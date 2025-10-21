Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 20/10, tính đến cuối tháng 9-2025, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3,8 triệu người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 89% kế hoạch giao. Tổng số thu quỹ đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng các loại bảo hiểm giảm còn 2,9%. Các cơ quan chức năng đã đôn đốc, thu hồi hơn 408 tỷ đồng tiền nợ đọng.

Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm được đảm bảo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 145 cơ sở y tế. Trong 9 tháng qua, quỹ bảo hiểm đã chi trả số tiền hơn 3.700 tỷ đồng cho hơn 7,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh; không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, ngoài sự nỗ lực cao của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo, của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; không khen thưởng đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, phản biện, vận động người dân tham gia. Đối với các ngành công an, kiểm sát, tòa án, cần tiếp tục phối hợp xử lý hành vi trốn, gian lận, chi sai quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị các khu vực, các xã, phường, sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thống nhất các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội (hơn 68 ngàn người).