Nghệ An tăng tốc phát triển các dự án năng lượng xanh
Nguyễn Thuấn
03/09/2025, 14:45
Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án điện lực và năng lượng theo quy hoạch, như điện khí LNG, điện mặt trời, điện gió và sinh khối. Với lợi thế tự nhiên phong phú cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, hiện đại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững...
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban
hành Văn bản số 8855/UBND-CN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và
UBND các xã, phường tập trung triển khai các dự án điện lực, năng lượng theo
đúng quy hoạch, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Theo đó, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh giao Sở Công Thương có
trách nhiệm định kỳ trước ngày 20 hằng tháng (hoặc đột xuất) tham mưu UBND tỉnh
báo cáo Bộ Công Thương về tình hình, tiến độ triển khai.
Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương trong việc tham mưu các thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xác định là một trong những dự án nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện VIII.
Các đơn vị và địa phương liên quan cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Công Thương nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.
Việc thúc đẩy phát triển năng lượng
tại Nghệ An được đặt trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng
0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Với tiềm năng phong phú về điện mặt trời, điện
gió, thủy điện nhỏ và sinh khối, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò một
địa phương giàu tiềm năng trong chuyển dịch cơ cấu năng lượng.
Nghiên cứu cho thấy, Nghệ An có số giờ nắng trung bình
1.800 – 2.000 giờ mỗi năm, thuận lợi để phát triển điện mặt trời, nhất là tại
các địa phương ven biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hoàng Mai.
Bên cạnh
đó, một số khu vực đồi núi, thung lũng rộng, gió ổn định cũng thích hợp cho
phát triển điện gió. Với hệ thống sông ngòi dày đặc như sông Cả, sông Hiếu và
nhiều con suối, tỉnh có khả năng phát triển các thủy điện nhỏ ít tác động môi
trường.
Thế mạnh trong sản xuất nông, lâm
nghiệp cũng mở ra triển vọng lớn đối với năng lượng sinh khối. Hiện, Công ty cổ
phần Năng lượng xanh KA-Grimex đang triển khai Nhà máy sản xuất viên nén sinh
khối tại xã Yên Xuân với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động
từ quý III/2025. Nhà máy sử dụng công nghệ châu Âu, tận dụng nguồn rừng trồng để
sản xuất viên nén gỗ, cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy đốt sinh khối trong
và ngoài nước.
Bên cạnh đó, công ty TNHH Biomass Fuel Việt
Nam (BMFV) – doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An – hiện sản
xuất 160.000 tấn viên nén gỗ mỗi năm, xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, EU.
BMFV còn phối hợp với Dự án Quản lý rừng bền vững do USAID tài trợ, triển khai
chứng chỉ kép FSC FM và PEFC FM cho người trồng rừng tại Nghệ An giai đoạn
2021- 2025.
Một dự án lớn khác là Nhà máy sản
xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao của Công ty TNHH Công nghệ năng
lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc), với tổng vốn đầu tư 450 triệu USD, sẽ được
triển khai tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo
rà soát thủ tục đầu tư hai dự án điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu (160 MW) và hồ
Khe Gỗ (200 MW), đồng thời khảo sát dự án Nhà máy Điện gió Nam Đàn (200 MW) và
Điện gió Quỳnh Lập (70 MW). Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn điện
sạch, ổn định cho địa phương và khu vực.
Một hướng đi được khuyến khích là
phát triển điện mặt trời mái nhà, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp
và hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện ban ngày. Mô hình này giúp tiết kiệm chi
phí, giảm áp lực cho lưới điện quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi
xanh và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu.
Trong các dự án trọng điểm, Nhà
máy Điện khí LNG Quỳnh Lập được coi là chiến lược, với công suất thiết kế 1.500
MW, tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD. Đây là dự án nằm trong danh mục ưu tiên
thực hiện theo Quy hoạch điện VIII, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm
2023.
Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, cho biết: "Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An quy hoạch và ưu tiên phát triển các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phù hợp với lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận. Ngoài ra, Sở cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để đảm bảo đủ điều kiện triển khai các dự án đúng tiến độ".
Tuy nhiên, để năng lượng sạch thực sự trở thành trụ cột trong cơ cấu năng lượng của tỉnh, Nghệ An vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm vấn đề giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nhân lực kỹ thuật chuyên sâu và cơ chế ưu đãi chưa đồng bộ.
Dù vậy, với quyết tâm mạnh mẽ từ chính quyền địa phương cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho năng lượng sạch. Điều này không chỉ đáp ứng xu thế toàn cầu mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế xanh.
ADB hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng xanh
18:13, 15/08/2025
Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2025: Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới
13:28, 02/04/2025
Cà Mau khởi động dự án tín chỉ carbon xanh, hướng đến “thủ phủ” năng lượng xanh
Giữa vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình) đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ có cảnh quan nguyên sơ, vườn chim kỳ thú, nơi đây còn truyền đi thông điệp phát triển du lịch xanh từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh
Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường là cần thiết để kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng được chú trọng, đề cao...
Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại
Việt Nam đang đối diện với bài toán kép vừa duy trì tăng trưởng cao, vừa thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050...
1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA
Ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/NQ-CP về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư tại vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bước triển khai quan trọng trong cơ chế chi trả giảm phát thải, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: