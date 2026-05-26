Phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Minh Kiệt
26/05/2026, 10:22
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước...
Ngày 26/5, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Hội thảo có sự phối hợp chuyên môn của Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
Phát
biểu khai mạc, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh đây là hội thảo
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu đến năm
2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
TS.
Nguyễn Thanh Nghị cho biết Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hiện đang chủ
trì xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” để trình Ban Chấp hành Trung ương. Vì
vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý,
chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đóng góp các luận
cứ lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu chiến lược và hoàn thiện đề
án.
Đánh
giá về chặng đường gần 40 năm đổi mới, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung
ương cho rằng mô hình phát triển đất nước đã từng bước được hình thành, bổ sung
và hoàn thiện qua các giai đoạn, thể hiện nhất quán trong các văn kiện của
Đảng.
Từ
một nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những
nền kinh tế năng động với quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới năm 2025, nằm trong
nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu
người tăng đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được
cải thiện, trong khi vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng
lên.
Tuy
nhiên, TS. Nguyễn Thanh Nghị cũng cho rằng mô hình tăng trưởng hiện nay đang
bộc lộ nhiều hạn chế khi còn phụ thuộc lớn vào vốn, lao động và khai thác tài
nguyên; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; năng
lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế.
Cùng
với đó, năng lực quản trị quốc gia, quản trị xã hội, điều phối liên ngành và
quản trị dựa trên dữ liệu chưa theo kịp yêu cầu phát triển của kinh tế số và xã
hội số. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng cần tiếp tục
đổi mới để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Trong
bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và internet vạn vật
phát triển mạnh mẽ, TS. Nguyễn Thanh Nghị nhận định khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số không còn chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế thuần
túy mà đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến
lược và an ninh phát triển.
“Đổi
mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược
có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước”, TS. Nguyễn
Thanh Nghị nhấn mạnh.
Trưởng
Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục
khẳng định yêu cầu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hiện đại, xanh, số và
dựa trên tri thức; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
làm động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững.
Đại
hội XIV cũng đặt ra yêu cầu phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, công dân số;
xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; hình thành các ngành công
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam
có năng lực cạnh tranh toàn cầu; đồng thời đổi mới quản trị quốc gia theo hướng
hiện đại, minh bạch và số hóa.
Dẫn
lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TS. Nguyễn Thanh Nghị cho
biết đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào “kỷ nguyên vươn mình
của dân tộc”, trong đó yêu cầu đặt ra là phải đổi mới căn bản mô hình phát
triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng
và động lực chủ yếu; phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và con
người Việt Nam.
TS.
Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn
gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân
tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới như cạnh tranh công nghệ, chuyển đổi
xanh, chuyển đổi số; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển
mới; đồng thời xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao
trùm và tự chủ chiến lược trong dài hạn.
Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một "hệ điều hành phát triển" kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...
Việt Nam cần xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân và củng cố năng lực tự chủ chiến lược quốc gia...
Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước)...
Hải Phòng: Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030
Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số lên trên 35% GRDP vào năm 2030…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: