1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 328/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”.
Với mục tiêu đổi mới toàn diện, chương trình không chỉ tập trung vào
việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mà còn góp phần chuyển dịch
cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người
lao động, rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông
thôn và thành thị.
Chương trình sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước,
ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã, thôn,
bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã xây dựng nông thôn mới và
xây dựng nông thôn mới hiện đại.
Tập trung đào tạo nhân lực có chất
lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; đào tạo để chuyển đổi một
bộ phận lao động nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ, phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.
Chương trình cũng đào tạo nguồn nhân lực
nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn
với với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu; đào tạo thực chất, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại chuyển
biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho
người dân.
Phấn đấu đến năm 2030, bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại,
đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động
nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề
nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%.
Đặc biệt, chương trình chú trọng
đến việc đào tạo cho phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, với tỷ
lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.
Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể như:
Nâng cao nhận thức về vai trò của đào tạo nghề đối với việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và
xây dựng nông thôn mới.
Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách
hỗ trợ về đào tạo nghề; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu của thị trường lao
động, nhu cầu học nghề, việc làm;
nâng cao chất lượng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề;
đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; tăng cường
gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức
đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn...
Để nâng cao chất lượng các điều
kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình thực hiện đẩy mạnh
xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo theo yêu cầu
của thị trường lao động, ngành nghề mới đáp ứng với sự thay đổi và phát triển của
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Chú trọng phát triển các chương trình
đào tạo trong nhóm nghề về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, ngành nghề nông
thôn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Đặc biệt, chương trình sẽ xây dựng
các trạm đào tạo từ xa ở những vùng khó khăn, giúp người lao động dễ dàng tiếp
cận các khóa học phù hợp.