Doanh nghiệp Việt tham vọng mở rộng tinh luyện vonfram giữa cuộc đua chip và AI
Phan Linh
16/04/2026, 17:40
Sau hơn 10 năm đầu tư 700 triệu USD, Masan High-Tech Materials muốn mở rộng vai trò của Núi Pháo vượt ra ngoài phạm vi một mỏ vonfram, trở thành đầu mối tinh luyện cho cả nguồn quặng bên ngoài, trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu về vật liệu cho chip và AI ngày càng sôi động...
Tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech
Materials (UpCOM: MSR) ngày 16/4, Phó Tổng giám đốc Phan Chiến Thắng mang tới một
cục quặng nguyên khai được khai thác trực tiếp từ mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên),
như một cách trực quan để mô tả chiều sâu công nghệ phía sau hoạt động khai
khoáng của doanh nghiệp.
Theo
ông Thắng, để thu được một cục quặng nguyên khai, MSR phải bóc phủ hàng triệu tấn
đất đá. Tuy nhiên, phần giá trị thực sự chỉ nằm ở khoảng 20% được giữ lại sau
tuyển, trước khi đi qua các công đoạn chế biến sâu để tách ra bốn khoáng sản gồm
đồng, florit, bismuth và vonfram.
Trong số này, vonfram là vật liệu đầu vào quan trọng cho chip, thiết bị điện tử công suất cao và các hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Theo báo cáo thường niên
2025, trong 5 năm qua MSR nắm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc.
Theo ban lãnh đạo, lợi thế của MSR nằm ở chuỗi khai thác – chế biến –
tinh luyện khép kín, từ quặng nguyên khai đến sản phẩm vonfram có độ tinh khiết
99%. Trong
hơn 10 năm qua, MSR đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào hệ thống này.
“Suốt 10 năm
qua, mỏ Núi Pháo đã vận hành liên tục, không gián đoạn và mỗi năm chúng tôi
khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng nguyên khai. Nhà máy chế biến cũng hoạt động
24/7, chỉ dừng để bảo dưỡng máy móc”, ông Thắng cho biết.
LỢI NHUẬN QUÝ 1/2026 VƯỢT CẢ NĂM 2025 DO GIÁ APT TĂNG MẠNH
Năm
2025, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu 7.443 tỷ đồng (278 triệu
USD), tăng 19% trên cơ sở so sánh tương đương. Sang quý I/2026, giá APT (sản phẩm trung gian của vonfram) vượt
3.100 USD/mtu, giúp doanh thu thuần ước đạt khoảng 2.993 tỷ đồng (112 triệu
USD) và lợi nhuận sau thuế khoảng 537 tỷ đồng (20 triệu USD), cao hơn cả mức lợi
nhuận của năm 2025. Cho cả năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 16.000 - 20.300
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.70 - 2.500 tỷ đồng, đồng
thời lên kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE..
Theo lãnh đạo doanh nghiệp, công suất tinh luyện vonfram hiện đạt hơn 9.000 tấn mỗi năm. Sau
hơn một thập kỷ đầu tư, Núi Pháo hiện không chỉ xử lý nguồn quặng nội mỏ mà còn
có thể tiếp nhận thêm nguyên liệu từ các khu vực khác.
Tại
đại hội, nhiều cổ đông cũng đặt câu hỏi về thời hạn giấy phép và dư địa trữ lượng
của mỏ Núi Pháo.
Trả
lời vấn đề này, ban lãnh đạo cho biết khu vực Núi Pháo hiện nằm trong một vùng
quy hoạch khoáng sản rộng lớn do Chính phủ định hướng, bao trùm khu vực khai
thác hiện hữu của doanh nghiệp. Theo đó, mỏ vẫn còn dư địa để tiếp tục khai
thác trong nhiều thập kỷ tới.
Doanh
nghiệp cũng cho rằng các chính sách mới về khai thác khoáng sản bền vững, cùng
những sửa đổi trong Luật Địa chất và Khoáng sản, đang tạo thêm cơ sở cho hoạt động
thăm dò và mở rộng khai thác tại các khu vực lân cận.
“Nhờ
mô hình thu hồi liên hoàn bốn kim loại, chi phí đã được phân bổ cho các sản phẩm
trước đó, giúp biên lợi nhuận vonfram cải thiện lên trên 25%. Đồng thời, vòng đời
mỏ càng kéo dài thì chi phí khai thác càng giảm do lượng đất bóc phủ ngày càng thấp và tỷ lệ quặng thu hồi cao hơn.”
Ông Phan Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials.
Về
kế hoạch dài hạn, MSR dự kiến sản lượng vonfram bình quân giai đoạn 2026 - 2036 đạt
khoảng 8.000 tấn mỗi năm, trong đó một nửa đến từ Núi Pháo và phần còn lại từ
nguồn quặng bên ngoài đã có hợp đồng bao tiêu.
Việc kết hợp quặng nội mỏ với nguồn nguyên liệu bên ngoài cho thấy hướng đi của MSR là tăng sản lượng vonfram trên nền hạ tầng tinh luyện đã được đầu tư suốt hơn một thập kỷ tại Núi Pháo.
