Đà tăng của giá vàng trong nước bằng một nửa so với thế giới
Mai Nhi
25/02/2026, 15:26
Trong phiên 25/2, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ tăng 0,38%. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,11% đến 0,38%. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng một nửa so với mức tăng của giá vàng thế giới…
Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm
qua (24/2), giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn tăng trở lại. Giá vàng miếng bán ra phổ biến neo ở mức 185,3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 25/2, Công ty SJC
vẫn niêm yết giá mua
vàng miếng ổn định ở mức 182,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 185,3 triệu
đồng/lượng từ khi mở cửa phiên sáng. So
với giá chốt phiên 24/2, giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 700 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,38% so với phiên giao dịch hôm qua (24/2), chỉ bằng một nửa so với mức tăng 0,7% của giá vàng thế giới.
Mức giao dịch 182,3
triệu – 185,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết trên bảng giá tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 24/2, giá vàng miếng SJC các doanh
nghiệp trên cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía Nam, với 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen, Mi Hồng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 185,3 triệu đồng/lượng, giá mua 182,8 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Duy nhất trên thị trường chỉ có Ngọc Thẩm giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng
SJC trong phiên sáng nay, lần lượt tại 181
triệu – 184 triệu đồng/lượng.
Theo sát thị trường vàng miếng, giá vàng
nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.
Riêng Ngọc Thẩm, sau mức tăng 1,5 triệu
đồng/lượng trong phiên hôm qua (24/2) thì chốt giá lúc 11 giờ sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc
Thẩm giảm 1,5 triệu đồng/lượng, lân lượt 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng.
Đây
là đơn vị có giá bán vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch
giá mua, bán vẫn ở mức cao nhất thị trường là 4 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 25/2, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh tăng phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng nhẹ hơn so với vàng miếng, dao động từ 200 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.
Trong khi đó, Công ty SJC vẫn giữ nguyên
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng nay. So
với giá chốt phiên 24/2, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 700 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Tương tự, tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng
đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,8 triệu
đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt
phiên 24/2.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
tại DOJI và giá vàng nhẫn trơn
9999 tại PNJ tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 24/2, niêm
yết ở mức 182,2 triệu – 185,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục
được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị duy nhất vẫn neo giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với vàng miếng SJC trong phiên sáng
nay.
Ngay khi mở cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 181,8 triệu –
184,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/2.
Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp này đều tăng thêm
500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giá
mua vàng nhẫn ở mức 182,3 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn
là 185,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức
giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại thị
trường NewYork, sau khi hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần 1,7% trong phiên
24/2, cập nhật lúc 11 giờ ngày 25/2, giá vàng thế giới tăng hơn 0,7%, tiến lên mốc
5.177 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 19,42 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn
“4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 10,12 – 19,42 triệu
đồng/lượng.
Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu vào ngày 24/2 đưa ra quan điểm thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất...
Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước lần đầu tiên xác lập đầy đủ, có hệ thống nội hàm của khu vực kinh tế nhà nước, làm rõ vị trí, vai trò và phạm vi, đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.
[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài
Giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động theo thị trường thế giới. Do đó, giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước có thể giảm mạnh trong ngày hôm nay khi vàng thế giới giảm xuống gần mức 5.100 USD/ounce do áp lực chốt lời…
Vàng sụt giá do USD mạnh lên, SPDR Gold Trust mua thêm gần 8 tấn
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/2), trượt khỏi mức đỉnh của 3 tuần, do đồng USD mạnh lên và nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư trong lúc chờ tin mới về chính sách thuế quan của Mỹ và đàm phán Mỹ - Iran...
Cán cân thương mại thâm hụt 947 triệu USD trong nửa đầu tháng 2
Nửa đầu tháng 2/2026, cán cân thương mại nhập siêu hơn 947 triệu USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng mạnh, trong khi cơ cấu xuất khẩu tiếp tục phụ thuộc lớn vào khu vực doanh nghiệp FDI và nhóm hàng công nghệ cao…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: