Doanh nghiệp bán dẫn có "rộng cửa" với sinh viên mới ra trường?
Ngô Huyền
30/08/2025, 09:25
Các công ty bán dẫn sẽ ưu tiên tuyển người có kinh nghiệm. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác thì họ mới tuyển sinh viên mới ra trường…
Tổng giám đốc CoAsia Semi Việt Nam Nguyễn Thanh Yên thẳng thắn chia sẻ khi bàn về cơ hội nghề nghiệp cho những sinh viên mới ra trường tại một hội thảo về bán dẫn gần đây.
Nguyên nhân vì sao doanh nghiệp bán dẫn thường chỉ tuyển sinh viên mới ra trường khi không còn lựa chọn nào khác, được ông Yên lý giải là vì nghề vi mạch rất khác với ngành phần mềm.
“Làm phần mềm, sai có thể sửa được. Còn làm chip, chỉ một lỗi sai nhỏ thì cái giá để sửa chữa cũng rất đắt. Đó là lý do nhà tuyển dụng rất e dè khi giao ngay những việc quan trọng cho người mới ra trường. Nghề vi mạch không phải là nghề cho số đông”, ông Yên bày tỏ.
Do vây, sinh viên mới ra trường khi được doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng sẽ phải trải qua một quá trình đào tạo lại trong môi trường doanh nghiệp. Đào tạo ở đây không phải nhắc lại những gì đã học ở trường, mà là học cách làm việc thực tế, theo quy trình và văn hóa riêng của từng công ty.
Mặc dù bước đầu tìm kiếm cơ hội trên thị trường việc làm có thể khó khăn, nhưng theo ông Yên, có vài tố chất chung mà nhà tuyển dụng nào cũng đánh giá cao.
“Thứ nhất là tinh thần ham tìm tòi, giống như học sinh giỏi toán, càng gặp bài khó càng thích, còn nếu không thích thì chỉ nhìn là sợ. Thứ hai là sự trung thực. Và thứ ba là khả năng ngoại ngữ”, Tổng giám đốc CoAsia Semi khẳng định, nếu sở hữu, cơ hội được tuyển dụng là khá cao.
Còn theo ông Trịnh Khắc Huề, Tổng giám đốc Qorvo Việt Nam, ngành vi mạch bán dẫn không chỉ bó hẹp trong công việc thiết kế vi mạch - vốn là mảng có yêu cầu cao, mà còn gồm rất nhiều vị trí khác nhau. Thậm chí, ngay trong thiết kế đã có nhiều nhánh: từ thiết kế vi mạch tương tự, thiết kế số, thiết kế vật lý, thế nên cơ hội cho các bạn trẻ tham gia cũng rất rộng mở.
“Các bạn không nhất thiết chỉ có một con đường duy nhất là trở thành kỹ sư thiết kế, mà có thể lựa chọn nhiều hướng đi phù hợp phù hợp với sở thích và thế mạnh. Ví dụ, riêng tại công ty Qorvo của chúng tôi, chỉ trong mảng thiết kế vi mạch đã có hơn 11 loại công việc khác nhau. Và đó mới chỉ là đặc thù của một doanh nghiệp; mỗi công ty khác trong ngành lại có thêm nhiều vị trí chuyên biệt khác”, ông Huề chia sẻ.
Đánh giá dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, theo ông Huề, chất lượng sinh viên mới ra trường hiện nay đã cải thiện rõ rệt, đáp ứng khá tốt kỳ vọng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Huề chỉ ra một số hạn chế của lực lượng trẻ.
Thứ nhất là ngoại ngữ. Đây vẫn là điểm yếu phổ biến của sinh viên, đặc biệt là khối kỹ thuật. Nhiều bạn có tư duy và kỹ năng rất tốt nhưng lại không diễn đạt được, không thể hiện được thế mạnh của mình bằng tiếng Anh, từ đó đánh mất lợi thế cạnh tranh. Do vậy, các bạn trẻ cần dành nhiều thời gian để rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói và viết.
Thứ hai là kỹ năng mềm. Nhóm sinh viên kỹ thuật thường giỏi xử lý từng đầu việc cụ thể, nhưng lại thiếu tư duy hệ thống – khả năng nhìn vấn đề từ bức tranh tổng thể để đi vào chi tiết, dẫn tới có thể làm giảm hiệu quả công việc.
Thứ ba là khả năng tự học và sự chủ động. Thực tế, doanh nghiệp không kỳ vọng sinh viên mới ra trường phải biết nhiều, vì mỗi tổ chức có quy trình và yêu cầu riêng. Nhưng nếu muốn nhanh, tiến xa, các ứng viên phải trang bị khả năng tự học, tự tìm hiểu và tư duy logic.
“Tôi luôn khuyên các bạn trẻ phải chủ động: chủ động học, chủ động hỏi, tận dụng mọi cơ hội tiếp cận và học hỏi trực tiếp từ những người có kinh nghiệm. Điều đó sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian để nâng cấp năng lực bản thân”, ông Huề chia sẻ.
Lãnh đạo của Qorvo Việt Nam cũng nhấn mạnh sinh viên dù ở trường top giữa hay top dưới vẫn có rất nhiều cơ hội, nếu chủ động tìm kiếm cơ hội trong ngành bán dẫn từ sớm. Xuất phát điểm ở trường nào không quyết định tất cả, sau cùng, doanh nghiệp sẽ đánh giá ứng viên dựa trên năng lực thực tế: khả năng tự học, tư duy, sự nhanh nhạy trong nắm bắt vấn đề. Những yếu tố này mới là chìa khóa để người trẻ khẳng định mình.
