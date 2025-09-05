Đoàn Xá: Vùng đất “khoán chui” xưa nay thành trung tâm cảng biển và logistics

Khu vực ven biển Đoàn Xá, từng là nơi khởi đầu cho mô hình "khoán chui" trong nông nghiệp cách đây 50 năm, hiện đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm cảng biển và logistics của Hải Phòng. Với sự thành lập của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng, Đoàn Xá không chỉ khang trang mà còn đứng trước cơ hội phát triển công nghiệp mạnh mẽ...

Ông Phạm Hồng Thưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhớ lại những ngày khó khăn khi xã phải đối mặt với nạn đói. Tuy nhiên, nhờ vào mô hình khoán sản phẩm, Đoàn Xá đã vượt qua khó khăn, từ một xã nghèo trở thành một trong những địa phương phát triển nhất. Mô hình này không chỉ giúp người dân có của ăn của để mà còn được nhân rộng ra toàn thành phố, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp của Việt Nam.

Hiện nay, xã Kiến Hải được hình thành từ 4 xã cũ, mỗi xã được đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn Xá đã được công nhận đạt chuẩn từ năm 2024, với các tiêu chí hạ tầng thiết yếu được nâng cấp đồng bộ. Khu vực này đang hình thành các dịch vụ hậu cần nghề cá, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, tạo ra chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng.

Đặc biệt, với sự phát triển của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng, Đoàn Xá sẽ trở thành cảng Nam Đồ Sơn, cùng với các khu dịch vụ hậu cần. Tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng sẽ kết nối trực tiếp với Côn Minh (Trung Quốc), mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Đảng ủy xã Kiến Hải đã xác định ba khâu đột phá cho giai đoạn 2025-2030, bao gồm phát triển hạ tầng giao thông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn hiện đại, nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách...

