Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Nhật Dương

30/05/2026, 13:17

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn mới về cách tính mức lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng từ ngày 1/7/2026...

Công chức sắp được tăng lương theo mức lương cơ sở mới từ 1/7. Ảnh minh họa: N.D.
Công chức sắp được tăng lương theo mức lương cơ sở mới từ 1/7. Ảnh minh họa: N.D.

Ngày 29/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Chính sách cũng áp dụng với người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng được áp dụng để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước); người đang trong thời gian thử việc; cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Công thức tính mức lương.
Công thức tính mức lương.
Công thức tính phụ cấp (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở).
Công thức tính phụ cấp (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), công thức tính như sau:

VnEconomy

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

VnEconomy

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành, để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

VnEconomy

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính chung của Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày này.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí, căn cứ vào số đối tượng đến ngày 1/7/2026 để tính mức lương, mức phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫn trên.

Việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7

11:57, 19/05/2026

Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

19:10, 18/05/2026

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

08:53, 17/05/2026

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Từ khóa:

công chức hệ số chênh lệch bảo lưu lương cơ sở phụ cấp Thông tư số 13/2026/TT-BNV

Đọc thêm

Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng thêm 8%. Sau điều chỉnh mà trường hợp có mức hưởng thấp thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng…

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hiện nay, người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng có thể đến trực tiếp hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, hoặc tham gia các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức tại địa phương trong thời gian tới...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Mẫu thẻ nhà báo mới sẽ có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ...

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế

TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tiêu điểm

2

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

3

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán

4

Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy