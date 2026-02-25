Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới

Trong phiên 25/2, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ tăng 0,38%. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,11% đến 0,38%. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng một nửa so với mức tăng của giá vàng thế giới…

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (24/2), giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn tăng trở lại. Giá vàng miếng bán ra phổ biến neo ở mức 185,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 25/2, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng ổn định ở mức 182,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185,3 triệu đồng/lượng từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/2, giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,38% so với phiên giao dịch hôm qua (24/2), chỉ bằng một nửa so với mức tăng 0,7% của giá vàng thế giới.

Mức giao dịch 182,3 triệu – 185,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết trên bảng giá tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 24/2, giá vàng miếng SJC các doanh nghiệp trên cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, với 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen, Mi Hồng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 185,3 triệu đồng/lượng, giá mua 182,8 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Duy nhất trên thị trường chỉ có Ngọc Thẩm giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay, lần lượt tại 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 25/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng. Riêng Ngọc Thẩm, sau mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (24/2) thì chốt giá lúc 11 giờ sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1,5 triệu đồng/lượng, lân lượt 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng.

Đây là đơn vị có giá bán vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán vẫn ở mức cao nhất thị trường là 4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 25/2, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh tăng phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng nhẹ hơn so với vàng miếng, dao động từ 200 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Trong khi đó, Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 24/2, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/2.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 24/2, niêm yết ở mức 182,2 triệu – 185,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 25/2 so với phiên 24/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị duy nhất vẫn neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.

Ngay khi mở cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/2.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp này đều tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giá mua vàng nhẫn ở mức 182,3 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 185,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.