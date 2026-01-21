Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh, kỳ hạn 1 tháng bật tăng trở lại

Lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống dưới 3%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng trở lại, lên 6,8%/năm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện nhưng nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn vẫn còn cao...

Ngày 20/1, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng VND ghi nhận biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất giảm từ 0,15 đến 0,6 điểm phần trăm (đpt) ở các kỳ hạn ngắn như qua đêm (ON), 1 tuần (1W) và 2 tuần (2W), nhưng tăng 0,40 đpt ở kỳ hạn 1 tháng (1M) so với phiên 19/1. Mức lãi suất giao dịch cuối ngày lần lượt là: qua đêm ở 2,8%/năm; 1 tuần ở 4,1%/năm; 2 tuần ở 5,15%/năm và 1 tháng đạt 6,8%/năm. Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND cho thấy thanh khoản cải thiện trong ngắn hạn nhưng áp lực vốn chưa hoàn toàn giảm.

Trong khi đó, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn từ 0,01 đến 0,04 đpt. Các mức lãi suất ghi nhận gồm: qua đêm 3,61%/năm; 1 tuần 3,68%/năm; 2 tuần 3,73%/năm và 1 tháng 3,75%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất tăng tại kỳ hạn 3 năm lên mức 3,16%/năm, trong khi giảm ở các kỳ hạn còn lại: 5 năm còn 3,62%, 7 năm là 3,67%, 10 năm đạt 4,06% và 15 năm ở mức 4,2%/năm.

Trong phiên 20/1, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chào thầu trên kênh cầm cố (OMO) với tổng khối lượng 2.000 tỷ đồng, chia đều cho hai kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Kết quả, có 770,99 tỷ đồng được bơm ra ở kỳ hạn 7 ngày và 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn lên tới 10.313,34 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong phiên này, qua đó hút ròng 8.542,35 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 288.786,76 tỷ đồng.

Thị trường liên ngân hàng năm 2025 chứng kiến sự biến động manh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản hệ thống dồi dào, giúp lãi suất liên ngân hàng duy trì ổn định quanh mức 4,5%/năm. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm, thị trường bước vào giai đoạn căng thẳng với nhiều yếu tố bất lợi.

Áp lực từ tỷ giá biến động và thiếu hụt vốn từ kênh huy động (thị trường 1) khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh vay mượn trên thị trường liên ngân hàng. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng đạt mức kỷ lục 19,01% tính đến cuối tháng 12, càng gia tăng nhu cầu vốn trong hệ thống.

Sự cộng hưởng của các yếu tố trên đã đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh vào cuối năm. Ngày 31/12, lãi suất qua đêm tăng vọt lên 8,7%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần lần lượt đạt 9,1% và 9,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng ghi nhận ở mức 8,1%/năm.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán VCBS nhận định rằng, trong năm 2026, áp lực thanh khoản sẽ tiếp tục gia tăng do định hướng thúc đẩy tín dụng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng ở mức 10%. Điều này khiến các ngân hàng buộc phải gia tăng huy động để đáp ứng nhu cầu vốn, dẫn đến xu hướng lãi suất tăng nhẹ trong năm.

Đáng chú ý, động thái nâng lãi suất OMO lên 4,5% từ đầu tháng 12/2025 của Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là kịp thời và hợp lý, giúp thiết lập lại mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức cao hơn, ổn định hơn.

VCBS dự báo trong năm 2026, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn dưới 1 tuần sẽ duy trì ở ngưỡng cao, như một bước điều chỉnh nhằm cân bằng cung - cầu vốn trong hệ thống ngân hàng.