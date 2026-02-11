Thứ Sáu, 13/02/2026

Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo hiểm DBV: Doanh thu năm 2025 gần 4.200 tỷ VND, tăng 44,5%

Anh Tú

11/02/2026, 16:00

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của Tập đoàn Bảo hiểm DBV khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.182 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 44,5% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của Tập đoàn Bảo hiểm DBV.
Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Doanh thu năm 2025 tiếp tục tập trung tại các nghiệp vụ bảo hiểm chủ lực, trong đó bảo hiểm Xe cơ giới giữ vai trò dẫn dắt, chiếm 62,8% tổng doanh thu, với 2.627 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường, cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ nét của DBV về hệ thống phân phối, mạng lưới gara liên kết, năng lực giám định - bồi thường và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh nghiệp vụ chủ lực, nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật cũng đạt được đà tăng trưởng ấn tượng, tăng 51,2% so với cùng kỳ, vượt ngưỡng 818 tỷ đồng. Việc mở rộng khai thác các dự án và khách hàng doanh nghiệp thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội đã góp phần cải thiện chất lượng danh mục và gia tăng tính cân bằng trong cơ cấu doanh thu.

Nghiệp vụ bảo hiểm Sức khỏe đạt 736 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 35% so với năm trước. Sự tăng trưởng ổn định của bảo hiểm Sức khỏe cho thấy DBV đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc trong các sản phẩm gắn với nhu cầu thiết yếu, phù hợp xu hướng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

VnEconomy

Bước sang năm 2026, DBV đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 55% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dự kiến đạt 3.550 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là nghiệp vụ trọng tâm, đóng vai trò trụ cột trong chiến lược kinh doanh của DBV.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở tất cả các nghiệp vụ, DBV xác định năm 2026 là năm tăng tốc đầu tư cho công nghệ, hướng tới: (i)Chuẩn hóa và số hóa quy trình kinh doanh – bồi thường; (ii)Nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro; (iii)Cải thiện toàn diện trải nghiệm khách hàng trên đa kênh.

Kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng quy mô, mà còn thể hiện bước chuyển chiến lược của DBV từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả và tính bền vững dài hạn. Đây là nền tảng quan trọng để DBV củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời tạo dư địa phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

1

Elmich: Hài hòa phong cách sống Việt với chuẩn châu Âu

Doanh nghiệp

2

Diễn biến mới nhất về siêu dự án điện khí hơn 59.300 tỷ đồng tại Nghệ An

Đầu tư

3

Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Kinh tế số

4

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

Dân sinh

5

Đảm bảo cung ứng điện xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán 2026

Thị trường

