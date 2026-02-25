Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Lan Anh

25/02/2026, 21:53

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp cho phép nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95% đối với hộ nghèo. Cùng đó, tăng mạnh tỷ lệ hỗ trợ cá nhân, tổ chức sản xuất và mở rộng thêm đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực...

Đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%
Đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Theo các chuyên gia, chính sách bảo hiểm nông nghiệp dù đã được thí điểm từ giai đoạn 2011–2013 nhưng đến nay vẫn là lĩnh vực mới và nhiều rủi ro. Đặc thù phụ thuộc lớn vào thiên tai, dịch bệnh cùng cơ chế triển khai phức tạp khiến quá trình thực hiện ở cơ sở gặp không ít khó khăn, thiếu đồng bộ giữa các địa phương. 

Bởi vậy, tại tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính nêu thực tế triển khai cho thấy người tham gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm được Nhà nước hỗ trợ cao về phí. Ngược lại, cá nhân sản xuất không thuộc diện này và đặc biệt là các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia còn khá hạn chế. 

“Hiện chỉ có 3/31 doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tham gia triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Ngay cả các đơn vị này cũng thực hiện một cách dè dặt, đặt mục tiêu hiệu quả và kiểm soát rủi ro lên hàng đầu”

(Bộ Tài chính)

Theo Bộ Tài chính, tính rủi ro cao do chịu tác động trực tiếp từ yếu tố tự nhiên cùng phạm vi triển khai rộng khắp cả nước đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực tài chính vững, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và mạng lưới phân phối đủ sâu để bao phủ.

Không chỉ vậy, điều kiện, điều khoản và mức phí còn phải đáp ứng yêu cầu từ các nhà tái bảo hiểm quốc tế, trong khi trên thị trường toàn cầu, số doanh nghiệp tái bảo hiểm tham gia lĩnh vực này không nhiều và thường rất thận trọng khi xây dựng sản phẩm tại Việt Nam, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bên cạnh đó, so với Việt Nam, nhiều quốc gia duy trì mức hỗ trợ cao hơn để khuyến khích mở rộng diện bao phủ như Mỹ hỗ trợ khoảng 69% phí bảo hiểm, Canada 66%, Tây Ban Nha và Nhật Bản khoảng 50%.

Ngoài hỗ trợ phí, chính phủ các nước còn cung cấp hợp đồng bảo hiểm năng suất thiên tai cơ bản miễn phí cho toàn bộ diện tích cây trồng, hỗ trợ chi phí quản lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, hoặc trực tiếp nhận tái bảo hiểm.

Trong khi đó, chính sách tại Việt Nam hiện chủ yếu hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, tập trung vào nhóm yếu thế, chưa cơ chế đủ mạnh để thu hút các tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời, thiết kế sản phẩm còn thiếu linh hoạt, khiến doanh nghiệp bảo hiểm và nhà tái bảo hiểm quốc tế khó chủ động quản trị rủi ro và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn.  

Từ thực tế trên, để thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng và tăng mức hỗ trợ nhằm thực hiện hiệu quả chính sách

Cá nhân thuộc diện hộ nghèo có thể được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm (tăng so với mức 90% hiện nay); cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 50% (hiện là 20%);  còn tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 30%.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, mức hỗ trợ phí bảo hiểm được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể so với mức quy định hiện nay.

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất bên cạnh các đối tượng như cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau); vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm); nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra), cho phép bổ sung thêm các đối tượng bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ lực của địa phương.

Một điểm mới đáng chú ý khác tại Dự thảo là Bộ Tài chính cho phép tổ chức tín dụng cung cấp khoản vay cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp để đóng khoản phí bảo hiểm ngoài phần phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, hợp đồng bảo hiểm có thể được xem là một yếu tố bảo đảm cho khoản vay nếu các bên có thỏa thuận, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Bộ Tài chính, các sửa đổi này nhằm mở rộng diện bao phủ, nâng cao sức hấp dẫn của chính sách, đồng thời tạo điều kiện để cả người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia, qua đó tăng khả năng chống chịu rủi ro cho sản xuất nông nghiệp và bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội.

Sắp hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp

09:43, 20/05/2022

Sắp hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bỏ sót một tỉnh nơi "rốn lũ" miền Trung, Bộ Tài chính nói gì?

19:19, 18/10/2022

Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bỏ sót một tỉnh nơi

Đẩy mạnh bảo hiểm nông nghiệp khi rủi ro thiên tai gia tăng

06:00, 25/09/2024

Đẩy mạnh bảo hiểm nông nghiệp khi rủi ro thiên tai gia tăng

Từ khóa:

bảo hiểm nông nghiệp Bộ Tài Chính các tổ chức sản xuất nông nghiệp chính sách an sinh xã hội hỗ trợ phí bảo hiểm Nghị định 58/2018/NĐ-CP rủi ro thiên tai tài chính thị trường bảo hiểm

Đọc thêm

Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá USD tăng mạnh trong ba phiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, khi cán cân thương mại hàng hóa lũy kế đến ngày 15/2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 2,9 tỷ USD…

Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ

Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ "xì hơi" sau kỳ nghỉ Tết

Trong hai phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán, lãi suất thị trường liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Mặt bằng lãi suất VND tăng nhẹ so với ngày 13/2, song đã giảm mạnh so với mức đỉnh cao nhất trong 11 năm được ghi nhận vào các phiên 3–4/2/2026...

Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới

Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới

Trong phiên 25/2, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ tăng 0,38%. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,11% đến 0,38%. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng một nửa so với mức tăng của giá vàng thế giới…

Giới chức Fed thận trọng với cắt giảm lãi suất

Giới chức Fed thận trọng với cắt giảm lãi suất

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu vào ngày 24/2 đưa ra quan điểm thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước lần đầu tiên xác lập đầy đủ, có hệ thống nội hàm của khu vực kinh tế nhà nước, làm rõ vị trí, vai trò và phạm vi, đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

Chứng khoán

2

Kỷ nguyên tăng trưởng dễ dàng của ngành làm đẹp đã kết thúc?

Đẹp +

3

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Dân sinh

4

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Tài chính

5

Thúc đẩy Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới thương mại từ năm 2026

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy