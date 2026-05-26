Đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ tái cấu trúc quản trị quốc gia

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Thứ Ba, 26/05/2026
Tuấn Dũng
26/05/2026, 13:38
Chuyển đổi số, AI và cạnh tranh địa chính trị đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc phát triển toàn cầu, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam không còn dừng ở tăng trưởng kinh tế, mà mở rộng sang tái cấu trúc quản trị quốc gia, thể chế, xã hội và năng lực tự chủ chiến lược, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm…
Trình bày tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh mô hình phát triển quốc gia cần được nhìn nhận như một cơ chế tổng thể nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ các mục tiêu chiến lược về kinh tế, xã hội và con người trong từng giai đoạn lịch sử. Mô hình này bao gồm năm thành tố: quản trị quốc gia, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, quản trị môi trường cùng đối ngoại và phòng thủ quốc gia.
Nhận định thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự xuất hiện của AI đang làm đảo lộn nhiều yếu tố truyền thống, từ năng lực cạnh tranh, mô hình kinh tế cho tới cấu trúc quyền lực toàn cầu, GS. TS Hoàng Văn Cường cho biết nhiều quốc gia buộc phải tính toán lại chiến lược phát triển theo hướng tự chủ hơn về công nghệ, dữ liệu, năng lượng và chuỗi cung ứng.
Ở trong nước, nhiều điểm nghẽn tiếp tục bộc lộ trong thể chế và quản trị quốc gia. Quá trình phân cấp, phân quyền được thúc đẩy mạnh hơn trong thời gian qua nhưng vẫn tồn tại không ít bất cập trong phối hợp quyền lực, cơ chế giám sát và tổ chức thực thi. Cùng với đó là áp lực từ mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ, trong khi chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội, già hóa dân số và hệ thống y tế đang đặt ra nhiều thách thức mới.
Từ thực tiễn này, GS.TS Hoàng Văn Cường cho biết đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ đổi mới quản trị quốc gia. Trong đó, quá trình tái cấu trúc bộ máy cần tiếp tục theo hướng tinh gọn, rõ đầu mối nhưng đồng thời phải bảo đảm phối hợp liên ngành, liên vùng để tránh tình trạng phân mảnh trong điều hành.
Cùng với phân cấp, phân quyền là yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực nhằm hạn chế rủi ro thể chế và tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ. Đặc biệt, việc vận hành bộ máy không thể tiếp tục theo hướng cứng nhắc hay “robot hóa” cán bộ, mà cần hình thành đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có cơ chế bảo vệ những người đổi mới vì lợi ích chung.
Một yêu cầu khác được đặt ra là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Nếu trước đây pháp luật chủ yếu được xây dựng để quản lý, thì nay cần chuyển sang tạo hành lang cho phát triển; nếu trước đây điều hành dựa nhiều vào quy trình và sự tuân thủ, thì nay phải chuyển sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Đồng thời, quản trị quốc gia trong thời đại AI phải dựa trên dữ liệu và công nghệ số, với hệ sinh thái quản trị số đồng bộ và đầy đủ.
Ở lĩnh vực kinh tế, đổi mới mô hình phát triển được đặt trong yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời mở đường cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tài sản số.
Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là cần hiểu và vận hành đúng cơ chế thị trường trong thực tiễn. Việc triển khai Luật Đất đai 2024 được nêu như ví dụ cho thấy quá trình chuyển sang cơ chế thị trường vẫn còn nhiều tranh luận và nguy cơ quay trở lại tư duy áp đặt hành chính nếu không có cách tiếp cận phù hợp.
Trong lĩnh vực xã hội, trọng tâm của giáo dục cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và khả năng sáng tạo. Trong thời đại số, kiến thức có thể tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi năng lực thích ứng và tư duy đổi mới mới là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực.
Cùng với đó, hệ thống y tế cũng đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, đẩy mạnh phối hợp công – tư và ứng dụng chuyển đổi số. Dữ liệu sức khỏe điện tử được xem là nền tảng để giảm áp lực lên các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe từ cơ sở.
An sinh xã hội cũng cần chuyển từ hỗ trợ sau rủi ro sang chủ động phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh già hóa dân số và đô thị hóa diễn ra nhanh. Trong khi đó, văn hóa không còn được nhìn nhận chỉ là lĩnh vực hưởng thụ mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.
Đối với quản trị môi trường, ESG được nhìn nhận không chỉ là thách thức mà còn là “luật chơi mới” để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Điều này kéo theo yêu cầu chuyển từ khai thác tài nguyên sang quản trị tài nguyên trên nền tảng kinh tế xanh, carbon thấp và kinh tế tuần hoàn.
Trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, mục tiêu không chỉ là mở rộng hợp tác kinh tế hay thu hút đầu tư, mà còn phải hướng tới nâng cao vị thế quốc gia và năng lực tự chủ chiến lược. Quốc phòng trong giai đoạn mới cũng ngày càng gắn chặt hơn với công nghệ hiện đại, hợp tác quốc tế và năng lực làm chủ khoa học công nghệ.
GS.TS Hoàng Văn Cường nhấn mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ đóng vai trò là động lực tăng trưởng, mà cần trở thành nền tảng xuyên suốt cho toàn bộ quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
11:40, 26/05/2026
10:32, 26/05/2026
Đảm bảo việc phát triển nguồn nhân lực,đặc biệt là nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) là yếu tố quan trọng giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển cao và bền vững trong giai đoạn tới...
Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...
Việt Nam cần xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân và củng cố năng lực tự chủ chiến lược quốc gia...
Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: