Trang chủ Dân sinh

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Phúc Minh

25/02/2026, 21:56

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn mỗi năm, trong đó 70% là đào tạo nghề phi nông nghiệp...

Ảnhminh họa.
Ảnhminh họa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 328/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”.

Với mục tiêu đổi mới toàn diện, chương trình không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thị. 

Chương trình sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Tập trung đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; đào tạo để chuyển đổi một bộ phận lao động nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Chương trình cũng đào tạo nguồn nhân lực nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu; đào tạo thực chất, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Phấn đấu đến năm 2030, bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%.

Đặc biệt, chương trình chú trọng đến việc đào tạo cho phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, với tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức về vai trò của đào tạo nghề đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu học nghề, việc làm; nâng cao chất lượng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề; đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn...

Để nâng cao chất lượng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình thực hiện đẩy mạnh xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao động, ngành nghề mới đáp ứng với sự thay đổi và phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú trọng phát triển các chương trình đào tạo trong nhóm nghề về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, ngành nghề nông thôn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Đặc biệt, chương trình sẽ xây dựng các trạm đào tạo từ xa ở những vùng khó khăn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận các khóa học phù hợp.

5 năm, 300.000 lao động nông thôn đã được hỗ trợ học nghề

16:18, 16/09/2025

5 năm, 300.000 lao động nông thôn đã được hỗ trợ học nghề

