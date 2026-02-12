Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ hướng tới 150 nghìn tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
12/02/2026, 19:50
Năm 2026 được kỳ vọng ghi nhận bước tăng trưởng tích cực của thị trường bảo hiểm theo những con số ước tính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Tháng 1/2026, thị trường bảo hiểm ghi nhận tổng doanh thu phí ước đạt 20.375 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cùng kỳ; trong đó, khối nhân thọ tăng 0,5%. Điểm sáng nổi bật nằm ở mảng phi nhân thọ với doanh thu 10.365 tỷ đồng, tăng 10,06%; trong khi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 10.010 tỷ đồng, tăng 0,5%. Cùng với đó, các doanh nghiệp chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 7.366 tỷ đồng, tăng 11,66%; trong đó, các doanh nghiệp nhân thọ ước chi trả 5.293 tỷ đồng, tăng 12%, phản ánh cam kết bảo vệ được thực thi kịp thời, qua đó, củng cố thêm nền tảng niềm tin cho giai đoạn phát triển mới.
Dự kiến cả năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 250.133 tỷ đồng, tăng 5,45%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%, cùng nỗ lực chuyển mình của các doanh nghiệp, mở ra nhiều tín hiệu phục hồi thị trường theo hướng chất lượng và bền vững hơn.
Động lực chính tiếp tục đến từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ khi doanh thu dự kiến đạt 98.371 tỷ đồng, tăng 11,25%, phản ánh nhu cầu bảo vệ tài sản và rủi ro ngày càng gia tăng. Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%, cho thấy đà phục hồi thận trọng nhưng ổn định, đặt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng chất lượng và bền vững hơn.
Trước đó, giai đoạn 2017 - 2022 đánh dấu thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, cả về quy mô doanh thu lẫn tỷ trọng trong toàn ngành. Doanh thu phí nhân thọ tăng từ 66.115 tỷ đồng năm 2017 lên đỉnh 178.334 tỷ đồng năm 2022, gấp 2,7 lần sau 5 năm. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, trên 20% trong nhiều năm liên tiếp, riêng năm 2018 đạt 30,3%. Nhờ đó, tỷ trọng nhân thọ trong tổng doanh thu phí toàn thị trường tăng từ 61,4% năm 2017 lên đỉnh 72,9% năm 2021.
Bước sang năm 2023, thị trường bảo hiểm bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng ngày càng rõ nét. Giai đoạn này không chỉ là sự chững lại về con số, mà còn là khoảng lặng để thị trường tự làm mới, siết chặt kỷ luật và củng cố nền tảng vận hành.
Dù vậy, những tín hiệu gần đây cho thấy bức tranh đang dần sáng lên. Tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm được xác lập đáy trong năm 2024, mở ra một chu kỳ hồi phục mới.
Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của Tập đoàn Bảo hiểm DBV khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.182 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 44,5% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.
Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tư vấn y tế, đặt lịch khám và xét nghiệm cơ bản ngay trong thời gian hiệu lực hợp đồng. Đây là bước đi mới, hướng tới mô hình bảo hiểm đồng hành, không chỉ chi trả khi có rủi ro mà còn hỗ trợ phòng ngừa, chăm sóc liên tục…
Lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống dưới 3%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng trở lại, lên 6,8%/năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện nhưng nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn vẫn còn cao...
Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua với nhiều điểm mới.
Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi vừa được quốc hội thông qua, từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 31/12/2030, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải theo dõi, quản lý vốn, tính toán tỷ lệ an toàn vốn và có phương án, lộ trình tăng vốn theo quy mô rủi ro…
