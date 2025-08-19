Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Video

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Đào Ngọc Anh

19/08/2025, 22:13

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và phường Điện Bàn Bắc bấm nút khởi công công trình khu tái định cư.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và phường Điện Bàn Bắc bấm nút khởi công công trình khu tái định cư.

Dự án khu tái định cư có tổng diện tích gần 4,7 hecta và tổng mức đầu tư hơn 76,1 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục chính như san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Mục tiêu của dự án là xây dựng 115 lô đất tái định cư, đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt, đồng thời góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển hạ tầng.

https://www.youtube.com/embed/GBf8GfAI-zg

Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco. Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án, đây là công trình quan trọng, không chỉ trực tiếp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: Quang Hiếu
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: Quang Hiếu

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh rằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một khát vọng lớn, khi hoàn thành sẽ kết nối các vùng miền, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công. Ông cũng bày tỏ mong muốn người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận để công trình sớm hoàn thành.

Theo kế hoạch tổng thể của thành phố, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa phận Đà Nẵng có chiều dài 116 km, ảnh hưởng đến khoảng 2.139 hộ dân. Để giải quyết vấn đề tái định cư, Đà Nẵng dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với tổng diện tích 211 ha, tạo ra 3.316 lô đất tái định cư. Tổng chi phí ước tính cho công tác này là hơn 3.600 tỷ đồng, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền thành phố nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư.

Từ khóa:

Đà Nẵng địa phương Vneconomy

Đọc thêm

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.

[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng...

Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI

Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI

Ở số đầu tiên trong chuỗi series về “AI in Retail” (AI trong lĩnh vực bán lẻ), The WISE Talk số 14 với chủ đề “Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI” phát sóng vào 14:00, Thứ Năm, ngày 14/8/2025 trên trang chủ VnEconomy…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025 phát hành ngày 11/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm nay, nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì những tín hiệu cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 7 đạt 52,4 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 50 điểm sau bốn tháng liên tiếp ở dưới ngưỡng này. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện trong 7 tháng ước đạt 13,6 tỷ USD và là mức cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm qua...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: