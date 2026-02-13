Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Giá vàng trong nước và thế giới
Malaysia đang khởi động loạt chương trình thí điểm nhằm đánh giá việc phát triển stablecoin, tiền gửi ngân hàng được mã hóa và các mô hình ứng dụng tài sản số trong thực tế...
Ngân hàng trung ương Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) cho biết đang triển khai ba chương trình sandbox nhằm nghiên cứu và phát triển stablecoin cùng tiền gửi ngân hàng được mã hóa.
Theo thông báo, các sáng kiến này tập trung vào việc sử dụng stablecoin gắn với đồng ringgit (đồng tiền pháp định của Malaysia) cho thanh toán xuyên biên giới và phát triển tài sản thực được token hóa (RWA).
Các chương trình thí điểm hướng tới việc kiểm tra mô hình tiền gửi ngân hàng onchain. Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ việc xây dựng đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), chủ yếu phục vụ thanh toán giữa các tổ chức tài chính.
Đối tác tham gia thử nghiệm gồm các ngân hàng và doanh nghiệp lớn như: Standard Chartered Bank, CIMB Group Holding, Maybank và tập đoàn đầu tư Capital A.
Theo BNM, kết quả từ các chương trình thí điểm sẽ góp phần định hình chính sách quản lý tài sản số trong thời gian tới, phản ánh xu hướng toàn cầu về token hóa tài sản, bao gồm cả tiền pháp định, để phục vụ nền kinh tế số. Trước đó, vào tháng 11/2025, các cơ quan chức năng nước này đã công bố lộ trình ba năm nhằm thử nghiệm token hóa tài sản trong nhiều lĩnh vực thực tiễn.
Tài liệu thảo luận của BNM cho thấy các trường hợp ứng dụng bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, sản phẩm tài chính tuân thủ Shariah, mở rộng tiếp cận tín dụng, tài chính lập trình được và hệ thống thanh toán xuyên biên giới hoạt động 24/7.
Đáng chú ý, tháng 12/2025, Ismail Ibrahim, con trai cả của quốc vương đương nhiệm Malaysia, đã giới thiệu stablecoin gắn với ringgit mang ký hiệu RMJDT. Đồng stablecoin này do công ty viễn thông Bullish Aim phát hành, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa mở giao dịch công khai.
Cũng trong tháng đó, Standard Chartered Bank và Capital A công bố kế hoạch nghiên cứu stablecoin ringgit phục vụ thanh toán bán buôn. Các stablecoin và CBDC đều được thiết kế cho giao dịch giữa các tổ chức được cấp phép, như ngân hàng hoặc cơ quan quản lý, thay vì phục vụ người dùng cá nhân.
15:50, 03/02/2026
Giám đốc điều hành Binance Thailand nhận định đây là “thời điểm bước ngoặt” đối với thị trường vốn của Thái Lan, khi tài sản mã hoá được nhìn nhận như một loại tài sản mới thay vì chỉ là công cụ đầu cơ...
Trợ lý cuộc họp NoteX AI chuyển từ thị trường quốc tế về phục vụ doanh nghiệp nội địa, góp phần vào sự phát triển kinh tế số Việt Nam.
Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng ở miền Trung, đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Moltbook, mạng xã hội dành cho các tác nhân AI tự trị, đang bị nghi vấn có sự tham gia của con người trong quá trình tạo nội dung. Vấn đề này làm dấy lên lo ngại về tính tự chủ của AI, rủi ro an ninh mạng và nhu cầu hoàn thiện khung quản trị trí tuệ nhân tạo.
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, trình trong tháng 2/2026...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: