Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai sẽ triển khai 89 dự án khu tái định cư

Thanh Xuân

08/10/2025, 14:30

Để đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia, Đồng Nai dự kiến triển khai 89 dự án xây dựng các khu tái định cư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư giai đoạn 2026–2030, với lộ trình được chia thành 4 giai đoạn.

Cụ thể, năm 2025, tỉnh Đồng Nai dự kiến thực hiện 13 khu (diện tích 174,71ha). Sang năm 2026 sẽ triển khai 30 khu (414,45ha). Tiếp đó, giai đoạn 2027–2028, tỉnh xây dựng thêm 24 khu (quy mô 999,78ha), đến giai đoạn 2029–2030, thực hiện 22 khu tái định cư khác (324,68ha.)

Tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 10.339 tỷ đồng, được xác định dựa trên nhu cầu của các địa phương và suất vốn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 409/QĐ-SXD ngày 11/4/2025 của Bộ Xây dựng. Trong đó, tổng số nhu cầu lô tái định cư giai đoạn 2026-2030 là 47.125 lô tái định cư. Dự kiến mỗi lô tái định cư có diện tích trung bình 100 m2 và diện tích đất ở chiếm trung bình 45% cơ cấu sử dụng đất các khu tái định cư, khu đô thị.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư giai đoạn 2026–2030 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời phục vụ công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia.

Kế hoạch này giúp tỉnh và các địa phương chủ động hơn trong công tác vận động, di dời người dân, đảm bảo bố trí tái định cư kịp thời, tránh tình trạng người dân không có chỗ ở hoặc phải tạm cư kéo dài, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, cũng là căn cứ quan trọng để các cơ quan, ban quản lý dự án, địa phương và các đơn vị đầu tư chủ động trong việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng cũng như xác định danh mục và nhu cầu vốn cho các khu tái định cư. Bên cạnh đó, việc triển khai còn tạo điều kiện lồng ghép với các chương trình quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở và hạ tầng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh yêu cầu yêu cầu các đơn vị tuân thủ nguyên tắc, quy định pháp luật trong quá trình xây dựng các khu tái định cư; hạn chế tối đa tình trạng thu hồi đất của người dân để xây dựng khu tái định cư. Đảm bảo khu tái định cư có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, chợ, tạo điều kiện để người dân được hưởng các tiện ích tốt hơn nơi ở cũ. Việc xây dựng khu tái định cư phải được ưu tiên làm trước trong quá trình triển khai dự án.

