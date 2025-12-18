Hà Nội quyết liệt bình ổn, công khai giá vật liệu xây dựng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố, công bố chỉ số giá xây dựng, để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng…

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 10078/VP-ĐT về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 5050/BXD-KHCNMT&VLXD, số 14564/BXD-KTQLXD; của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 10101/BNNMT-KHTC, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân Thành phố, lấy ý kiến thống nhất giữa các đơn vị làm cơ sở triển khai thực hiện.

Rà soát, đề xuất UBND Thành phố chấp thuận vị trí bãi tập kết vật liệu bỏ đi như: đất đào khuôn đường, đất đào nền đường, mặt đường bê tông nhựa, gạch vỡ...; đề xuất phương án kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án sản xuất vật liệu thay thế, tái chế vật liệu phế thải sau phá dỡ.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng về chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu. Xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò, khai thác các mỏ vật liệu nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm của Thành phố; kịp thời gia hạn khai thác đối với những mỏ hết thời gian khai thác theo giấy phép đã được cấp; bổ sung sản lượng khai thác đối với các đơn vị đã khai thác đủ sản lượng, nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu.

Liên quan đến công tác kiểm soát thị trường, Sở Công Thương được yêu cầu tăng cường kiểm tra và phát hiện, xử lý nghiêm hành vi thao túng thị trường, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng, xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Cùng với đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, bám sát diễn biến thị trường xây dựng, chủ động có giải pháp xử lý theo thẩm quyền; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.

Thuế Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin về giá bán vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng làm cơ sở xác định giá vật liệu công bố hàng tháng, hàng quý theo quy định.

Đồng thời, Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, xác minh thông tin các đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh, buôn bán vật liệu cố tình cung cấp không trung thực thông tin giá vật liệu, xuất hóa đơn không đúng với giá bán vật liệu... để kịp thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng gian lận trong việc kinh doanh buôn bán giá vật liệu.

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Thành phố, khi lập dự án, cần chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, tính toán về khối lượng, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng (kể cả ngoài địa bàn Thành phố) để lập tổng mức đầu tư, lập dự toán công trình, nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn về giá vật liệu trong dự toán lập và giá thực tế trên thị trường. Mặt khác, khẩn trương rà soát, đề xuất nhu cầu vật liệu hiện nay và giai đoạn 2026-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án bảo đảm nguồn cung.

Ở cấp cơ sở, UBND xã, phường tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu có tình trạng chiếm dụng đất công, tập kết kinh doanh vật liệu trái phép, có dấu hiệu vi phạm quy định về giá bán vật liệu. Rà soát hiện trạng các mỏ vật liệu, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu cho địa bàn Thành phố.