chỉ số có sự hạ nhiệt sau chuỗi phiên đi lên liên tiếp khi hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920. Thanh khoản gia tăng phản ánh áp lực chốt lời giá cao quay lại chiếm ưu thế, tuy nhiên chưa tác động đáng kể đến xu hướng chung của chỉ số.

Trong đó, vùng 1.830 – 1.850 tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.