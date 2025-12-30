Thị trường “lặng sóng” ngày cuối năm

Mặc dù nhóm cổ phiếu Vin cắm đầu lao dốc mạnh trong phiên sáng nay nhưng thị trường không có nhiều biến động khi 65% số cổ phiếu và gần một nửa thanh khoản tập trung ở nhóm dao động rất nhỏ. Những ngày cuối cùng của năm 2025 nhà đầu tư dường như không có động lực để giao dịch.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tương đương sáng hôm qua, ở mức rất thấp với 7.342 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Nếu tính chung cả HNX, tổng giá trị khớp lệnh giảm nhẹ 2% còn 7.654 tỷ đồng. Mức giao dịch này thậm chí còn nhỏ hơn cả giao dịch của riêng rổ VN30 ở thời điểm sôi động.

Mức thanh khoản rất thấp này không phản ánh tình trạng dòng tiền mà chủ yếu thể hiện tâm lý nghỉ ngơi của nhà đầu tư. Thị trường chỉ còn giao dịch thêm một phiên nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Nếu quan tâm tới hiệu suất đầu tư tính theo năm thì lúc này cũng đã “chốt sổ”. Sau một năm quá nhiều biến động, đặc biệt là 4 tháng cuối năm với hiện tượng “lệch pha” giữa điểm số và danh mục, đây có thể coi là thời điểm nghỉ ngơi để “xả căng thẳng”.

VN-Index chốt phiên sáng nay giảm 0,44% tương đương -7,68 điểm. Nhóm Vin lao dốc mạnh: VIC giảm 1,57%, VHM giảm 2,46%, VPL giảm 4,04%, VRE giảm 2,11%. Chỉ riêng nhóm này đã lấy đi 8,5 điểm, tức là còn nhiều hơn cả mức giảm của chỉ số.

Diễn biến này thực ra là tích cực, khi nhóm trụ làm “méo” điểm số thì càng làm nổi bật sự cân bằng và phân hóa ở các cổ phiếu còn lại. Rổ VN30 vẫn có 12 mã tăng/16 mã giảm và điểm số giảm 0,35%. Ngoài nhóm Vin, chỉ vài mã giảm đáng chú ý là VJC giảm 3,84%, STB giảm 1,67%, PLX giảm 1,51%. Phía tăng giá cũng không tệ, khá nhiều mã mạnh như DGC tăng 2,62%, GVR tăng 2,5%, VPB tăng 1,96%, FPT tăng 1,91%, TPB tăng 1,48%, BID tăng 1,42%. Sự phân hóa về sức mạnh cho thấy ảnh hưởng của nhóm Vin không còn rõ rệt như trước.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, diễn biến giảm giá vẫn chiếm ưu thế một chút khi độ rộng ghi nhận 118 mã tăng/174 mã giảm. Tuy vậy rất ít cổ phiếu thực sự có áp lực bán lớn và giảm giá mạnh. Trong 174 mã đỏ có 70 mã giảm quá 1% thì giao dịch chỉ dồn vào chừng 20 cổ phiếu. Từ góc độ thanh khoản, nhóm blue-chips kể trên đã chiếm hầu hết. Một số mã tầm trung khớp vài chục tỷ đồng là CII giảm 1,75%, PVD giảm 2,11%, DIG giảm 1,44%, VND giảm 1,01%, CTD giảm 2,94%, DXG giảm 1,42%... Tính cung 70 cổ phiếu này chiếm khoảng 29,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, với 82% dồn vào 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất.

Ở phía tăng tình hình cũng không khả quan hơn. Giao dịch chủ đạo chỉ tập trung vào chục mã và cũng là những cổ phiếu blue-chips mạnh nhất. GEE tăng 2,69%, PHR tăng 4,98%, NVL tăng 1,06%, KBC tăng 1,04%, PDR tăng 3,07% là những mã khác đáng kể. Nhóm này cũng chỉ chiếm 24,6% giá trị sàn HoSE.

Như vậy đại đa số cổ phiếu chỉ có dao động rất hẹp sáng nay. Điều này phù hợp với thanh khoản tổng thể duy trì mức thấp. Cả bên mua lẫn bên bán đều không có ý chí giao dịch quyết liệt nên dư mua dư bán đều không được chuyển thành thanh khoản. Trong bối cảnh như vậy, nhóm cổ phiếu dẫn dắt tuy giảm mạnh nhưng cũng không tác động lớn đến tâm lý chung. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng rơi vào trạng thái “ngủ đông”. Giá trị mua vào trên sàn HoSE rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên, đạt 797,4 tỷ đồng và giá trị bán ra thấp kỷ lục 6 tháng với 767,2 tỷ đồng. Một số cổ phiếu giao dịch đáng chú ý là FPT +128,6 tỷ, MWG +79,3 tỷ, VPB +61 tỷ, MSN +29,7 tỷ. Phía bán ròng có VHM -83,8 tỷ, VIC +61 tỷ, VCB -32,2 tỷ, VJC -30,5 tỷ.