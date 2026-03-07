Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế tháng thứ 3 liên tiếp

Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt trên 2,2 triệu lượt. Trước đó, Việt Nam đã đón 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 và 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025...

Như vậy, tháng 2/2026, khách quốc tế đến Việt Nam giảm 9,2% so với tháng trước nhưng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 4,68 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, du khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3,8 triệu lượt người, chiếm 81,8% và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 741.200 lượt người, và đường biển đạt 109.500 lượt người.

Cùng với sự gia tăng của lượng khách, doanh thu du lịch lữ hành trong hai tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của du lịch nội địa và lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm đầu năm.

Phân tích cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy vai trò trụ cột của các thị trường gần ở khu vực châu Á. Tổng lượng khách từ khu vực này đạt khoảng 3,4 triệu lượt, chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn này.

Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong đó, đáng chú ý, Hàn Quốc lại vươn lên giữ vị trí thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 971 nghìn lượt khách trong hai tháng đầu năm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định, phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình cũng như lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Thị trường Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 923 nghìn lượt khách. Trong khi đó, 2 thị trường Nhật Bản và Đài Loan duy trì đà tăng trưởng ổn định, góp phần củng cố vai trò của khu vực Đông Bắc Á trong tổng nguồn khách quốc tế.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Ấn Độ thể hiện là một thị trường mới nổi rất nhiều tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao. Hai tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 158 nghìn lượt khách Ấn Độ, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường này cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, đặc biệt khi các đường bay thẳng giữa hai nước được mở rộng.

Ở các thị trường xa, châu Âu tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng với 847 nghìn lượt khách trong hai tháng đầu năm 2026, tăng 67,4% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường lớn như Anh (+17,1%), Pháp (+19,8%), Đức (+17,5%) ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt. Đặc biệt Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở châu Âu với 247 nghìn lượt khách (+212,5%). Nhóm khách châu Âu thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của ngành du lịch.

10 thị trường gửi khách hàng đầu 2 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam đang được tiếp sức bởi một “tổ hợp động lực” ngày càng rõ nét, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút khách quốc tế.

Trước hết, môi trường chính trị - xã hội ổn định và an toàn tiếp tục là lợi thế nền tảng. Khi du khách quốc tế ngày càng ưu tiên những điểm đến an toàn và dễ tiếp cận, hình ảnh Việt Nam thân thiện, ổn định đã góp phần củng cố niềm tin thị trường và thúc đẩy quyết định lựa chọn điểm đến.

Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đang chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp công - tư và số hóa. Việc tận dụng các nền tảng số, tăng cường hợp tác với hãng hàng không, tập đoàn công nghệ và đối tác quốc tế giúp mở rộng độ phủ thị trường, tiếp cận các phân khúc khách mục tiêu và nâng cao hiệu quả truyền thông điểm đến Việt Nam.

Chất lượng dịch vụ cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng chuẩn phục vụ và phát triển sản phẩm chuyên biệt theo từng phân khúc thị trường. Ở góc độ hạ tầng, việc mở rộng mạng lưới giao thông, đặc biệt là kết nối hàng không quốc tế, đang tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Dù vậy, cuộc khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết đang tạo áp lực đối với vận tải hàng không, thương mại, du lịch và chuỗi cung ứng toàn cầu. Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã báo cáo Bộ Xây dựng đánh giá tác động của xung đột Trung Đông đối với ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Theo đó, các đường bay kết nối hoặc quá cảnh tại các trung tâm lớn như Dubai, Doha hay Abu Dhabi bị ảnh hưởng do tâm lý e ngại của hành khách về an toàn không phận. Các tour du lịch cao cấp từ Việt Nam đi Trung Đông (giá khoảng 100 - 130 triệu đồng) hiện đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

Đồng thời, các tuyến bay từ Việt Nam đi Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Phi qua Trung Đông sụt giảm, hành khách buộc phải chọn các chuyến bay qua các điểm trung chuyển khác tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Điều này sẽ khiến giá vé máy bay trên các đường bay này tăng do Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực khó có thể bổ sung tải cung ứng để đáp ứng nhu cầu đột biến.

Hiện, không có hãng hàng không Việt Nam nào khai thác trực tiếp đến khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các đường bay từ Việt Nam đi Châu Âu của Vietnam Airlines phải điều chỉnh hoàn toàn để tránh không phận Iran, Iraq và các vùng lân cận.

Theo đó, các chuyến bay hiện phải sử dụng hành lang phía Bắc (qua Trung Á/Trung Quốc) hoặc hành lang phía Nam (qua Nam Á và bán đảo Ả Rập Saudi, thời gian bay kéo dài thêm từ 10 - 15 phút/chuyến. Điều này khiến chi phí tăng thêm ước khoảng 2.000 USD/chuyến bay.

Bên cạnh đó, nếu xung đột leo thang, Vietnam Airlines đối mặt với việc phải trả thêm Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh (War Risk Insurance) với mức thêm khoảng 10 - 15% đối với các máy bay khai thác trên các tuyến xuyên lục địa có tiếp giáp vùng xung đột. Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự, từ ngày 28/2 đến ngày 2/3 các hãng hàng không đã phải hủy 23 chuyến bay với gần 6 ngàn hành khách.