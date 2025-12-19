Đô thị hóa gắn với tăng trưởng GRDP, Ninh Bình vạch rõ lộ trình đến 2030

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, Ninh Bình xác định đô thị hóa phải song hành với tăng trưởng GRDP, lấy hạ tầng, công nghiệp xanh và logistics làm động lực thúc đẩy phát triển bền vững.
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2030 với định hướng xây dựng Ninh Bình giàu mạnh, văn minh, hiện đại; hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đơn vị hành chính theo quy định.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 60,1%, đồng thời thành lập khoảng 50 phường mới. Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tối thiểu 2 công trình đầu mối hạ tầng giao thông cấp khu vực và quốc tế, tạo động lực mở rộng không gian phát triển đô thị.
Ninh Bình xác định phát triển đô thị thông minh là một trụ cột quan trọng. Theo lộ trình, tỉnh phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh mức độ 2 trong giai đoạn ngắn hạn và hướng tới mức độ 3 vào năm 2030, gắn với mục tiêu “Thành phố sáng tạo” và nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu ở mức khá.
Trọng tâm là hoàn thiện nền tảng dữ liệu đô thị dùng chung, phục vụ công tác quản lý, điều hành và vận hành đô thị thông minh. Song song với đó, UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm tỷ lệ vốn đầu tư công hợp lý cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, coi đây là yếu tố nền tảng trong phát triển đô thị bền vững.
Để triển khai đồng bộ, các sở, ban, ngành được giao hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các đề án, chương trình tổng thể. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt. Công tác quy hoạch chung đô thị phải bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, ưu tiên quỹ đất phát triển dịch vụ, phù hợp định hướng phát triển kinh tế đô thị và yêu cầu thu hút đầu tư.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xây dựng Đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 11% và hướng tới tự chủ ngân sách. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hà Nam và Khu kinh tế Ninh Cơ, thúc đẩy công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao.
Cùng với đó, Ninh Bình lập hồ sơ đề xuất Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và Cảng biển Ninh Bình, nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics vận tải đa phương thức phục vụ Khu kinh tế Ninh Cơ, qua đó, nâng cao năng lực kết nối, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh của đô thị.
Chiều 18/12, UBND tỉnh Ninh Bình họp Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển đô thị đến năm 2030. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương tham gia xây dựng Quy chế hoạt động, thành lập Tổ giúp việc và hoàn thiện kế hoạch phát triển đô thị để Sở Xây dựng sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị các xã, phường đổi mới tư duy quản lý, quy hoạch và đầu tư theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại; tiếp tục rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn, xây dựng lộ trình phát triển phường phù hợp.
Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, thường xuyên cập nhật các quy định mới về phân loại đô thị; Sở Tài chính tham mưu cơ chế ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hạ tầng đô thị còn thiếu, tạo nền tảng cho tiến trình đô thị hóa của Ninh Bình trong giai đoạn tới.
