Doanh nghiệp lữ hành lo lắng giá tour sẽ ảnh hưởng bởi chiến sự
Tường Bách
11/03/2026, 09:45
Khi giá dầu thô leo thang, tác động thường không chỉ dừng ở thị trường hàng hóa, mà có thể lan nhanh sang toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ du lịch, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến chi tiêu tại điểm đến…
Với ngành du lịch, giá vé máy bay tăng sẽ kéo chi phí cả
chuyến đi tăng lên. Hiện tại, giá vé trên một số đường bay quốc tế đã bắt đầu
nhích lên, nhất là các chặng dài giữa châu Á và châu Âu, khi một phần không phận
Trung Đông bị hạn chế và các hãng phải điều chỉnh đường bay.
Theo The Traveler, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn
chưa thực sự khởi sắc, giá vé máy bay tăng thường là tín hiệu đầu tiên khiến
người dân cân nhắc lại kế hoạch nghỉ dưỡng. Những chuyến đi xa, chi tiêu lớn sẽ
dễ bị trì hoãn hơn. Du khách cũng có xu hướng rút ngắn thời gian lưu trú, giảm ngân sách dành cho khách sạn, mua sắm và trải
nghiệm. Điều này đồng nghĩa ngành du lịch không chỉ đối mặt với nguy cơ ít du khách
hơn, mà còn cả việc mức chi tiêu trên mỗi du khách có thể giảm xuống.
Sáng ngày 9/3, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt
Dũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam về các
giải pháp ứng phó tăng giá nhiên liệu hàng không do tác động từ cuộc xung đột
chiến sự tại Trung Đông.
Thông tin tại cuộc họp, Trưởng phòng Vận tải hàng không Bùi Minh Đăng cho biết giá nhiên liệu JetA1
đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến
các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60 - 70%.
Theo báo cáo của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun
PhuQuoc Airways, nếu giá Jet A-1 duy trì ở mức 200 - 230 USD/thùng như hiện
nay, chi phí khai thác của Vietnam Airlines có thể tăng thêm khoảng 50 - 60% mỗi
tháng so với trước khi xung đột xảy ra. Sun PhuQuoc Airways ước tính chi phí
tăng khoảng 30%, trong khi Vietjet Air có thể phải gánh thêm khoảng 2.000 tỷ đồng
chi phí mỗi tháng.
Tuy nhiên, theo các hãng, điều đáng lo nhất không đơn thuần
là giá tăng mà là từ tháng 4 có còn đủ nhiên liệu để duy trì khai thác hay
không. Nếu việc giao hàng tiếp tục chậm, doanh nghiệp buộc phải tính đến các kịch
bản điều chỉnh khai thác. Ngoài ra, việc phải điều chỉnh đường bay để tránh các
khu vực không phận bị đóng cũng khiến thời gian bay kéo dài, tiêu hao nhiều
nhiên liệu hơn, làm tăng chi phí tổ bay và bảo dưỡng tàu bay.
Để ứng phó với vấn đề này nhằm đảm bảo tuyệt đối an
toàn, không để đứt gãy, gián đoạn, không để tăng giá vé vượt quá cao so với khả
năng chi tiêu của người dân, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè
2026 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành bàn bạc, kiến
nghị giải pháp với Chính phủ, các bộ ngành liên quan thông qua hỗ trợ thuế nhập
khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, giá, phí hàng không, hỗ trợ
về chính sách tín dụng... để đảm bảo hoạt động vận tải hàng không…
Thực tế khảo sát cho thấy mặt bằng giá vé đã bắt đầu nhích
lên ở một số chặng nội địa. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng của Vietnam Airlines trong
tháng 4 dao động khoảng 3 - 5 triệu đồng/khứ hồi, sang tháng 6 khoảng 3,5 - 7
triệu đồng/khứ hồi với hạng phổ thông tiêu chuẩn. Với Vietjet, giá vé cùng chặng
phổ biến ở mức 2,5 - 4,5 triệu đồng/khứ hồi, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Tương tự, trước sức ép quá lớn, nhiều đơn vị vận tải trong
nước hiện đã không thể "gồng" thêm và buộc phải công bố lộ trình tăng
giá vé. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt vừa thông báo điều chỉnh tăng 10% giá
vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa kể từ ngày 08/3/2026. Đại diện
doanh nghiệp khẳng định đây là quyết định khó khăn để đảm bảo duy trì chất lượng
dịch vụ và vận hành an toàn trong bối cảnh chi phí logistics đường sắt bị đẩy
lên quá cao.
