Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 13/02/2026
Nguyễn Thuấn
13/02/2026, 21:50
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý sự cố sạt lở tại kè biển khu du lịch Hải Tiến và khu vực núi Linh Trường, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.
Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất phương án xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến thuộc địa phận hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.
Quá trình thực hiện phải đánh giá cụ thể phương án, giải pháp kỹ thuật; dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân hai xã hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất bảo đảm đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.
Đối với sự cố sạt lở đất đá tại khu vực núi Linh Trường, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ, đề xuất phương án xử lý. Nội dung báo cáo phải làm rõ giải pháp kỹ thuật, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các vấn đề liên quan; hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3/3/2026.
Trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh được giao thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng. Các đơn vị tư vấn phải đưa ra giải pháp khả thi, tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả; xác định tổng mức đầu tư phù hợp; hoàn tất hồ sơ đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, thẩm định.
Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hồ sơ, đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến và Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh. Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh trong quá trình thực hiện phải rà soát kỹ lưỡng sự cần thiết, tính hợp lý của từng hạng mục đầu tư và phương pháp xác định chi phí. Việc đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, đúng quy định pháp luật.
Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu tham mưu, đề xuất nội dung đầu tư không cần thiết, không bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến.
Trước thực trạng trên, ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển.
Tại khu vực núi Linh Trường, thuộc địa bàn thôn Giang Sơn và thôn 1, thời điểm tháng 9/2025 xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm sạt nặng. Ngày 15/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất, đá núi Linh Trường tại thôn 1 và thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến.
11:25, 24/10/2025
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập quy mô hơn 59.372 tỷ đồng, gồm nhà máy 1.500 MW, kho chứa LNG 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng, đang được tỉnh Nghệ An xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư...
Việc Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nỏi riêng.
Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 cho thấy nền kinh tế duy trì trạng thái mở rộng, các ràng buộc tăng trưởng cốt lõi đã lộ diện rõ hơn, có xu hướng đan xen, cộng hưởng lẫn nhau...
TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, từ tuyến metro đầu tiên vận hành thương mại đến các đường vành đai và cao tốc liên vùng. Những công trình này không chỉ giải quyết ùn tắc, nối kết các khu vực, mà còn trở thành đòn bẩy tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội, mở rộng không gian đô thị và tạo cơ hội thu hút đầu tư đa ngành...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: