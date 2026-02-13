Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý sự cố sạt lở tại kè biển khu du lịch Hải Tiến và khu vực núi Linh Trường, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất phương án xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến thuộc địa phận hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Quá trình thực hiện phải đánh giá cụ thể phương án, giải pháp kỹ thuật; dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân hai xã hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất bảo đảm đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Đối với sự cố sạt lở đất đá tại khu vực núi Linh Trường, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ, đề xuất phương án xử lý. Nội dung báo cáo phải làm rõ giải pháp kỹ thuật, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các vấn đề liên quan; hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh được giao thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng. Các đơn vị tư vấn phải đưa ra giải pháp khả thi, tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả; xác định tổng mức đầu tư phù hợp; hoàn tất hồ sơ đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, thẩm định.

Nhiều đoạn kè biển Hải Tiến bị sụt lún, hư hỏng nặng sau các cơn bão năm 2025.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hồ sơ, đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh. Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh trong quá trình thực hiện phải rà soát kỹ lưỡng sự cần thiết, tính hợp lý của từng hạng mục đầu tư và phương pháp xác định chi phí. Việc đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu tham mưu, đề xuất nội dung đầu tư không cần thiết, không bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, gây lãng phí ngân sách nhà nước.