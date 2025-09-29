Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Đỗ Như

29/09/2025, 14:10

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi), dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Trường Giang phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Trường Giang phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương, 43 điều (giảm 19 điều so với Luật hiện hành).

CẦN ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH TRONG TUYỂN DỤNG CÁN BỘ

Về nội dung cơ bản, dự thảo luật đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm; tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Viên chức.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các nghị quyết của Đảng có liên quan đến viên chức để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ trong lần sửa đổi này; rà soát kỹ quy định của luật hiện hành, bám sát nội dung sửa đổi tại các dự thảo luật có liên quan trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ dự thảo luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý nguồn nhân lực công vụ tại Việt Nam, kế thừa tinh thần luật năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2019 để hướng tới mô hình lấy viên chức làm trung tâm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế, dự thảo luật không chỉ khắc phục những bất cập cũ mà còn mở ra một không gian sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự thảo cần bảo đảm tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng; "linh hoạt" nhưng viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức khỏe và có nhiệt huyết với công việc; đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Viên chức phải nằm trong diện đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ xây dựng đội ngũ viên chức phải chuyên nghiệp, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của viên chức. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý viên chức, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch… để không chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thi hành.

TRÁNH LỢI DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi của dự thảo luật.

Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát để bảo đảm yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm việc sửa đổi phải đạt mục tiêu giải quyết căn bản những vướng mắc, bất cập về mặt pháp luật trong hoạt động giám định tư pháp…

Về giám định pháp y thương tích tại địa phương (Điều 15), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ thêm thông tin và đánh giá cụ thể về những ưu điểm, hạn chế, tác động tích cực và những đề phòng, tiêu cực khi bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vấn đề mở rộng phạm vi, lĩnh vực xã hội hóa giám định tư pháp (Điều 18), các ý kiến tán thành phương án Chính phủ trình là phạm vi xã hội hóa mở rộng. Tuy nhiên trước mắt mở rộng đối với một số lĩnh vực mà tổ chức, cá nhân xã hội có nhu cầu nhưng phải bảo đảm quy định chặt chẽ, thực hiện từng bước kỹ lưỡng và gắn với công tác quản lý có hiệu lực, hiệu quả, tránh lạm dụng, tránh lợi dụng để làm trái pháp luật, ảnh hưởng đến kết quả giám định.

Về chi phí giám định tư pháp (Điều 38), các ý kiến tán thành với dự thảo và đề nghị quy định chặt chẽ hơn, có cơ chế giám sát để tránh lạm dụng việc trưng cầu giám định; rà soát, kiến nghị sửa đổi các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức dân sự được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

06:00, 27/06/2025

Cán bộ, công chức, viên chức dân sự được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Đề xuất mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp

18:46, 20/05/2025

Đề xuất mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp

Bàn giải pháp ngăn "làn sóng" công chức, viên chức nghỉ việc

20:36, 27/10/2022

Bàn giải pháp ngăn

Từ khóa:

công chức

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 5,5 ngày làm việc với 3 đợt họp, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49...

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28-29/9/2025.

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, từ ngày 25-26/10/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy