Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Malaysia đang khởi động loạt chương trình thí điểm nhằm đánh giá việc phát triển stablecoin, tiền gửi ngân hàng được mã hóa và các mô hình ứng dụng tài sản số trong thực tế...

Ngân hàng trung ương Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) cho biết đang triển khai ba chương trình sandbox nhằm nghiên cứu và phát triển stablecoin cùng tiền gửi ngân hàng được mã hóa.

Theo thông báo, các sáng kiến này tập trung vào việc sử dụng stablecoin gắn với đồng ringgit (đồng tiền pháp định của Malaysia) cho thanh toán xuyên biên giới và phát triển tài sản thực được token hóa (RWA).

Các chương trình thí điểm hướng tới việc kiểm tra mô hình tiền gửi ngân hàng onchain. Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ việc xây dựng đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), chủ yếu phục vụ thanh toán giữa các tổ chức tài chính.

Đối tác tham gia thử nghiệm gồm các ngân hàng và doanh nghiệp lớn như: Standard Chartered Bank, CIMB Group Holding, Maybank và tập đoàn đầu tư Capital A.

Theo BNM, kết quả từ các chương trình thí điểm sẽ góp phần định hình chính sách quản lý tài sản số trong thời gian tới, phản ánh xu hướng toàn cầu về token hóa tài sản, bao gồm cả tiền pháp định, để phục vụ nền kinh tế số. Trước đó, vào tháng 11/2025, các cơ quan chức năng nước này đã công bố lộ trình ba năm nhằm thử nghiệm token hóa tài sản trong nhiều lĩnh vực thực tiễn.

Tài liệu thảo luận của BNM cho thấy các trường hợp ứng dụng bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, sản phẩm tài chính tuân thủ Shariah, mở rộng tiếp cận tín dụng, tài chính lập trình được và hệ thống thanh toán xuyên biên giới hoạt động 24/7.

Đáng chú ý, tháng 12/2025, Ismail Ibrahim, con trai cả của quốc vương đương nhiệm Malaysia, đã giới thiệu stablecoin gắn với ringgit mang ký hiệu RMJDT. Đồng stablecoin này do công ty viễn thông Bullish Aim phát hành, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa mở giao dịch công khai.

Cũng trong tháng đó, Standard Chartered Bank và Capital A công bố kế hoạch nghiên cứu stablecoin ringgit phục vụ thanh toán bán buôn. Các stablecoin và CBDC đều được thiết kế cho giao dịch giữa các tổ chức được cấp phép, như ngân hàng hoặc cơ quan quản lý, thay vì phục vụ người dùng cá nhân.