Ở khối vận tải đường bộ, các nhà xe tư nhân cũng rục rịch
thay đổi biểu phí. Từ nguy cơ tăng giá vé vận tải hành khách, các doanh nghiệp
lữ hành đều đang xây dựng các kịch bản khác nhau để đối phó.
Ông Phạm Anh Vũ,
Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, nhận định thách thức lớn nhất nằm ở các
hợp đồng quốc tế. "Nhiều đoàn khách đã ký hợp đồng từ 6 tháng đến một năm
trước với mức giá cố định. Hiện tại, giá vận chuyển biến động từng ngày khiến
doanh nghiệp đối mặt với rủi ro lỗ nặng nếu thực hiện đúng cam kết giá
cũ", ông Vũ nói.
Đại diện Du lịch Việt cũng cho biết khi giá xăng dầu biến động
mạnh, chi phí vận chuyển trong nước khó ổn định. Trước đây, doanh nghiệp có thể
ký hợp đồng giá xe dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện nay, nhiều đơn vị vận tải
chỉ báo giá theo từng thời điểm. Điều này khiến việc xây dựng bảng giá tour ổn
định trở nên khó khăn, kéo theo việc điều chỉnh giá của khách sạn, nhà hàng.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành
Saigontourist, cho biết đơn vị vẫn đang nỗ lực giữ giá tour cho khách lẻ để
kích cầu. Tuy nhiên, với các hợp đồng khách đoàn, giá tour sẽ phải tính toán lại
dựa trên thời điểm khởi hành và loại phương tiện sử dụng. Việc giữ giá lúc này
giống như một cuộc đua đường dài mà ở đó, doanh nghiệp nào có tiềm lực tài
chính yếu sẽ rất dễ "hụt hơi".
Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty du lịch Kiwi Travel, chia
sẻ: “Có những tour của chúng tôi sắp khởi hành, nhưng phải tính toán lại lịch
trình vì cứ đi là lỗ. Chúng tôi cũng sẽ phải tính toán lại giá với các tour
chưa ký hợp đồng hoặc đang trong quá trình thương lượng. Tuy nhiên, mức thay đổi
cũng phải cân nhắc kỹ, vì nếu tăng quá cao khách hàng sẽ không dám đặt tour”.
Với thị trường outbound, nhiều chặng bay từ Hà Nội đi châu
Âu của Vietnam Airlines đã hết vé đến cuối tháng 3. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay từ Hà Nội
và TP.HCM đi Paris, London, Frankfurt cũng ghi nhận chủ yếu còn hạng ghế thương gia với giá từ khoảng 60 triệu đến
280 triệu đồng/chiều. Trước đây, nếu đặt sớm, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chỉ
dao động khoảng 25 – 30 triệu đồng.
Ông Phạm Anh Vũ cho rằng nếu tình hình sớm được kiểm soát và
các hãng bay khôi phục lịch khai thác, thị trường có thể phục hồi nhanh. Ngược
lại, nếu bất ổn kéo dài, nhiều tour quốc tế sẽ phải điều chỉnh hành trình, thay
đổi giờ bay và tăng chi phí dự phòng.
Dù vậy, thị trường toàn cầu nói chung chưa đến mức bi quan. Nhiều ý kiến tại hội chợ du lịch ITB Berlin 2026 mới đây cho rằng du khách vẫn muốn đi, các điểm đến vẫn còn dư địa hút khách và ngành du lịch chưa mất động lực tăng trưởng. Tờ The Traveler nhận định vấn đề nằm ở chỗ chi phí đang trở thành biến số lớn hơn trước, khiến quá trình phục hồi không còn dễ dàng như kỳ vọng đặt ra hồi đầu năm.
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
10:00, 10/03/2026
Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế tháng thứ 3 liên tiếp
10:39, 07/03/2026
Quảng Ninh đón tín hiệu tích cực từ dòng du khách cao cấp trong nước và quốc tế
Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ hoạt động trở lại bốn chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy…
[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026
Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa du lịch hè 2026, nhưng trái với không khí nhộn nhịp thường thấy, tuyến kè và đường ven biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa) vẫn đang chìm trong cảnh đổ nát, hoang tàn sau các cơn bão năm 2025...
Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á
Theo Business Insider, để tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh và tránh những rắc rối về bảo hiểm, người dân Mỹ đang tích hợp khám sức khỏe vào lịch trình du lịch. Trên các mạng xã hội, hashtag #medicaltourism (du lịch y tế) thu hút hàng trăm ngàn lượt xem…
Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Từ ngày 13 đến 15/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm...
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
Năm 2026, địa chính trị toàn cầu biến động mạnh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho ngành du lịch toàn cầu. Trong đó, việc đóng cửa nhiều hành lang hàng không trọng yếu tại Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường du lịch chủ lực ở Đông Nam Á…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: