Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len ký kết hợp tác bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 25/3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đó, Vương quốc Anh sẽ hợp tác với Việt Nam tiến hành các nghiên cứu để xác định phương tiện, cách thức truyền thông tốt nhất nhằm phổ biến thông tin liên quan đến việc thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật và an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Nghiên cứu cũng sẽ đề xuất cách tiếp cận hiệu quả để cơ quan thực thi bảo vệ người tiêu dùng tương tác với nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng, cũng như với các cơ quan, tổ chức liên quan khác để thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.

Thông qua việc đào tạo, nâng cao năng lực thực thi, Cục An toàn và Tiêu chuẩn Sản phẩm Vương quốc Anh sẽ chia sẻ các bài học, kinh nghiệm tốt nhất với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và cơ quan liên quan thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo, chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tiễn tốt. Từ đó giúp đưa ra các bài học kinh nghiệm phù hợp trong phát triển công tác bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính minh bạch thông tin cho người tiêu dùng ở cả thị trường truyền thống và thương mại điện tử.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Hợp tác này nằm trong khuôn khổ Chương trình hội nhập kinh tế giữa Vương quốc Anh và ASEAN(Chương trình EIP) nhằm tăng cường cải cách, phát triển kinh tế và phát triển bền vững. Bản ghi nhớ này có hiệu lực đến tháng 3 năm 2028.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Bản ghi nhớ hợp tác thể hiện nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của hai bên trong việc triển khai bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá Vương quốc Anh là một trong những điển hình thành công về công tác quản lý nhà nước về an toàn sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, bà Phan Thị Thắng mong muốn Chính phủ Vương quốc Anh giúp Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tốt, hợp tác trong lĩnh vực an toàn sản phẩm và thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật, đặc biệt trong bối cảnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam vừa mới được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai bên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh Iain Frew cho biết Vương quốc Anh đứng trong nhóm 10 nước trên thế giới có điều kiện kinh doanh thuận lợi, có chỉ số minh bạch quốc tế và chỉ số sáng tạo toàn cầu. Đó là những điều kiện giúp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len duy trì vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới.

Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế nhanh trên thế giới, là một trong những thị trường đa dạng và hội nhập cao. Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch của thị trường, thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế tại thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung.

“Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, cải cách hành chính, chuyển đổi số…”, Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh.