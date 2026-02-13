Thứ Sáu, 13/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Nguyễn Thuấn

13/02/2026, 21:50

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý sự cố sạt lở tại kè biển khu du lịch Hải Tiến và khu vực núi Linh Trường, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Tuyến đường ven biển gắn với kè biển Hải Tiến bị hư hỏng, ảnh hưởng đi lại và kinh doanh du lịch.
Tuyến đường ven biển gắn với kè biển Hải Tiến bị hư hỏng, ảnh hưởng đi lại và kinh doanh du lịch.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất phương án xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến thuộc địa phận hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Quá trình thực hiện phải đánh giá cụ thể phương án, giải pháp kỹ thuật; dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân hai xã hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất bảo đảm đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Đối với sự cố sạt lở đất đá tại khu vực núi Linh Trường, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ, đề xuất phương án xử lý. Nội dung báo cáo phải làm rõ giải pháp kỹ thuật, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các vấn đề liên quan; hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh được giao thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng. Các đơn vị tư vấn phải đưa ra giải pháp khả thi, tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả; xác định tổng mức đầu tư phù hợp; hoàn tất hồ sơ đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, thẩm định.

Nhiều đoạn kè biển Hải Tiến bị sụt lún, hư hỏng nặng sau các cơn bão năm 2025.
Nhiều đoạn kè biển Hải Tiến bị sụt lún, hư hỏng nặng sau các cơn bão năm 2025.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hồ sơ, đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh. Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh trong quá trình thực hiện phải rà soát kỹ lưỡng sự cần thiết, tính hợp lý của từng hạng mục đầu tư và phương pháp xác định chi phí. Việc đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu tham mưu, đề xuất nội dung đầu tư không cần thiết, không bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến.

Trước thực trạng trên, ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển.

Tại khu vực núi Linh Trường, thuộc địa bàn thôn Giang Sơn và thôn 1, thời điểm tháng 9/2025 xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm sạt nặng. Ngày 15/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất, đá núi Linh Trường tại thôn 1 và thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến.

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

11:25, 24/10/2025

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Hàng nghìn du khách đổ về Hải Tiến trong đêm khai hội biển

10:12, 30/04/2024

Hàng nghìn du khách đổ về Hải Tiến trong đêm khai hội biển

Thanh Hoá lập quy hoạch quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến gần 400ha

17:37, 24/10/2022

Thanh Hoá lập quy hoạch quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến gần 400ha

Từ khóa:

công trình kè bờ biển sạt lở bờ biển Hải Tiến sạt lở đất đá núi Linh Trường Tình huống khẩn cấp

Đọc thêm

Diễn biến mới nhất về siêu dự án điện khí hơn 59.300 tỷ đồng tại Nghệ An

Diễn biến mới nhất về siêu dự án điện khí hơn 59.300 tỷ đồng tại Nghệ An

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập quy mô hơn 59.372 tỷ đồng, gồm nhà máy 1.500 MW, kho chứa LNG 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng, đang được tỉnh Nghệ An xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư...

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050

Việc Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nỏi riêng.

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 cho thấy nền kinh tế duy trì trạng thái mở rộng, các ràng buộc tăng trưởng cốt lõi đã lộ diện rõ hơn, có xu hướng đan xen, cộng hưởng lẫn nhau...

Hạ tầng giao thông TP.Hồ Chí Minh: “Đòn bẩy” tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội

Hạ tầng giao thông TP.Hồ Chí Minh: “Đòn bẩy” tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội

TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, từ tuyến metro đầu tiên vận hành thương mại đến các đường vành đai và cao tốc liên vùng. Những công trình này không chỉ giải quyết ùn tắc, nối kết các khu vực, mà còn trở thành đòn bẩy tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội, mở rộng không gian đô thị và tạo cơ hội thu hút đầu tư đa ngành...

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 vào tháng 4/2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Kinh tế số

2

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

Kinh tế số

3

Đà Nẵng thêm 737 căn hộ đủ điều kiện mở bán

Dự án

4

PV GAS D đảm bảo nguồn cung khí ổn định cho thị trường năm 2026

Thị trường

5

Elmich: Hài hòa phong cách sống Việt với chuẩn châu Âu

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy