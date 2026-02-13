Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, các chợ hoa Xuân ở Huế khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu. Dòng người tấp nập, hương hoa thoang thoảng trong gió lạnh cuối năm, tạo nên bức tranh Xuân vừa nhộn nhịp vừa đậm chất trầm mặc của đất Cố đô.

Tại các điểm bán hoa quen thuộc như khu vực Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, chợ hoa Phu Văn Lâu hay khu vực trước Đàn Nam Giao, hàng trăm gian hàng đã được dựng lên ngay ngắn, nối dài theo các tuyến đường. Từng dãy hoa khoe sắc dưới nắng nhẹ cuối năm, từ cúc vàng rực rỡ, ly kiêu sa, tulíp tươi tắn đến đồng tiền, phong lan, vạn thọ, hồng… tạo thành những mảng màu đan xen đầy sức sống.

Các làng hoa trên địa bàn thành phố Huế năm nay vẫn nỗ lực cung ứng đa dạng chủng loại dù sản lượng có phần giảm sút do ảnh hưởng của thiên tai. Mưa lũ kéo dài trước đó khiến nhiều diện tích hoa bị thiệt hại, nguồn cung vì thế không dồi dào như mọi năm. Tuy nhiên, trong khó khăn, người trồng hoa vẫn bền bỉ chăm sóc những chậu cây còn lại, mong hoa nở đúng dịp Tết để kịp phục vụ người dân.

Những năm gần đây, chợ hoa Xuân Huế ngày càng phong phú với nhiều giống hoa mới được nhập từ các tỉnh, thành khác. Bên cạnh các loài truyền thống như vạn thọ, đồng tiền, hoa hồng – vốn đã gắn bó lâu đời với nếp nhà Huế – sự xuất hiện của các loại hoa ngoại, hoa lạ góp phần làm bức tranh Xuân thêm sinh động. Sự đa dạng ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao mà còn phản ánh nhịp phát triển của đời sống đô thị.

Hàng trăm gian hàng hoa khoe sắc tại khu vực Trung tâm Văn hóa điện ảnh thành phố Huế.

Dù vậy, giữa muôn vàn lựa chọn hiện đại, người Huế vẫn dành một vị trí riêng cho những loài hoa truyền thống. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen chọn vài chậu cúc vàng đặt trước hiên, đôi chậu vạn thọ bên lối vào hay bình ly trang nhã trong phòng khách. Đó không chỉ là sự lựa chọn về màu sắc mà còn là cách gìn giữ một phần ký ức, một phần bản sắc của vùng đất kinh kỳ.

Không khí mua bán tại các chợ hoa trở nên sôi động hơn vào chiều tối. Dòng người đổ về ngày một đông, từng gia đình dắt tay nhau đi dạo, lựa chọn hoa trong tiếng cười nói rộn ràng. Những nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh giữa sắc hoa rực rỡ, lưu giữ khoảnh khắc cuối năm. Nhiều cụ già thong thả ngắm hoa, ánh mắt trầm tư như đang tìm lại hương vị Tết xưa.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, một du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ khi lần đầu trải nghiệm không khí chợ hoa Xuân ở Huế: “Tôi từng đi nhiều chợ hoa ở các thành phố lớn, nhưng ở đây có một nét rất riêng. Không quá ồn ào, chen lấn, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng mà vẫn rộn ràng. Mỗi gian hàng được sắp xếp rất tinh tế, nhìn vào là thấy rõ gu thẩm mỹ của người Huế.”

Theo chị Tâm, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là sự đa dạng của hoa mà còn là cách người dân thong thả dạo chợ, trò chuyện, hỏi han nhau như một buổi gặp gỡ cuối năm. “Tôi có cảm giác đi chợ hoa ở Huế giống như tham dự một nghi thức đón Xuân hơn là đơn thuần mua bán,” chị nói thêm.

Chợ hoa Xuân bên bờ sông Hương

Ở một gian hàng cúc vàng gần khu vực Phu Văn Lâu, ông Trần Văn Hòa – một khách hàng quen nhiều năm đang cẩn thận chọn từng chậu hoa. Ông cho biết năm nào gia đình cũng dành một buổi chiều cuối năm để đi chợ hoa, vừa mua sắm vừa để cảm nhận không khí Tết. “Tôi không mua nhiều, chỉ chọn vài chậu thật đẹp đặt trước nhà. Hoa phải tươi, nụ vừa chớm để nở đúng mùng Một. Có hoa trước hiên là thấy Tết về rồi,” ông Hòa chia sẻ.

Theo ông, dù năm nay giá hoa có nhích lên do nguồn cung khan hiếm, nhưng người dân vẫn sẵn sàng ủng hộ nhà vườn. “Mưa lũ làm bà con thiệt hại nhiều, mình mua hoa cũng là cách sẻ chia. Thấy những chậu hoa đẹp được mang về, tôi tin người trồng hoa cũng vui”, ông nói.

Một góc chợ hoa Xuân rực rỡ sắc màu trong nắng nhẹ cuối năm.

Chợ hoa Xuân không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gắn kết cộng đồng. Có gian hàng đã gắn bó với khách quen suốt nhiều mùa Tết, trở thành điểm hẹn thân thuộc.

Chợ hoa Xuân ở Huế vì thế không chỉ là một hoạt động thương mại thường niên mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc. Đó là nơi người dân tìm lại nhịp sống chậm giữa guồng quay hiện đại, nơi ký ức và hiện tại giao thoa. Trong sắc hoa rực rỡ và dòng người tấp nập, hình ảnh Cố đô hiện lên vừa cổ kính vừa tươi mới.