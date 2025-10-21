Thứ Tư, 22/10/2025

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Như Nguyệt

21/10/2025, 14:38

Sáng 21/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm việc với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh để cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030...

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mặt trận.

Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nêu rõ với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội xác định nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Về cơ cấu nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến 120 người gồm đại diện tổ chức thành viên; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường; cá nhân là chuyên gia ở một số lĩnh vực và cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp; người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm đại biểu nữ chiếm 23,5%; người ngoài Đảng chiếm 5,9%; dân tộc thiểu số chiếm 7,6%; tôn giáo chiếm 5,04%. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội diễn ra vào cuối tháng 10/2025.

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: Mặt trận.
Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: Mặt trận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương tinh thần chủ động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đối với việc triển khai các công việc liên quan đến Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Báo cáo chính trị trình Đại hội cần bám sát nội dung bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đặc biệt là các giải pháp gắn với mô hình tổ chức bộ máy mới khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sau sáp nhập, sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị cần tập trung vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ.

"Cần nghiên cứu rõ những gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về 3 quan điểm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là những nhiệm vụ cụ thể liên quan tới các tổ chức chính trị - xã hội mà Tổng Bí thư đề cập", ông Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Nhấn mạnh nội dung 6 chương trình hành động phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Mặt trận tỉnh cần phải triển khai "Cổng Mặt trận số", tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân.

Mặt khác, tổ chức "Tháng nghe dân nói" để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó phản ánh tới cấp ủy, chính quyền, tới Đảng, Nhà nước để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trên địa bàn và chăm lo tốt hơn nữa an sinh - xã hội của nhân dân trong tỉnh.

Đối với đề án nhân sự trình Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị cần phải bám sát nội dung Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã và nội dung Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để làm căn cứ xây dựng cơ cấu sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

VnEconomy