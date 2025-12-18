Hợp long cầu Hải Giang kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 18/12/2025
Nga Nguyễn
18/12/2025, 13:25
Việc hợp long cầu Hải Giang không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng của thành phố Quy Nhơn (cũ), mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông, kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn, Đây được coi là mảnh ghép hạ tầng chiến lược, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và bán đảo….
Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025.
Cầu Hải Giang có tổng chiều dài gần 2km, gồm 22 nhịp với mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 85% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện bản mặt cầu, lan can, hệ thống thoát nước… Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12 và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 2/2026.
Đại diện đơn vị tổng thầu thi công cho biết, ngay sau lễ hợp long, đơn vị sẽ huy động tối đa thiết bị và nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa tuyến cầu vào khai thác đúng tiến độ.
Cầu Hải Giang kết nối giữa Khu đô thị Mai Hương và các Khu chức năng phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội với Khu du lịch MerryLand Quy Nhơn. Điểm đầu cầu được nối với điểm cuối của Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài (thuộc xã Nhơn Hội cũ). Điểm cuối cầu nối với đường nội khu số 02 của dự án MerryLand Quy Nhơn.
Sự hiện diện của cầu Hải Giang không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố Quy Nhơn (cũ), mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông - khu vực bán đảo Hải Giang và quần thể du lịch MerryLand Quy Nhơn. Công trình được coi là mảnh ghép hạ tầng chiến lược, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và bán đảo.
Khi đưa vào khai thác, cầu Hải Giang tạo tuyến giao thông mới, rút ngắn khoảng 3km quãng đường di chuyển từ trung tâm cũ vào khu vực dự án, tăng khả năng tiếp cận của dòng khách, nhà đầu tư và nguồn nhân lực phục vụ vận hành trong tương lai. Công trình được đánh giá là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần đưa Hải Giang trở thành điểm nhấn phát triển mới của địa phương.
MerryLand Quy Nhơn được định vị là thành phố bán đảo du lịch, thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế, do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Quy hoạch trên diện tích gần 1,000 ha với 25 phân khu đa dạng cùng nhiều công trình biểu tượng, MerryLand Quy Nhơn được kỳ vọng biến thủ phủ du lịch của Gia Lai trở thành điểm đến mới của dòng khách quốc tế.
Thị trường bất động sản quý 2 ghi nhận mức khan hiếm nguồn cung thấp tầng hiếm thấy trong gần một thập kỷ. Bước sang quý 3 và 4, dù thị trường có tín hiệu mở lại, lượng cung mới vẫn ở mức chọn lọc, đưa các dự án sở hữu giá trị độc bản - từ địa thế đến chuẩn mực không gian sống trở thành ưu tiên tìm kiếm của giới khách hàng thượng lưu.
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội về tình trạng giá bất động sản tăng cao, Bộ Xây dựng cho biết thực trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí đầu vào, nguồn cung thị trường, cơ cấu sản phẩm và những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án…
Đến nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, song vẫn còn không ít dự án chậm triển khai do vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm còn lệch pha nghiêm trọng khi nguồn cung chủ yếu là nhà ở giá cao, thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân; giao dịch với mục đích đầu tư, đầu cơ vẫn áp đảo nhu cầu thực…
Với địa thế đảo tự nhiên độc bản, thiết kế duy mỹ, hệ tiện ích đặc quyền và pháp lý hoàn chỉnh, Elyse Island được kỳ vọng trở thành chuẩn mực sống thượng lưu mới phía Đông TP.HCM, khẳng định tầm nhìn của Nam Long trong hành trình kiến tạo những cộng đồng tinh hoa…
Trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền tại những khu đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng và xây dựng. Trước diễn biến này này, UBND xã Tân Châu khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý trước khi thực hiện giao dịch….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: