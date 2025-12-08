Doanh nghiệp niêm yết khẳng định uy tín và năng lực quản trị qua VLCA 2025

Vượt qua khuôn khổ một giải thưởng, cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (VLCA 2025) là thước đo uy tín, minh bạch và quản trị, giúp doanh nghiệp niêm yết chuyển từ tuân thủ sang kiến tạo giá trị, đồng thời tạo “tiếng nói chung” với dòng vốn ngoại trong bối cảnh nâng hạng thị trường…

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA 2025) vừa khép lại đánh dấu 18 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Không chỉ là hoạt động tôn vinh, VLCA ngày càng khẳng định vai trò “khung tham chiếu” quan trọng, thúc đẩy doanh nghiệp nâng chất lượng báo cáo, chuẩn hóa quản trị và tích hợp phát triển bền vững.

Được mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do HOSE, HNX và Báo Đầu tư tổ chức, cùng sự tài trợ từ Dragon Capital Việt Nam, VLCA đã trở thành hệ tham chiếu quan trọng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Năm 2025, trong chu kỳ phát triển mới, chương trình tiếp tục thúc đẩy minh bạch và chuyên nghiệp hóa, phản ánh mặt bằng chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết thông qua quy trình đánh giá độc lập và khắt khe.

LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ “VÉ THÔNG HÀNH” THU HÚT VỐN NGOẠI

Từ phía các doanh nghiệp tham gia, VLCA không đơn thuần là một giải thưởng mà là cơ hội thực tiễn để nâng cấp hệ thống vận hành và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Đại diện Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định qua 12 năm đồng hành, VLCA đã tạo động lực lớn trong việc thúc đẩy minh bạch hóa. Nhờ bộ tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế cùng sự hỗ trợ từ Big 4, IFC, ACCA, chất lượng báo cáo của doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, tiệm cận chuẩn mực ASEAN.

Bên cạnh đó, việc báo cáo ESG hiện nay không chỉ theo chuẩn GRI mà còn được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn mới nhất như IFRS S1/S2, giúp kiểm soát chặt chẽ phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, VLCA cũng giúp nâng cao, củng cố hình ảnh – uy tín của doanh nghiệp niêm yết với nhà đầu tư trong và ngoài nước, thông qua việc vinh danh những doanh nghiệp niêm yết xuất sắc, tăng khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy của nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn xanh, dài hạn và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đại diện chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên mới nổi, các doanh nghiệp được VLCA vinh danh có lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ chứng minh cam kết về quản trị chuẩn mực, minh bạch thông tin và phát triển bền vững. Việc VLCA phân nhóm theo đặc thù ngành (tài chính/phi tài chính) phù hợp đặc thù hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp nổi bật giữa khoảng 750 công ty niêm yết trên 2 sàn HSX và HNX, qua đó thu hút được sự quan tâm, đầu tư nước ngoài và giảm rủi ro bị loại trừ.

Đồng quan điểm về giá trị thực tiễn, ông Lê Thành Liêm, Giám đốc Điều hành Tài chính, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết việc tham gia VLCA tạo ra áp lực tích cực buộc doanh nghiệp phải liên tục “tự soi chiếu” và nâng cấp hệ thống quản trị. Vinamilk đã chủ động vận dụng các thông lệ quản trị công ty tiệm cận với khu vực thông qua “Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN”.

Theo ông Liêm, những giá trị quan trọng nhất VLCA đem đến cho doanh nghiệp đó là giúp họ tiếp cận chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn phù hợp với thực tiễn trong nước. Đồng thời, VLCA nâng cao năng lực quản trị và minh bạch thông tin - yếu tố then chốt để phát triển bền vững và thu hút nhà đầu tư. Không chỉ đánh giá, chương trình còn khuyến khích doanh nghiệp đổi mới liên tục, góp phần hình thành văn hóa phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, dòng vốn từ các quỹ ngoại quy mô lớn sẽ đổ vào. Khi đó, các doanh nghiệp đạt chuẩn cao tại VLCA sẽ có lợi thế đặc biệt vì họ sở hữu “cùng ngôn ngữ” với nhà đầu tư quốc tế về sự minh bạch và quản trị - “chìa khóa” để cạnh tranh dòng vốn chất lượng cao một cách hiệu quả nhất.

CẦU NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ VÀ ESG

Không chỉ vậy, ông Lê Thành Liêm cho biết doanh nghiệp còn nhận được từ sự hỗ trợ của các tổ chức như HOSE, UBCKNN, ACCA và Dragon Capital, đem đến những góc nhìn đa chiều và khách quan. Nếu cơ quan quản lý và tổ chức chuyên môn giúp doanh nghiệp hoàn thiện từ tuân thủ pháp lý đến các xu hướng báo cáo quốc tế, thì góc nhìn thực tế từ phía “buy-side” (bên mua) của Dragon Capital giúp doanh nghiệp hiểu rõ đâu là thông tin trọng yếu mà nhà đầu tư thực sự quan tâm và những rủi ro cần giải trình.

Ban tổ chức VLCA 2025.

Bên cạnh đó, Giám đốc Điều hành Tài chính Vinamilk cho biết một sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy quản trị được các doanh nghiệp ghi nhận là bước tiến từ “tuân thủ” (compliance) sang “kiến tạo giá trị” (value creation) và “vượt trên tuân thủ” (beyond compliance).

“Trước đây doanh nghiệp thường xem ESG là yêu cầu bắt buộc để tránh rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, hiện nay ESG đã trở thành “đòn bẩy” chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, thu hút vốn xanh và tối ưu chi phí vận hành. VLCA đóng vai trò là khung tham chiếu giúp doanh nghiệp định hình chiến lược này, thúc đẩy văn hóa đổi mới và phát triển bền vững”, ông Liêm cho biết.

Đồng thời, quá trình tham gia VLCA cũng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nội bộ doanh nghiệp. Tại Vinamilk, tư duy quản trị tiên tiến đã thúc đẩy toàn bộ quy trình vận hành, từ việc cập nhật Quy chế nội bộ làm nền tảng, đến việc nâng cao trách nhiệm giải trình của Ban Điều hành và trách nhiệm giám sát của các Ủy ban chuyên trách thuộc HĐQT.

Tại ACB, đại diện Ngân hàng cho rằng những yếu tố làm nên chất lượng của VLCA là tính độc lập và chuẩn mực trong đánh giá. Sự đồng hành của tổ chức uy tín đã giúp xây dựng bộ tiêu chí chặt chẽ, cập nhật theo các thông lệ mới nhất về IFRS, ESG và quản trị công ty, đồng thời triển khai quy trình đánh giá đa tầng để doanh nghiệp nhận diện rõ những “khoảng cách” so với chuẩn mực quốc tế. Chương trình cũng mang đến cơ hội học hỏi quý giá, khi các doanh nghiệp tiếp nhận ý kiến chuyên môn từ những tổ chức uy tín, nâng cao cả nội dung lẫn cách trình bày báo cáo, củng cố thông điệp quản trị và chiến lược phát triển bền vững.

“Đặc sắc của VLCA là chương trình không chỉ đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, mà còn khuyến khích họ kể câu chuyện giá trị của mình, từ tác động kinh tế, xã hội và môi trường, đến quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn”, ông Trần Vũ Hiền, Giám đốc Khối Tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận định.

Đối với ACB, VLCA là kênh phản biện độc lập hữu ích, giúp ngân hàng chuẩn hóa cách trình bày và tăng chiều sâu nội dung báo cáo, đồng thời khẳng định cam kết quản trị minh bạch và phát triển bền vững.

“Giá trị lớn nhất mà VLCA mang lại là cơ hội lan tỏa thông điệp phát triển bền vững dựa trên minh bạch và quản trị chuẩn mực. Thông qua trương trình, ACB muốn khẳng định cam kết kiến tạo giá trị lâu dài, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng một thị trường phát triển bền vững, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế”, ông Hiền nhấn mạnh.

Tương tự tại VPBank, xác định Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và các bên liên quan, VPBank sẽ không ngừng nâng cấp và triển khai các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, tuân thủ chuẩn mực trong nước và quốc tế. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững, củng cố hơn nữa niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, nâng cao uy tín trên trường quốc tế.