Đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
Đỗ Như
29/09/2025, 14:10
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi), dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)...
Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi)
gồm 6 chương, 43 điều (giảm 19 điều so với Luật hiện hành).
CẦN ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH TRONG TUYỂN DỤNG CÁN BỘ
Về nội dung cơ bản, dự thảo luật đổi mới cơ chế, phương thức
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm; tạo liên thông
trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế
thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị
sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội.
Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Tư
pháp của Quốc hội tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Viên chức.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo
tiếp tục rà soát các nghị quyết của Đảng có liên quan đến viên chức để bảo đảm
thể chế hóa đầy đủ trong lần sửa đổi này; rà soát kỹ quy định của luật hiện
hành, bám sát nội dung sửa đổi tại các dự thảo luật có liên quan trình Quốc hội
tại Kỳ họp thứ 10 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nêu rõ dự thảo luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản
lý nguồn nhân lực công vụ tại Việt Nam, kế thừa tinh thần luật năm 2010, sửa đổi,
bổ sung năm 2019 để hướng tới mô hình lấy viên chức làm trung tâm.
Trong bối cảnh
chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế, dự thảo luật không chỉ khắc phục những
bất cập cũ mà còn mở ra một không gian sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự thảo cần bảo đảm tăng cường tính
minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng; "linh hoạt" nhưng viên
chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài,
đủ tâm, đủ tầm, đủ sức khỏe và có nhiệt huyết với công việc; đồng thời xây dựng
hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Viên chức phải nằm trong diện
đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, chứ không thể tuyển vào
là ở trong bộ máy suốt đời.
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ xây dựng đội ngũ viên chức phải
chuyên nghiệp, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng và bảo đảm quyền lợi chính
đáng của viên chức. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý viên chức,
xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần bảo đảm tính thống
nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật Lao động,
Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Quy
hoạch… để không chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thi hành.
TRÁNH LỢI DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)
sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi của dự thảo luật.
Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát để bảo
đảm yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện chủ
trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo
đảm việc sửa đổi phải đạt mục tiêu giải quyết căn bản những vướng mắc, bất cập
về mặt pháp luật trong hoạt động giám định tư pháp…
Về giám định pháp y thương tích tại địa phương (Điều 15), Ủy
ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ thêm thông tin và đánh giá cụ thể về những
ưu điểm, hạn chế, tác động tích cực và những đề phòng, tiêu cực khi bổ sung nhiệm
vụ cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.
Liên quan đến vấn đề mở rộng phạm vi, lĩnh vực xã hội hóa
giám định tư pháp (Điều 18), các ý kiến tán thành phương án Chính phủ trình là
phạm vi xã hội hóa mở rộng. Tuy nhiên trước mắt mở rộng đối với một số lĩnh vực
mà tổ chức, cá nhân xã hội có nhu cầu nhưng phải bảo đảm quy định chặt chẽ, thực
hiện từng bước kỹ lưỡng và gắn với công tác quản lý có hiệu lực, hiệu quả,
tránh lạm dụng, tránh lợi dụng để làm trái pháp luật, ảnh hưởng đến kết quả
giám định.
Về chi phí giám định tư pháp (Điều 38), các ý kiến tán thành
với dự thảo và đề nghị quy định chặt chẽ hơn, có cơ chế giám sát để tránh lạm dụng
việc trưng cầu giám định; rà soát, kiến nghị sửa đổi các luật liên quan, bảo đảm
tính đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.
Cán bộ, công chức, viên chức dân sự được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
06:00, 27/06/2025
Đề xuất mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp
18:46, 20/05/2025
Bàn giải pháp ngăn "làn sóng" công chức, viên chức nghỉ việc
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...
Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau 5,5 ngày làm việc với 3 đợt họp, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49...
Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28-29/9/2025.
Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, từ ngày 25-26/10/2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: