Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cho phép nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95% đối với hộ nghèo. Cùng đó, tăng mạnh tỷ lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức sản xuất và mở rộng thêm đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực...

Theo các chuyên gia, chính sách bảo hiểm nông nghiệp dù đã được thí điểm từ giai đoạn 2011–2013 nhưng đến nay vẫn là lĩnh vực mới và nhiều rủi ro. Đặc thù phụ thuộc lớn vào thiên tai, dịch bệnh cùng cơ chế triển khai phức tạp khiến quá trình thực hiện ở cơ sở gặp không ít khó khăn, thiếu đồng bộ giữa các địa phương.

Bởi vậy, tại tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính nêu thực tế triển khai cho thấy người tham gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm được Nhà nước hỗ trợ cao về phí. Ngược lại, cá nhân sản xuất không thuộc diện này và đặc biệt là các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia còn khá hạn chế.

“Hiện chỉ có 3/31 doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tham gia triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Ngay cả các đơn vị này cũng thực hiện một cách dè dặt, đặt mục tiêu hiệu quả và kiểm soát rủi ro lên hàng đầu” (Bộ Tài chính)

Theo Bộ Tài chính, tính rủi ro cao do chịu tác động trực tiếp từ yếu tố tự nhiên cùng phạm vi triển khai rộng khắp cả nước đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực tài chính vững, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và mạng lưới phân phối đủ sâu để bao phủ.

Không chỉ vậy, điều kiện, điều khoản và mức phí còn phải đáp ứng yêu cầu từ các nhà tái bảo hiểm quốc tế, trong khi trên thị trường toàn cầu, số doanh nghiệp tái bảo hiểm tham gia lĩnh vực này không nhiều và thường rất thận trọng khi xây dựng sản phẩm tại Việt Nam, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bên cạnh đó, so với Việt Nam, nhiều quốc gia duy trì mức hỗ trợ cao hơn để khuyến khích mở rộng diện bao phủ như Mỹ hỗ trợ khoảng 69% phí bảo hiểm, Canada 66%, Tây Ban Nha và Nhật Bản khoảng 50%.

Ngoài hỗ trợ phí, chính phủ các nước còn cung cấp hợp đồng bảo hiểm năng suất thiên tai cơ bản miễn phí cho toàn bộ diện tích cây trồng, hỗ trợ chi phí quản lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, hoặc trực tiếp nhận tái bảo hiểm.

Trong khi đó, chính sách tại Việt Nam hiện chủ yếu hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, tập trung vào nhóm yếu thế, chưa cơ chế đủ mạnh để thu hút các tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời, thiết kế sản phẩm còn thiếu linh hoạt, khiến doanh nghiệp bảo hiểm và nhà tái bảo hiểm quốc tế khó chủ động quản trị rủi ro và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn.

Từ thực tế trên, để thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng và tăng mức hỗ trợ nhằm thực hiện hiệu quả chính sách

Cá nhân thuộc diện hộ nghèo có thể được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm (tăng so với mức 90% hiện nay); cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 50% (hiện là 20%); còn tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 30%. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, mức hỗ trợ phí bảo hiểm được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể so với mức quy định hiện nay.

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất bên cạnh các đối tượng như cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau); vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm); nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra), cho phép bổ sung thêm các đối tượng bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ lực của địa phương.

Một điểm mới đáng chú ý khác tại Dự thảo là Bộ Tài chính cho phép tổ chức tín dụng cung cấp khoản vay cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp để đóng khoản phí bảo hiểm ngoài phần phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, hợp đồng bảo hiểm có thể được xem là một yếu tố bảo đảm cho khoản vay nếu các bên có thỏa thuận, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Bộ Tài chính, các sửa đổi này nhằm mở rộng diện bao phủ, nâng cao sức hấp dẫn của chính sách, đồng thời tạo điều kiện để cả người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia, qua đó tăng khả năng chống chịu rủi ro cho sản xuất nông nghiệp và bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội.