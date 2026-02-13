NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, một xu hướng đáng chú ý đang định hình lại chân dung các doanh nghiệp công nghệ Việt: Sự dịch chuyển từ chiến lược "Go Global" thuần túy sang mô hình "Localize" (địa phương hóa) để khai phá thị trường nội địa.

Đây không chỉ là bước đi thương mại mà còn là sự hưởng ứng mục tiêu chiến lược quốc gia, nơi kinh tế số được kỳ vọng đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI nổi lên như một ví dụ điển hình cho khát vọng làm chủ công nghệ và trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

TỪ KHÁT VỌNG TOÀN CẦU ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỚI NỀN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM

Trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI, sản phẩm được phát triển bởi Sota Labs thuộc hệ sinh thái SotaTek. Với hơn 1.300 kỹ sư inhouse và kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, đội ngũ sáng lập NoteX không giấu giếm tham vọng đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới.

Trợ lý cuộc họp thông minh NoteX AI giúp doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu thô từ các cuộc đối thoại thành tài liệu hành động nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế quá trình chuyển đổi số trong nước, đội ngũ sáng lập nhận ra một khoảng trống lớn: Các doanh nghiệp nội địa đang thiếu những công cụ quản trị tri thức đủ tinh tế để thấu hiểu đặc thù ngôn ngữ và bối cảnh vận hành bản địa. Thay vì chỉ tập trung tìm kiếm lợi nhuận từ các thị trường quốc tế đã phát triển, NoteX AI đã đưa ra quyết định chiến lược: quay về phục vụ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và lực lượng lao động tri thức trong nước. Đây là sự lựa chọn mang tính "trách nhiệm" của những người làm công nghệ.

TỪ NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ SANG HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ NỘI ĐỊA

Lịch sử phát triển của NoteX AI ghi dấu ấn từ việc phục vụ các phân khúc ngách quốc tế có yêu cầu khắt khe về học thuật, điển hình là nhóm sinh viên Y khoa tại Mỹ và Châu Âu. Tại đây, NoteX đã chứng minh được năng lực xử lý các chủ đề chuyên sâu với độ chính xác phiên âm lên tới 99,2%.

NoteX AI giải phóng nhân sự khỏi các tác vụ thủ công, tiết kiệm trung bình 10 giờ làm việc mỗi tuần để tập trung vào các hoạt động sáng tạo và ra quyết định.

Thế nhưng trong giai đoạn tới, đội ngũ phát triển dự án lại nhận định dư địa tăng trưởng bền vững nhất nằm ở khối doanh nghiệp B2B và đội ngũ trí thức trẻ tại Việt Nam. Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp SME thường đối mặt với thực trạng "lạm phát" cuộc họp nhưng lại thiếu cơ chế lưu trữ tri thức hiệu quả, dẫn đến thất thoát thông tin và giảm hiệu suất triển khai dự án.

Việc điều chỉnh trọng tâm sang phân khúc B2B và cộng đồng Digital Professionals là bước đi nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc cho lực lượng lao động năng động nhất hiện nay. NoteX AI không còn đóng vai trò một công cụ ghi chú đơn thuần, mà trở thành một "AI Meeting Agent" - một thực thể chủ động tham gia và quản trị luồng thông tin trong tổ chức.

TÁI ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU 2026-2030: ĐỒNG HÀNH CÙNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

Chiến lược trung hạn của NoteX AI giai đoạn 2026-2030 là tập trung vào việc trở thành một AI Knowledge Platform toàn diện cho hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa. Đóng vai trò là “bộ não số” lưu trữ và quản trị tri thức, NoteX AI không chỉ dừng lại ở việc ghi chép mà còn chuyển hóa toàn bộ dữ liệu thô từ các cuộc đối thoại thành tài sản số có giá trị thực thi cao.

Sự hỗ trợ đặc biệt dành cho các đội ngũ chuyên gia công nghệ, marketing, tư vấn và các SME trong giai đoạn tăng trưởng chính là mục tiêu của NoteX. Với tư cách là giải pháp tự động hóa quy trình thông tin, NoteX mang định hướng giúp doanh nghiệp giải phóng nguồn lực khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại. Khi các cuộc họp được tự động hóa từ khâu phiên âm đến việc trích xuất các mục tiêu hành động hay sơ đồ tư duy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được trung bình 10 giờ làm việc mỗi tuần cho nhân sự. Việc rút ngắn thời gian từ thảo luận đến thực thi chính là yếu tố giúp các startup và SME Việt tăng tốc trên lộ trình số hóa.

XÂY DỰNG NIỀM TIN CÔNG NGHỆ NỘI ĐỊA BẰNG GIÁ TRỊ "MAKE-IN-VIETNAM"

Để cạnh tranh sòng phẳng với các nền tảng quốc tế lớn mạnh, NoteX AI chọn con đường làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi. Tinh thần "Make-in-Vietnam" của NoteX không dừng lại ở nhãn mác, mà nằm ở khả năng tối ưu sâu cho tiếng Việt với độ chính xác vượt trội hơn hẳn các giải pháp ngoại vốn thường ưu tiên tiếng Anh.

Việc kết hợp linh hoạt giữa các LLM hàng đầu và các framework chuyên biệt cho phép hệ thống tối ưu hóa cả tốc độ xử lý lẫn độ chính xác.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc thấu hiểu hành vi người dùng nội địa thể hiện qua hệ thống hỗ trợ thanh toán linh hoạt qua MoMo, ZaloPay và dịch vụ chăm sóc khách hàng bản địa. Điều này xóa bỏ rào cản về thanh toán quốc tế và ngôn ngữ hỗ trợ - vốn là những điểm yếu kinh điển của các dịch vụ SaaS nước ngoài khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Quan trọng hơn cả, trong bối cảnh các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng chặt chẽ, việc triển khai trên hạ tầng Việt Nam hoặc tùy chọn On-premise cho doanh nghiệp chính là lời giải cho bài toán niềm tin. Trong giai đoạn 2026 - 2030, NoteX AI hướng tới các chuẩn mực bảo mật quốc tế như ISO 42001 và SOC 2 để chứng minh rằng: công nghệ Việt không chỉ thông minh mà còn tuyệt đối an toàn.

NoteX AI đang từng bước chứng minh rằng: Công cụ AI không phải là thứ để thay thế con người, mà là phương tiện để nâng tầm năng lực xử lý thông tin cho lực lượng lao động tri thức.

Hiện nay, NoteX AI đã sẵn sàng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và trí thức trẻ thông qua hệ sinh thái đa nền tảng website cùng các ứng dụng trên iOS và Android. Đây chính là bước đi thực tiễn để mỗi tổ chức bắt đầu hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh số ngay từ ngày hôm nay.