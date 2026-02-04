Đo lường chính xác - nền tảng giúp doanh nghiệp năng lượng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Trong ngành công nghiệp năng lượng, nơi các yêu cầu về an toàn, độ bền và hiệu suất vận hành ngày càng khắt khe, đo lường chính xác đang trở thành yếu tố nền tảng quyết định năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Không chỉ phục vụ kiểm soát chất lượng, đo lường ngày nay còn tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành và uy tín của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với hơn 175 năm phát triển trong lĩnh vực quang học và đo lường công nghiệp trên toàn cầu, ZEISS Industrial Quality Solutions là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn cầu về giải pháp đo lường chính xác cao. Các hệ thống đo của ZEISS hiện được ứng dụng rộng rãi trong những ngành công nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt như điện tử, ô tô, hàng không và năng lượng.

Nguồn ảnh: ZEISS Industrial Quality Solutions.

Trong sản xuất các linh kiện cơ khí phục vụ ngành năng lượng, nhiều chi tiết có kích thước lớn, hình học phức tạp nhưng yêu cầu độ chính xác ở mức micromet. Các phương pháp đo truyền thống thường gặp hạn chế về độ ổn định và hiệu suất, đặc biệt khi doanh nghiệp phải đáp ứng các đợt đánh giá, audit nghiêm ngặt từ khách hàng quốc tế. Thực tế này đặt ra nhu cầu về những giải pháp đo lường có độ chính xác cao, phạm vi đo lớn và độ tin cậy lâu dài, được cung cấp bởi các đối tác công nghệ có uy tín toàn cầu.

Thay vì chỉ cung cấp thiết bị, ZEISS tiếp cận thị trường với vai trò đối tác công nghệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc giải quyết các bài toán đo lường thực tế. Một trường hợp tiêu biểu là dự án hợp tác giữa ZEISS và CS Bearing, doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất vòng bi công nghiệp cho lĩnh vực năng lượng gió.

Nguồn ảnh: ZEISS Industrial Quality Solutions.

Với đặc thù sản phẩm có kích thước và khối lượng lớn tới hàng chục tấn, CS Bearing cần một giải pháp đo lường vừa đảm bảo độ chính xác cao cho linh kiện đặc thù, vừa duy trì tính ổn định trong vận hành. Trước khi triển khai hệ thống của ZEISS, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát chất lượng bằng các phương pháp truyền thống, dẫn đến thời gian kiểm tra kéo dài và khó đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Ông Vũ Đình Nam, Quản lý Đảm bảo Chất lượng tại CS Bearing chia sẻ về lý do doanh nghiệp lựa chọn ZEISS thay vì các hãng khác: “Tầm nhìn của CS Bearing là tạo ra những vòng bi thật sự chính xác và có độ tin cậy tuyệt đối. Và khi nghĩ đến sự chính xác tin cậy tuyệt đối - chúng tôi nghĩ ngay đến máy đo tọa độ CMM của ZEISS.”

CS Bearing đã triển khai hệ thống máy đo tọa độ CMM ZEISS MMZ G, dòng máy được thiết kế chuyên biệt cho các chi tiết khổ lớn trong công nghiệp nặng. Hệ thống cho phép đo trực tiếp các chi tiết lớn trong một thiết lập đo duy nhất, đồng thời đảm bảo độ chính xác và độ lặp cao.

Nhờ khả năng đo quét hiệu quả và so sánh trực tiếp với mô hình CAD 3D, ZEISS MMZ G đã giúp CS Bearing rút ngắn khoảng 50% thời gian kiểm tra, từ 7-8 giờ xuống còn khoảng 4 giờ cho mỗi chi tiết, đồng thời nâng cao độ tin cậy và tính nhất quán của dữ liệu đo. Giải pháp này góp phần cải thiện hiệu suất vận hành và giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đánh giá chất lượng ngày càng khắt khe từ khách hàng quốc tế.

Nguồn ảnh: ZEISS Industrial Quality Solutions.

Ông Trần Văn Hải, trưởng nhóm CMM tại CS Bearing chia sẻ về lý do giúp ZEISS MMZ G rút ngắn thời gian mạnh đến vậy: “Máy có hành trình lớn, tốc độ quét nhanh và phần mềm tự động hóa. Không cần đổi setup nhiều lần, nhờ vậy mà giảm thao tác thủ công.”

Việc sử dụng hệ thống đo lường của ZEISS không chỉ mang lại lợi ích kỹ thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong các đợt audit dây chuyền sản xuất. Khách hàng quốc tế đánh giá cao quy trình đo kiểm sử dụng công nghệ ZEISS như một yếu tố bảo chứng cho chất lượng và độ tin cậy sản phẩm.

Từ góc độ ZEISS, đây là minh chứng cho vai trò của đo lường chính xác như một nền tảng chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn chất lượng, củng cố niềm tin thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành công nghiệp năng lượng.

* Để đọc đầy đủ và tìm hiểu thêm về các giải pháp máy đo tọa độ của ZEISS, vui lòng truy cập: https://zeiss.ly/cn4p