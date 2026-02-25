Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh
Kim Phong
25/02/2026, 12:08
Nhóm cổ phiếu Vin sáng nay đồng loạt điều chỉnh mạnh đã gây áp lực rất lớn lên VN-Index. May mắn nhóm ngân hàng đã hỗ trợ giảm thiệt hại. Dù vậy dao động là khá mạnh với biên độ tối đa ở chỉ số là hơn 1%. Rung lắc cường độ cao đã hấp dẫn dòng tiền vào ấn tượng, kéo thanh khoản lên mức cao nhất 18 phiên.
VIC giảm 3,99%, VHM giảm 3,78% đang là hai trụ ảnh hưởng bất
lợi nhất tới VN-Index khi lấy đi hơn 13 điểm, khiến chỉ số giảm 5,21 điểm so với
tham chiếu, tương đương -0,28%. Ảnh hưởng đã có thể lớn hơn nhiều nếu không có
sự cân bằng từ nhiều cổ phiếu khác.
Nhóm ngân hàng sáng nay khá mạnh ở nhiều blue-chips: VCB tăng
1,08%, BID tăng 0,92%, CTG tăng 1,18%, MBB tăng 2,3%, STB tăng 6,78%, ACB tăng
1,46%. Ngoài ra GAS tăng 3,08%, HPG tăng 4,59%, GVR tăng 6,59%, VNM tăng 2,71%
là những cổ phiếu khác góp phần cân bằng lại. VN30-Index nhờ đó vẫn đang tăng
0,05% và có ưu thế vượt trội: 17 mã xanh/10 mã đỏ.
Như vậy VN-Index đang chủ đạo bị kiềm chế bởi nhóm Vin, bao
gồm cả VPL giảm 2,99%, cùng FPT giảm 2,81% và MCH giảm 3,69%. Khả năng giữ nhịp
của số lớn blue-chips là “cứu cánh” lúc này vì cả VIC lẫn VHM vừa có nhịp bật hồi
khá mạnh và đang bị chốt lời. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay tăng vọt 52% so với
sáng hôm qua, đạt 14.638 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tuần cuối tháng 8/2025. Rổ
này đang chiếm tới 70% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điểm tốt là độ rộng của
rổ vẫn nghiêng về phía tăng với đa số cổ phiếu được đẩy giá lên khá cao so với
mức thấp nhất trong ngày. Như vậy dòng tiền đang hoạt động mạnh mẽ trong nhóm cổ
phiếu này.
Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng
VN-Index chốt phiên sáng khá kém với 133 mã tăng/174 mã giảm. Quan sát cho thấy
độ rộng xấu đi theo thời gian: Lúc 9h30 có 123 mã tăng/112 mã giảm, đến 10h30 là
143 mã tăng/152 mã giảm. Khi nhìn vào thanh khoản, giao dịch của nhóm VN30 tăng
5.013 tỷ đồng thì toàn sàn HoSE chỉ tăng 4.306 tỷ đồng. Như vậy nhóm cổ phiếu
ngoài rổ VN30 đang giảm thanh khoản. Kết hợp với diễn biến giá yếu đi thì đang
có hiện tượng giảm mua.
Điểm tốt là sức ép bán vùng đỏ cũng không quá lớn. Chỉ riêng
nhóm Vin và FPT đã chiếm phần áp đảo. FPT khớp gần 2.759 tỷ đồng và VIC, VHM,
VPL, VRE khớp khoảng 898,4 tỷ đồng nữa. Khi trừ đi các cổ phiếu này thì toàn bộ
169 cổ phiếu đỏ còn lại chỉ chiếm 21% thanh khoản sàn HoSE. Ngược lại số tăng
giá tuy ít hơn nhưng gần 58% tổng giao dịch.
Thực tế không nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh đang chịu sức ép
thực sự đáng kể. GEX giảm 2,73% với 209,2 tỷ đồng; EIB giảm 1,03% với 195,4 tỷ;
PNJ giảm 3,98% với 142,9 tỷ; DXG giảm 1,56% với 122,2 tỷ; PDR giảm 1,45% với
86,2 tỷ… là các mã đáng chú ý nhất. Hiện bên mua đang “nhường sân” cho bên bán
chốt lời. Do đó thanh khoản yếu sẽ là một tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu
ngắn hạn không quá lớn.
Ở phía tăng, 72 cổ phiếu tăng vượt 1% trong đó 20 mã thanh
khoản cỡ trăm tỷ đồng. HPG và STB thu hút dòng tiền ấn tượng nhất với giao dịch
2.755,8 tỷ đồng và 1.096,2 tỷ. Nhóm ngân hàng, dầu khí chiếm nhiều vị trí trong
nhóm này. Ngoài ra có thể kể tới GVR tăng 6,59% với 361,6 tỷ; GEL tăng 2,1% với
234,5 tỷ; POW tăng 1,8% với 161,2 tỷ; KBC tăng 3% với 159,4 tỷ; NKG tăng 2,83%
với 142,1 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay gây bất ngờ với mức bán ròng đột
biến 1.088,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là mức bán ròng lớn nhất 8 phiên sáng gần
nhất. Dù vậy vẫn là FPT chiếm vị trí đầu bảng với -1.621,6 tỷ đồng. Chỉ vài mã
khác đáng kể như VCB -90,2 tỷ, SSI -47,3 tỷ, DGW -47 tỷ. Phía mua ròng có HPG
+1.100 tỷ, GVR +157,1 tỷ, BSR +54,4 tỷ.
Hoạt động chốt lời ngắn hạn vẫn đang được kỳ vọng xuất hiện,
giải tỏa bớt áp lực lợi nhuận tích lũy của nhịp tăng trước và sau Tết. Tác động
của nhóm Vin và vài trụ khác lẽ ra đã có thể tạo hiệu ứng tốt hơn nếu dòng tiền
không vào đẩy giá mạnh ở cổ phiếu ngân hàng, dầu khí.
