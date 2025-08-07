Đồng Nai khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án hạ tầng trọng điểm

Hiện nay, nhiều dự án hạ tầng tại Đồng Nai đang chậm tiến độ do các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt đầu tư.

Trong đó, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn đi qua Đồng Nai dài hơn 11 km với tổng mức đầu tư khoảng 6.955 tỷ đồng đang trong giai đoạn cao điểm đền bù, nhưng công tác bàn giao đất sạch còn chậm so với kế hoạch.

VƯỚNG MẮC LỚN TỪ MẶT BẰNG VÀ QUY HOẠCH

Theo lý giải của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân chủ yếu do khâu xác minh pháp lý đất đai, xác định nguồn gốc đất còn phức tạp; nhiều khu vực dân cư tự phát chưa được quy hoạch rõ ràng, gây khó khăn trong việc áp giá đền bù và thu hồi đất. Ngoài ra, việc thiếu đồng bộ trong hồ sơ quy hoạch, trích lục bản đồ cũng khiến quy trình giải phóng mặt bằng bị kéo dài.

Tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mặc dù được khởi công từ giữa năm 2023, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số đoạn tuyến. Còn với sân bay quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn tất mặt bằng, nhưng các tuyến kết nối trực tiếp như đường T1, T2, T3 vẫn còn vướng ở khâu giải phóng mặt bằng và giao đất cho chủ đầu tư.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các sở ngành, địa phương và đơn vị thực hiện dự án để tháo gỡ vướng mắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, nhấn mạnh: “Không thể để các dự án trọng điểm bị đình trệ do các lý do thủ tục hay thiếu phối hợp. Các địa phương cần chủ động hơn, dứt khoát trong xử lý hồ sơ và bồi thường”.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các địa phương kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng hồ sơ, phân loại rõ từng nhóm khó khăn để xử lý dứt điểm. Đồng thời, các sở ngành chuyên môn cũng được yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định, linh hoạt hơn trong áp dụng quy định pháp luật nhằm không làm gián đoạn dòng tiền và tiến độ dự án.

Riêng đối với dự án Vành đai 3, tỉnh Đồng Nai cam kết hoàn tất bàn giao mặt bằng trong năm 2025 để bảo đảm tiến độ toàn tuyến. Địa phương này cũng đang phối hợp với TP.HCM và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), Long An (nay thuộc Tây Ninh) để đồng bộ hạ tầng giao thông vùng, đặc biệt là các tuyến nối ra cảng biển, cảng cạn (ICD), khu công nghiệp lớn.

TĂNG TỐC GIẢI NGÂN, TẠO ĐỘNG LỰC LAN TỎA

Tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai đạt gần 50%, trong đó vốn cho các dự án hạ tầng giao thông chiếm phần lớn. Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư, tỉnh đang triển khai cơ chế giám sát giải ngân theo từng tuần, từng dự án. Những đơn vị chậm tiến độ bị kiểm điểm, thay thế nếu không khắc phục.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và Đầu tư Đồng Nai, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng sẽ giúp kích hoạt chuỗi giá trị liên vùng, kết nối kinh tế Đông Nam Bộ - Tây Nguyên - đồng bằng sông Cửu Long. Khi tuyến Vành đai 3 hoàn thành, sẽ tạo ra vành đai logistics kết nối từ TP.HCM qua Đồng Nai - Tây Ninh, giảm tải nội đô và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, các tuyến tỉnh lộ như ĐT-769, ĐT-773, ĐT-770B, tuyến Hương lộ 2 cũng đang được ưu tiên mở rộng, tạo mạng lưới kết nối vệ tinh cho sân bay Long Thành. Các dự án này không chỉ giúp tăng hiệu quả khai thác cảng hàng không mà còn mở rộng quỹ đất cho công nghiệp, đô thị mới và dịch vụ phụ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định, để phát triển hạ tầng một cách bền vững, cần sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa. Vì vậy, tỉnh đang kiến nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, cho phép áp dụng đơn giá bồi thường linh hoạt theo thị trường, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP cho các tuyến giao thông mới.

Ngoài ra, Đồng Nai cũng đang cập nhật lại các quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 - 2050 để bảo đảm không gian phát triển phù hợp với mạng lưới giao thông chiến lược. Việc lập các quy hoạch phân khu quanh các nút giao lớn, các trục hành lang giao thông sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư và tối ưu hóa sử dụng đất đai.

Sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Đồng Nai, cùng sự phối hợp từ các cơ quan trung ương, các dự án hạ tầng trọng điểm tại Đồng Nai đang từng bước được tháo gỡ vướng mắc. Nếu tiếp tục giữ vững nhịp độ hiện nay, địa phương này sẽ sớm hoàn thiện hệ thống giao thông chiến lược đóng vai trò trung tâm kết nối của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp - logistics hiện đại và bền vững.