Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Song Hoàng

21/10/2025, 16:31

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 20/10, tính đến cuối tháng 9-2025, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3,8 triệu người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 89% kế hoạch giao. Tổng số thu quỹ đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng các loại bảo hiểm giảm còn 2,9%. Các cơ quan chức năng đã đôn đốc, thu hồi hơn 408 tỷ đồng tiền nợ đọng.

Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm được đảm bảo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 145 cơ sở y tế. Trong 9 tháng qua, quỹ bảo hiểm đã chi trả số tiền hơn 3.700 tỷ đồng cho hơn 7,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh; không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, ngoài sự nỗ lực cao của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo, của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; không khen thưởng đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, phản biện, vận động người dân tham gia. Đối với các ngành công an, kiểm sát, tòa án, cần tiếp tục phối hợp xử lý hành vi trốn, gian lận, chi sai quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị các khu vực, các xã, phường, sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thống nhất các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội (hơn 68 ngàn người).

Xác định thời điểm chuyển từ hành vi chậm đóng sang trốn đóng bảo hiểm tại các doanh nghiệp

15:40, 21/10/2025

Xác định thời điểm chuyển từ hành vi chậm đóng sang trốn đóng bảo hiểm tại các doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Quy định về việc tiếp nhận, nuôi dưỡng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về

15:37, 21/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: Quy định về việc tiếp nhận, nuôi dưỡng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

14:38, 21/10/2025

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Đọc thêm

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương sau sáp nhập

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương sau sáp nhập

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy