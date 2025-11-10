Doanh nghiệp điện tử cần khẩn trương thực hiện chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp điện tử Việt Nam hiện nay nếu muốn duy trì và tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp điện tử Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải thực hiện chuyển đổi xanh. Đây không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại hội thảo chuyên đề do Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và xây dựng hệ thống quản lý ESG minh bạch.

Áp lực từ các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ và Nhật Bản đang ngày càng khắt khe hơn về tiêu chuẩn xanh. Các quy định như Cơ chế Điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU và cam kết Net Zero của các tập đoàn lớn như Apple, Samsung hay Intel đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam. Nếu không chuyển đổi xanh, nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu là rất lớn.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp cần hành động ngay để đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam đang phải đối mặt với những tiêu chuẩn xanh khắt khe từ quốc tế. Nhãn sinh thái EPEAT và tiêu chuẩn RoHS là những ví dụ điển hình. Đặc biệt, Quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững của EU (ESPR) sẽ yêu cầu Hộ chiếu Sản phẩm kỹ thuật số (DPP) cho nhiều sản phẩm từ năm 2026. Trong nước, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị quyết xác định chuyển đổi xanh là "luật chơi mới" mà doanh nghiệp cần thích ứng.

Các tập đoàn lớn như Samsung, Sony, Panasonic, Apple và Intel đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc chuyển đổi xanh. Samsung đặt mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050, trong khi Sony với kế hoạch "Road to Zero" hướng tới "dấu chân môi trường bằng không" vào năm 2050. Panasonic, Apple và Intel cũng có những chiến lược cụ thể để giảm phát thải và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Những kinh nghiệm này là bài học quý giá cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh hiện nay vẫn là nguồn vốn. TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban IV, cho rằng cần có chính sách tín dụng xanh, ưu đãi thuế và hỗ trợ kỹ thuật để giúp doanh nghiệp, đặc biệt là khối nhỏ và vừa, có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu một cách bền vững hơn.

Ông Minh cũng đưa ra ba khuyến nghị cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam: tuân thủ kiểm kê phát thải và quản trị carbon, đầu tư công nghệ xanh và năng lượng tái tạo, và ứng dụng chuyển đổi số để tăng minh bạch và truy xuất nguồn gốc.

Chuyển đổi xanh không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để doanh nghiệp điện tử Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý ESG minh bạch và đầu tư vào R&D sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn mở ra những cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-45-2025.htm