Tập đoàn Bảo hiểm DBV: Doanh thu năm 2025 gần 4.200 tỷ VND, tăng 44,5%

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của Tập đoàn Bảo hiểm DBV khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.182 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 44,5% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.
Doanh thu năm 2025 tiếp tục tập trung tại các nghiệp vụ bảo hiểm chủ lực, trong đó bảo hiểm Xe cơ giới giữ vai trò dẫn dắt, chiếm 62,8% tổng doanh thu, với 2.627 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường, cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ nét của DBV về hệ thống phân phối, mạng lưới gara liên kết, năng lực giám định - bồi thường và trải nghiệm khách hàng.
Bên cạnh nghiệp vụ chủ lực, nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật cũng đạt được đà tăng trưởng ấn tượng, tăng 51,2% so với cùng kỳ, vượt ngưỡng 818 tỷ đồng. Việc mở rộng khai thác các dự án và khách hàng doanh nghiệp thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội đã góp phần cải thiện chất lượng danh mục và gia tăng tính cân bằng trong cơ cấu doanh thu.
Nghiệp vụ bảo hiểm Sức khỏe đạt 736 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 35% so với năm trước. Sự tăng trưởng ổn định của bảo hiểm Sức khỏe cho thấy DBV đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc trong các sản phẩm gắn với nhu cầu thiết yếu, phù hợp xu hướng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
Bước sang năm 2026, DBV đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 55% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dự kiến đạt 3.550 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là nghiệp vụ trọng tâm, đóng vai trò trụ cột trong chiến lược kinh doanh của DBV.
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở tất cả các nghiệp vụ, DBV xác định năm 2026 là năm tăng tốc đầu tư cho công nghệ, hướng tới: (i)Chuẩn hóa và số hóa quy trình kinh doanh – bồi thường; (ii)Nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro; (iii)Cải thiện toàn diện trải nghiệm khách hàng trên đa kênh.
Kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng quy mô, mà còn thể hiện bước chuyển chiến lược của DBV từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả và tính bền vững dài hạn. Đây là nền tảng quan trọng để DBV củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời tạo dư địa phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.
Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tư vấn y tế, đặt lịch khám và xét nghiệm cơ bản ngay trong thời gian hiệu lực hợp đồng. Đây là bước đi mới, hướng tới mô hình bảo hiểm đồng hành, không chỉ chi trả khi có rủi ro mà còn hỗ trợ phòng ngừa, chăm sóc liên tục…
Lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống dưới 3%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng trở lại, lên 6,8%/năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện nhưng nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn vẫn còn cao...
Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua với nhiều điểm mới.
Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi vừa được quốc hội thông qua, từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 31/12/2030, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải theo dõi, quản lý vốn, tính toán tỷ lệ an toàn vốn và có phương án, lộ trình tăng vốn theo quy mô rủi ro…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: