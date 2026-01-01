Thứ Năm, 01/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Ninh Bình: Khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng tại Khu Đại học Nam Cao

Nguyễn Thuấn

01/01/2026, 08:51

Chiều 30/12, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình tổ chức khởi công Dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Lê Dũng
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Lê Dũng

Khu Đại học Nam Cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013, với diện tích khoảng 754 ha, quy mô đào tạo bình quân khoảng 50.000 sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Dũng
 Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Dũng

Dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng đã được UBND tỉnh Hà Nam (trước đây) phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án. Dự án có diện tích khoảng 21,36 ha, gồm các hạng mục chính như nhà hiệu bộ, giảng đường, thư viện và trung tâm công nghệ thông tin, hội trường, ký túc xá sinh viên, nhà đa năng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, khu giáo dục thể chất và quốc phòng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở đào tạo Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với quy mô khoảng 6.500 sinh viên. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Đến nay, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh đã hoàn thành các thủ tục theo quy định, lựa chọn xong nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát. Dự án đủ điều kiện để triển khai thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Xuân Huy yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn. Các sở, ban, ngành, phường Hà Nam và đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường và giao thông khu vực.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Học viện Ngân hàng chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong tổ chức không gian, công năng sử dụng công trình; sớm xây dựng kế hoạch đào tạo để khai thác hiệu quả cơ sở sau khi dự án hoàn thành, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

18:59, 25/12/2025

Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Gần 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch năm 2026

17:31, 16/12/2025

Gần 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch năm 2026

Từ khóa:

đào tạo nguồn nhân lực dự án giáo dục Học viện Ngân hàng Ninh Bình Khu Đại học Nam Cao quy mô sinh viên thời gian thực hiện dự án tỉnh Ninh Bình

Đọc thêm

Chuẩn bị sẵn sàng để khởi công đường sắt tốc độ cao cuối năm 2026

Chuẩn bị sẵn sàng để khởi công đường sắt tốc độ cao cuối năm 2026

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành báo cáo về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhằm bảo đảm khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào cuối năm 2026...

Đồng Nai: Định hướng quy hoạch đô thị Long Thành đến năm 2045

Đồng Nai: Định hướng quy hoạch đô thị Long Thành đến năm 2045

Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay trên quy mô hơn 43.000 ha với 5 phân khu chức năng...

Vẫn còn khoảng cách giữa công suất và khả năng kết nối của đường sắt đô thị

Vẫn còn khoảng cách giữa công suất và khả năng kết nối của đường sắt đô thị

Các tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang vận hành ổn định, đúng giờ và còn dư địa lớn về công suất. Tuy nhiên, lượng hành khách thực tế vẫn thấp hơn kỳ vọng, đặc biệt ngoài khung giờ cao điểm. Thực tế này không chỉ phản ánh thói quen đi lại của người dân, mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái giao thông đô thị từ khả năng kết nối, tổ chức vận tải đến công nghệ điều hành...

Huế đẩy nhanh hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, siết tiến độ các khu tái định cư và khu nghĩa trang, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng kế hoạch.

Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Đề xuất đầu tư 8.800 tỷ đồng mở đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư gần 8.800 tỷ đồng xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối cao tốc và Vành đai 3, nhằm giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối cho cụm cảng biển lớn nhất Thành phố…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

BIDV bán nợ của HAGL cho DATC

Doanh nghiệp niêm yết

2

Từ năm 2026, tổ chức niêm yết triển khai thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh

Chứng khoán

3

Thủ tướng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đưa ngành Nông nghiệp và Môi trường phát triển bền vững

Thị trường

4

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026-2030, tầm nhìn 2045

Chứng khoán

5

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy