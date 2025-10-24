Doanh nghiệp năng lượng Anh tăng cường hợp tác vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Ngọc Lan
24/10/2025, 23:31
Đây là lần thứ 3 phái đoàn Thương mại năng lượng Anh có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, tái khẳng định cam kết của Anh trong việc đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng...
Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội mới đây đã phối hợp đón tiếp Phái đoàn Thương mại Năng lượng Vương quốc Anh tại Việt Nam lần thứ ba gồm các doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Phái đoàn đã có chương trình làm việc kéo dài 5 ngày tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác tiềm năng và thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng sạch, trong đó tập trung vào phát triển điện gió ngoài khơi, phù hợp với các mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam là đạt từ 6- 17GW vào năm 2035 và hơn 70GW vào năm 2050.
Vương quốc Anh, với 15GW điện gió đang vận hành và hơn 25 năm kinh nghiệm, đã tái khẳng định cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng này.
Các doanh nghiệp Anh đã gặp gỡ Nhóm công tác Năng lượng của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (Britcham Việt Nam), làm việc song phương với các nhà phát triển dự án như Pacifico Energy, PTSC, COP và VinEnerGo, đồng thời thực hiện chuyến thăm thực địa tại cảng PTSC ở Vũng Tàu để tìm hiểu tiềm năng hạ tầng điện gió ngoài khơi của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, tại hội thảo “Phát triển năng lượng bền vững: Chính sách cho điện gió ngoài khơi của Việt Nam” do Đại sứ quán Anh phối hợp tổ chức cùng Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhận định Việt Nam đang thể hiện vai trò dẫn dắt đầy quyết đoán trong quá trình chuyển dịch năng lượng.
"Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cùng với Nghị quyết 70 đã khẳng định rõ định hướng này, thông qua việc ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và đẩy mạnh cải cách nhằm thu hút đầu tư tư nhân và quốc tế," Đại sứ nhấn mạnh. "Vương quốc Anh hoàn toàn ủng hộ và tự hào là đối tác lâu dài đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới năng lượng sạch.”
Bên cạnh đó, Phái đoàn còn đóng góp vào các hoạt động ngoại giao năng lượng rộng hơn của Vương quốc Anh, bao gồm hỗ trợ cho Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) và các sáng kiến cải cách chính sách. Các phiên thảo luận đã tập trung vào những vấn đề then chốt như tài trợ dự án, lựa chọn nhà đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng.
Trước đó, ngày 17/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tài chính – tiền tệ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân đã đi trước mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh sang giai đoạn phát triển mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Đại sứ Anh Iain Frew cũng khẳng định: "Anh coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Anh tại khu vực". Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, du lịch và giao lưu nhân dân.
