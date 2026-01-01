Ninh Bình: Khởi công dự án hơn 1.000 tỷ đồng tại Khu Đại học Nam Cao

Chiều 30/12, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình tổ chức khởi công Dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng...

Khu Đại học Nam Cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013, với diện tích khoảng 754 ha, quy mô đào tạo bình quân khoảng 50.000 sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Dũng

Dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng đã được UBND tỉnh Hà Nam (trước đây) phê duyệt chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án. Dự án có diện tích khoảng 21,36 ha, gồm các hạng mục chính như nhà hiệu bộ, giảng đường, thư viện và trung tâm công nghệ thông tin, hội trường, ký túc xá sinh viên, nhà đa năng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, khu giáo dục thể chất và quốc phòng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở đào tạo Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với quy mô khoảng 6.500 sinh viên. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Phối cảnh dự án

Đến nay, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh đã hoàn thành các thủ tục theo quy định, lựa chọn xong nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát. Dự án đủ điều kiện để triển khai thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Xuân Huy yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn. Các sở, ban, ngành, phường Hà Nam và đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường và giao thông khu vực.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Học viện Ngân hàng chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong tổ chức không gian, công năng sử dụng công trình; sớm xây dựng kế hoạch đào tạo để khai thác hiệu quả cơ sở sau khi dự án hoàn thành, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.