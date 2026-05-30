Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7
Nhật Dương
30/05/2026, 13:17
Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn mới về cách tính mức lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng từ ngày 1/7/2026...
Ngày 29/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BNV hướng
dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,
đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ
chức chính trị - xã hội và hội.
Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ
lương của đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức được cấp có
thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ
quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương
ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
Chính sách cũng áp dụng với người hưởng lương làm việc trong
chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ
yếu; người làm các công việc theo chế
độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng được áp dụng
để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết
các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật, bao gồm: Cán bộ, công chức,
viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài
nước); người đang trong thời gian thử
việc; cán
bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm
giam.
Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/7, việc tính lương,
phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở
2,53 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.
Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), công thức tính như sau:
Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành, để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:
Đối với những người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước
khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ được tính theo mức
lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.
Đối với người làm việc trong tổ
chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an,
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm
vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ
cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính chung của Thông tư.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày này.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí, căn cứ vào số đối tượng đến ngày 1/7/2026 để tính mức lương, mức phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫn trên.
Việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7
11:57, 19/05/2026
Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7
19:10, 18/05/2026
Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7
Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7
Từ ngày 1/7/2026, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng thêm 8%. Sau điều chỉnh mà trường hợp có mức hưởng thấp thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng…
