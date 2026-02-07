Techcom Life và IVI hợp tác nâng trải nghiệm khách hàng bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe số

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tư vấn y tế, đặt lịch khám và xét nghiệm cơ bản ngay trong thời gian hiệu lực hợp đồng. Đây là bước đi mới hướng tới mô hình bảo hiểm đồng hành, không chỉ chi trả khi có rủi ro mà còn hỗ trợ phòng ngừa, chăm sóc liên tục…

Chiều 6/2, Techcombank, Techcom Life và IVI Group vừa công bố hợp tác triển khai các giá trị gia tăng (Value-Added Services – VAS) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên nền tảng IVIE – Bác sĩ ơi.

Mục tiêu là bổ sung tiện ích đi kèm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đồng thời tăng mức độ tương tác với khách hàng trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm. Sáng kiến này cũng nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái tích hợp giữa tài chính, bảo hiểm và y tế số tại Việt Nam.

Theo ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, xu hướng hiện nay cho thấy khách hàng không còn chỉ quan tâm đến quyền lợi tài chính khi xảy ra rủi ro, mà có nhu cầu cao hơn về các giải pháp chăm sóc sức khỏe mang tính chủ động và toàn diện.

Việc tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe số được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái kết nối giữa tài chính, sức khỏe và chất lượng sống, đồng hành cùng khách hàng trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng bảo hiểm. Đây cũng là hướng đi nhằm điều chỉnh trải nghiệm bảo hiểm theo hướng gần gũi, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Dựa trên khảo sát nhu cầu khách hàng, các dịch vụ được quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực y tế hiện nay gồm: hỗ trợ đặt lịch khám với cơ sở uy tín, tư vấn sức khỏe trực tuyến và tham khảo ý kiến chuyên gia thứ hai (second opinion) trước khi quyết định điều trị.

Trên cơ sở đó, Techcombank, Techcom Life và IVI Group triển khai hai gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe số tích hợp trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Family Doctors – Đặc quyền ‘Bác sĩ gia đình’: Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến và hỗ trợ đặt lịch khám sức khỏe trong nước, phù hợp với nhu cầu chăm sóc định kỳ của gia đình.

Private Doctors – Đặc quyền ‘Sức khỏe cao cấp’: Bổ sung dịch vụ tư vấn bác sĩ 24/7, miễn phí xét nghiệm sinh hóa máu cơ bản và kết nối với đội ngũ chuyên gia y tế trong và ngoài nước.

Trong mô hình hợp tác này, Techcombank đảm nhiệm vai trò cung cấp nền tảng tài chính, Techcom Life phụ trách lớp bảo vệ và quản trị rủi ro, trong khi IVI Group cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe số, hướng đến mô hình hỗ trợ phòng ngừa – can thiệp sớm – theo dõi sức khỏe liên tục.

Theo bà Tạ Thị Vân Anh, Chủ tịch IVI Group, mục tiêu không chỉ là cải thiện trải nghiệm tại bệnh viện, mà còn mở rộng dịch vụ sang các giai đoạn trước và sau điều trị, giúp cá nhân chủ động hơn trong việc quản lý sức khỏe và tài chính.

Việc tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là bước đi thử nghiệm cho mô hình kết hợp giữa các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và y tế, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tìm cách nâng cao giá trị lâu dài và cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.