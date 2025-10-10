Doanh nhân Việt Nam: Từ khát vọng dựng nghiệp đến sứ mệnh kiến tạo quốc gia

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc chiều 9/10 tại Hà Nội không chỉ tôn vinh những doanh nhân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong hành trình phát triển quốc gia thời kỳ mới.

Ngày 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt 270 doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đánh dấu 80 năm thư Bác Hồ gửi giới công thương (13/10/1945) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Cùng gặp có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, và lãnh đạo các bộ, ngành. Hội nghị không chỉ tôn vinh doanh nhân mà còn thảo luận các giải pháp chiến lược để doanh nghiệp dẫn dắt nền kinh tế.

DOANH NGHIỆP – TRỤ CỘT CỦA NỀN KINH TẾ VÀ “ĐỘNG LỰC CỦA MỌI ĐỘNG LỰC”

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “càng khó khăn, càng tỏa sáng bản lĩnh dân tộc”, khẳng định trong mọi giai đoạn phát triển, doanh nghiệp luôn là động lực chủ yếu, doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế.

Nhờ sự đồng hành của khu vực doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng: quý III/2025 tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84%, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu 8,3–8,5% cho cả năm.

Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững nếu có đội ngũ doanh nhân hùng hậu, bản lĩnh và sáng tạo. “Doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP

Thủ tướng đã nhắc đến ba Nghị quyết của Bộ Chính trị và coi đó là nền tảng chiến lược:

Nghị quyết 41-NQ/TW (10/10/2023): Xây dựng đội ngũ doanh nhân yêu nước, tự cường, có tầm vóc khu vực vào năm 2030, dẫn dắt kinh tế chiến lược đến 2045. Doanh nhân được khuyến khích tham gia hoạch định chính sách, phản biện xã hội, và phát triển văn hóa kinh doanh liêm chính.

Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024): Định vị khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, với mục tiêu kinh tế số đạt 30-35% GDP vào 2030. Doanh nhân được hỗ trợ ưu đãi thuế R&D (khấu trừ 200%) và tiếp cận công nghệ cao.

Nghị quyết 68-NQ/TW (4/5/2025): Khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, và ưu tiên hàng nội địa.

Từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thể chế là đột phá nhưng đồng thời cũng đang là điểm nghẽn, do đó chúng ta phải nỗ lực biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, là "đột phá của đột phá". Cùng với đó, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang nền hành chính kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng với khí thế sôi nổi, động lực phát triển mới của dân tộc, do đó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

THỂ CHẾ VÀ NĂNG LƯỢNG – HAI TRỤ CỘT CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại cuộc gặp các doanh nhân đã nêu năm nhóm vấn đề lớn gồm: thể chế, năng lượng, hội nhập, phát triển doanh nhân, tinh thần doanh nghiệp Việt. Phát biểu của ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam, mở đầu nhóm chủ đề về thể chế và năng lượng, hai lĩnh vực được coi là “nền móng của mọi ngành kinh tế”. Petrovietnam bước sang giai đoạn mới với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, thể hiện tầm nhìn dài hạn: bảo đảm an ninh năng lượng, tiên phong chuyển dịch xanh và vươn tầm quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - dự Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh: VGP

Ông Sơn đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước và Nghị định cơ chế tài chính đặc thù cho Petrovietnam – “chìa khóa” mở đường cho sự bứt phá của khu vực doanh nghiệp trụ cột.

Nếu Petrovietnam đặt vấn đề ở cấp chiến lược quốc gia, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại minh chứng cho thành tựu cụ thể của ngành năng lượng. Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết Việt Nam hiện có quy mô nguồn điện 88.400 MW, thuộc nhóm đầu ASEAN; 100% xã và 99,85% hộ dân có điện, thể hiện sức mạnh hạ tầng vượt bậc. EVN cam kết đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng AI, và hướng tới Fortune Global 500 năm 2030 nếu được thể chế hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, việc đóng điện tuyến 500kV mạch 3 trong thời gian kỷ lục 6 tháng và cấp điện cho Côn Đảo bằng cáp ngầm dài nhất Đông Nam Á đã trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam.

Cả hai tập đoàn lớn: Petrovietnam và EVN cùng chung thông điệp: thể chế chính là “đột phá của đột phá”; chỉ khi tháo gỡ rào cản, tạo cơ chế linh hoạt, doanh nghiệp mới có thể phát huy hết năng lực sáng tạo, góp phần bảo đảm năng lượng – nền tảng sống còn cho phát triển đất nước.

HỘI NHẬP, NHÂN LỰC VÀ TINH THẦN DOANH NHÂN VIỆT – BA ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

Nếu nhóm doanh nghiệp năng lượng nhấn mạnh vai trò thể chế, thì nhóm doanh nghiệp tư nhân lại tập trung vào hội nhập, phát triển nhân lực và tinh thần doanh nhân – ba trụ cột giúp kinh tế Việt Nam bước ra thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – Trần Đình Long mang đến câu chuyện thành công của ngành thép Việt Nam: Từ sản lượng hơn 1 triệu tấn năm 1995, nay đứng đầu Đông Nam Á và top 11 thế giới. Tuy nhiên, ông Long cảnh báo thách thức mới khi EU tăng thuế nhập khẩu thép lên 50%, đe dọa sức cạnh tranh của hàng Việt.

Ông kiến nghị Chính phủ ứng phó chính sách thương mại linh hoạt, đồng thời ưu tiên sử dụng hàng Việt trong đầu tư công, coi đây vừa là biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP

Với tinh thần thực tiễn, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh: “Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, thời gian là yếu tố sống còn”. Do đó, đề nghị các bộ, ngành rút ngắn thời gian phản hồi kiến nghị doanh nghiệp, giúp doanh nhân không bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Trên nền tảng hội nhập đó, doanh nhân trẻ thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, công bố hai chương trình quy mô lớn: “Một doanh nhân dìu dắt hai doanh nhân mới” – hướng tới mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, và đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030.

Đây là sáng kiến thể hiện tầm nhìn dài hạn về bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo mới có tâm – tầm – tài, gắn với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Hội cũng thúc đẩy xúc tiến thương mại nội khối, giúp các doanh nghiệp tiết giảm 8–20% chi phí, tạo hệ sinh thái hỗ trợ tài chính linh hoạt, góp phần hình thành lực lượng doanh nhân trẻ tự tin hội nhập quốc tế.

Ở một tầng cao hơn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc. Nhắc lại Thư Bác Hồ gửi giới công thương năm 1945, ông gọi đó là “lời khai sinh giới doanh nhân Việt Nam”.

Ông chia sẻ “sáu lời xin” – ba lời cảm ơn và ba lời hứa của giới doanh nhân hôm nay: Cảm ơn Chính phủ tận tụy, môi trường kinh doanh đổi mới và Nghị quyết 68 ghi nhận doanh nhân. Hứa sẽ lao động chăm chỉ, làm chủ công nghệ, và vươn ra biển lớn, toàn cầu hóa thương hiệu Việt.

Ông Trương Gia Bình khẳng định: “Một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê cho thế giới. Doanh nhân Việt phải học, phải sáng tạo để làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.”

Ba phát biểu này cùng hướng về một điểm chung: doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển từ vai trò “người kiến tạo lợi nhuận” sang “người kiến tạo giá trị quốc gia” – không chỉ thành công cho riêng mình, mà còn mang khát vọng dựng xây đất nước bằng tri thức, công nghệ và tinh thần tự cường.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc năm nay không chỉ là sự kiện tôn vinh, mà còn là bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ.

Từ thể chế, năng lượng đến hội nhập, nhân lực và tinh thần doanh nhân – mỗi mảnh ghép là một trụ cột trong khát vọng kiến tạo quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Những con số tăng trưởng ấn tượng, các dự án hạ tầng tầm vóc, sáng kiến đổi mới sáng tạo và tinh thần dấn thân của doanh nhân trẻ – tất cả đang hòa quyện thành sức mạnh mềm của một nền kinh tế tự tin và có bản lĩnh. Như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình, doanh nghiệp là chiến trường phát triển. Biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể – đó là bản lĩnh Việt Nam.”...