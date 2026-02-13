Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Giám đốc điều hành Binance Thailand nhận định đây là “thời điểm bước ngoặt” đối với thị trường vốn của Thái Lan, khi tài sản mã hoá được nhìn nhận như một loại tài sản mới thay vì chỉ là công cụ đầu cơ...

Chính phủ Thái Lan mới đây đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính, cho phép sử dụng tài sản mã hóa làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh và thị trường vốn.

Theo Bangkok Post, động thái này nhằm hiện đại hóa thị trường phái sinh theo chuẩn quốc tế, tăng cường khung giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm giao dịch tiền điện tử mang tính thể chế trong khu vực.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan sẽ sửa đổi luật phái sinh để bổ sung các loại tài sản mới, bao gồm tiền điện tử như Bitcoin và tín chỉ carbon.

Ông Nirun Fuwattananukul cho rằng việc chính thức công nhận tài sản mã hóa phản ánh sự thay đổi trong định hướng thị trường của Thái Lan: “Đây là lớp tài sản mới nổi, có khả năng định hình lại nền tảng của thị trường vốn”.

Theo ông, đây là "thời điểm bước ngoặt" cho thị trường vốn của nước này, gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Thái Lan đang hướng tới vai trò dẫn dắt nền kinh tế số tại Đông Nam Á.

Song song với đó, Thái Lan cũng hướng đến nhóm nhà đầu tư tổ chức và giới tài chính giàu có khi mở rộng chiến lược phát triển thị trường tiền điện tử.

Kế hoạch này phù hợp với lộ trình ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và các sản phẩm ETF tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan vào năm 2026.

Tổng thư ký SEC Pornanong Budsaratragoon cho biết việc mở rộng tài sản cơ sở sẽ góp phần nâng cao sự công nhận tiền điện tử, tăng tính bao trùm của thị trường, hỗ trợ đa dạng hóa danh mục và cải thiện quản trị rủi ro cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Thái Lan vẫn duy trì lệnh cấm thanh toán bằng tiền điện tử, trong khi việc sử dụng stablecoin của người tiêu dùng còn bị hạn chế.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra mắt ứng dụng dành cho khách du lịch ngắn hạn nhằm chuyển đổi tiền điện tử sang nội tệ, song người dùng phải trải qua quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng tại các cửa hàng được cấp phép.

Đầu năm nay, nước này cũng triển khai chiến dịch siết chặt “tiền xám”, trong đó tiền điện tử là một phần của nỗ lực chống rửa tiền.