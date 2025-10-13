Doanh nhân Hoàng Mai Chung và khát vọng đưa Proptech Việt vươn tầm thế giới

Trong bối cảnh thị trường công nghệ bất động sản (Proptech) toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, doanh nhân Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group đã khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế. Với triết lý "Born in Vietnam, Build for the World", ông Chung không chỉ xây dựng một hệ sinh thái công nghệ vững mạnh mà còn đang hiện thực hóa giấc mơ đưa thương hiệu PropTech Việt lên bản đồ thế giới.

TỪ NỖI ĐAU THỊ TRƯỜNG ĐẾN KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

Xuất phát điểm là một người hoạt động trong ngành môi giới bất động sản, ông Hoàng Mai Chung sớm nhận ra những "nút thắt" cố hữu khiến thị trường này trở nên trì trệ, vận hành thủ công, thậm chí thiếu minh bạch do thông tin rời rạc, chồng chéo, sai lệch và phụ thuộc vào cảm tính.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gần 10 năm trong ngành bất động sản, cùng nền tảng học thuật từ ngành Toán - Tin ứng dụng, ông quyết định theo đuổi con đường số hóa toàn diện thị trường bất động sản Việt Nam.

Doanh nhân Hoàng Mai Chung

Tháng 8/2019, với vốn điều lệ ban đầu chỉ 30 tỷ đồng, Meey Group chính thức ra đời.

Ông Chung chia sẻ: "Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, chuyển đổi số giúp tiến trình đó hoạt động hiệu quả hơn, giảm nhiều chi phí hơn, tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, làm cho thị trường bất động sản minh bạch, phát triển bền vững, ổn định, an toàn".

Khác với các doanh nghiệp chỉ tập trung vào một khâu như tìm kiếm hoặc giao dịch, Meey Group đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện gồm 26 sản phẩm công nghệ, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị của bất động sản.

Theo ông Chung, trong chuỗi hoạt động bất động sản có các điểm chạm, đó là tất cả những 'điểm tiếp xúc' mà các doanh nghiệp bất động sản, sàn giao dịch, môi giới, nhà đầu tư, khách hàng, ngân hàng... có thể gặp phải trong hoạt động giao dịch bất động sản. Meey Group tập trung ứng dụng công nghệ vào từng điểm chạm này nhằm tự động hóa nó".

Hành trình phát triển của Meey Group và ông Hoàng Mai Chung đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Công ty đã ba lần liên tiếp giành Giải thưởng Sao Khuê vào các năm 2022, 2023 và 2025. Đây là giải thưởng uy tín nhất trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Đặc biệt, tại ASEAN Award 2025, Meey Group đã xuất sắc đồng thời đạt cả hai danh hiệu cao nhất: Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu ASEAN 2025 và Top 10 Nhà Lãnh đạo Tiêu biểu ASEAN 2025. Tháng 10/2025, Chủ tịch Hoàng Mai Chung nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award) tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Đây là giải thưởng danh giá được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á.

Cùng thời điểm, Meey Group được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025, thuộc Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Năm 2025, ông Hoàng Mai Chung còn được vinh danh trong Top 25 Nhà lãnh đạo/Doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

KỲ VỌNG TƯƠNG LAI XÁN LẠN CHO PROPTECH VIỆT

Với kinh nghiệm của mình, ông Hoàng Mai Chung gửi gắm thông điệp đến thế hệ startup Việt Nam: "Đổi mới sáng tạo không phải khẩu hiệu, mà phải gắn với đột phá. Doanh nghiệp không thể chỉ phát triển theo lối mòn hay bước đi nhỏ lẻ. Muốn cạnh tranh, phải có chiến lược toàn cầu về vốn, thị trường và nhân lực".

Với đội ngũ startup trẻ, ông Chung cho biết cần lưu ý bốn điều quan trọng: "Thứ nhất, hãy dám đặt mục tiêu lớn. Đừng tự giới hạn mình trong biên giới quốc gia. Thứ hai, hãy kiên trì và kỷ luật, vì hành trình khởi nghiệp sẽ luôn đầy chông gai. Thứ ba, hãy xây dựng niềm tin bằng minh bạch. Cuối cùng, hãy không ngừng học hỏi. Chỉ có sự học hỏi liên tục mới giúp chúng ta không bị tụt lại".

Về tương lai của Proptech Việt Nam, Chủ tịch Meey Group tin tưởng: "Proptech Việt sẽ trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế số. Trong thập kỷ tới, khi thị trường bất động sản toàn cầu ngày càng được số hóa, Proptech sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối dữ liệu, giao dịch và quản trị".

Chủ tịch Meey Group Hoàng Mai Chung: “Proptech sẽ trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế số”.

Ông Chung khẳng định, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một 'hub công nghệ' trong khu vực nếu chúng ta đi nhanh và quyết đoán. Với Meey Group, chúng tôi mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong, mở đường cho Proptech Việt vươn ra thế giới. Tương lai ấy không chỉ dành cho Meey Group, mà cho cả một thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt, những người sẽ mang trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam ra toàn cầu".

Về vai trò của công nghệ trong kỷ nguyên mới, ông nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Việc nắm bắt và áp dụng chuyển đổi số là cơ hội để quốc gia bứt phá, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển".

Theo Chủ tịch HĐQT Meey Group Hoàng Mai Chung, "dư địa phát triển của Proptech còn rất nhiều bởi thị trường bất động sản có giá trị cao, luôn tăng trưởng và còn rất nhiều cơ hội". Với thị trường Proptech châu Á - Thái Bình Dương dự kiến đạt 51,8 tỷ USD vào năm 2035 và tốc độ tăng trưởng trên 17% mỗi năm, Meey Group đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng quy mô và ảnh hưởng.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, đội ngũ lãnh đạo tài năng, chiến lược rõ ràng và sự chuẩn bị chu đáo, Meey Group đang trên con đường trở thành không chỉ là doanh nghiệp Proptech hàng đầu Việt Nam mà còn là một trong những “người chơi” quan trọng trên bản đồ Proptech toàn cầu.

MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC STARTUP CÔNG NGHỆ

Về phía Meey Group, từ lâu công ty đã ấp ủ kế hoạch IPO quốc tế và đã có những bước đi cẩn thận, chắc chắn để chinh phục hành trình này.

Lộ trình vươn ra thế giới buộc Meey Group phải chuẩn hóa bộ máy quản trị, vận hành và kiểm toán lên tầm quốc tế. Sau ba năm đồng hành cùng PwC, hệ thống báo cáo tài chính, quy trình quản trị của Meey Group đã tiệm cận với chuẩn mực IFRS, ISO, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kiểm toán quốc tế.

Việc áp dụng BSC/KPI với tư vấn chuyên môn giúp Meey Group vận hành hiệu quả, đánh giá xác thực năng lực nội bộ, khắc phục điểm yếu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Quy trình quản trị của Meey Group đáp ứng các yêu cầu kiểm toán quốc tế.

Năm 2024, Meey Group chính thức nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 do BSI (Anh quốc) cấp. Đây là bảo chứng cho hệ thống quản trị chất lượng và an toàn thông tin đạt chuẩn quốc tế, củng cố độ tin cậy đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Một trong những thành tựu nổi bật của Meey Group trên hành trình IPO quốc tế là sự đồng hành của những đối tác tài chính hàng đầu thế giới. Tháng 7/2025, Meey Group ký kết hợp tác chiến lược với ARC Group. Đây là tập đoàn tư vấn tài chính từng thực hiện gần 50 thương vụ IPO quốc tế, M&A và SPAC trên hàng chục thị trường lớn.

Meey Group còn hợp tác với TUV NORD (Đức) trong triển khai lộ trình ESG toàn diện, hướng tới đạt các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị. Đây là tiêu chí ngày càng được các nhà đầu tư ưu tiên khi rót vốn vào doanh nghiệp công nghệ.

Mới đây, Ban lãnh đạo cấp cao của Meey Group đã có các chuyến công tác tại Singapore và Mỹ, làm việc với các tổ chức đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế nhằm tìm hiểu cơ chế vận hành của thị trường vốn toàn cầu. Những hoạt động này là một phần trong lộ trình IPO quốc tế mà doanh nghiệp đang triển khai.

Tại Singapore, Meey Group tham dự Investor Track do Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức. Meey Group đã có các phiên làm việc với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Google, BNY Mellon... để giới thiệu hệ sinh thái Proptech của mình và định hướng hợp tác phát triển công nghệ xuyên biên giới.

Tại Mỹ, nơi doanh nghiệp được tiếp cận sâu hơn với quy chuẩn công bố thông tin và cơ chế vận hành của thị trường vốn toàn cầu. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và đáp ứng các tiêu chí niêm yết quốc tế.

Những kinh nghiệm, kết nối và đối tác từ hai chuyến công tác đã góp phần hoàn thiện nền tảng quản trị và nâng cao hình ảnh Meey Group trong mắt cộng đồng tài chính khu vực.

Có thể thấy, hành trình chuẩn bị IPO quốc tế của Meey Group là minh chứng cho khát vọng chinh phục toàn cầu của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đó là không ngừng đổi mới, chuẩn hóa và hội nhập.

Thành công của Meey Group gợi mở một hướng đi mới cho các startup Proptech Việt Nam, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh, vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.