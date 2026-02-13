Thứ Bảy, 14/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Ngô Huyền

13/02/2026, 21:31

Giám đốc điều hành Binance Thailand nhận định đây là “thời điểm bước ngoặt” đối với thị trường vốn của Thái Lan, khi tài sản mã hoá được nhìn nhận như một loại tài sản mới thay vì chỉ là công cụ đầu cơ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ Thái Lan mới đây đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính, cho phép sử dụng tài sản mã hóa làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh và thị trường vốn.

Theo Bangkok Post, động thái này nhằm hiện đại hóa thị trường phái sinh theo chuẩn quốc tế, tăng cường khung giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm giao dịch tiền điện tử mang tính thể chế trong khu vực.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan sẽ sửa đổi luật phái sinh để bổ sung các loại tài sản mới, bao gồm tiền điện tử như Bitcoin và tín chỉ carbon.

Ông Nirun Fuwattananukul cho rằng việc chính thức công nhận tài sản mã hóa phản ánh sự thay đổi trong định hướng thị trường của Thái Lan: “Đây là lớp tài sản mới nổi, có khả năng định hình lại nền tảng của thị trường vốn”.

Theo ông, đây là "thời điểm bước ngoặt" cho thị trường vốn của nước này, gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Thái Lan đang hướng tới vai trò dẫn dắt nền kinh tế số tại Đông Nam Á.

Song song với đó, Thái Lan cũng hướng đến nhóm nhà đầu tư tổ chức và giới tài chính giàu có khi mở rộng chiến lược phát triển thị trường tiền điện tử.

Kế hoạch này phù hợp với lộ trình ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và các sản phẩm ETF tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan vào năm 2026.

Tổng thư ký SEC Pornanong Budsaratragoon cho biết việc mở rộng tài sản cơ sở sẽ góp phần nâng cao sự công nhận tiền điện tử, tăng tính bao trùm của thị trường, hỗ trợ đa dạng hóa danh mục và cải thiện quản trị rủi ro cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Thái Lan vẫn duy trì lệnh cấm thanh toán bằng tiền điện tử, trong khi việc sử dụng stablecoin của người tiêu dùng còn bị hạn chế.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra mắt ứng dụng dành cho khách du lịch ngắn hạn nhằm chuyển đổi tiền điện tử sang nội tệ, song người dùng phải trải qua quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng tại các cửa hàng được cấp phép.

Đầu năm nay, nước này cũng triển khai chiến dịch siết chặt “tiền xám”, trong đó tiền điện tử là một phần của nỗ lực chống rửa tiền.

Từ khóa:

hợp đồng tương lai Bitcoin kinh tế số tài sản mã hoá tài sản mã hóa Thái Lan tài sản số Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan

Đọc thêm

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Malaysia đang khởi động loạt chương trình thí điểm nhằm đánh giá việc phát triển stablecoin, tiền gửi ngân hàng được mã hóa và các mô hình ứng dụng tài sản số trong thực tế...

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

Trợ lý cuộc họp NoteX AI chuyển từ thị trường quốc tế về phục vụ doanh nghiệp nội địa, góp phần vào sự phát triển kinh tế số Việt Nam.

Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng ở miền Trung, đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mạng xã hội Moltbook: AI hay con người điều khiển?

Mạng xã hội Moltbook: AI hay con người điều khiển?

Moltbook, mạng xã hội dành cho các tác nhân AI tự trị, đang bị nghi vấn có sự tham gia của con người trong quá trình tạo nội dung. Vấn đề này làm dấy lên lo ngại về tính tự chủ của AI, rủi ro an ninh mạng và nhu cầu hoàn thiện khung quản trị trí tuệ nhân tạo.

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, trình trong tháng 2/2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Kinh tế số

2

Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Dân sinh

3

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Đầu tư

4

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Kinh tế số

5

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy