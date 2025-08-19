Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao
Đào Ngọc Anh
19/08/2025, 22:13
Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.
Dự án khu tái định cư có tổng diện tích gần 4,7 hecta và tổng mức đầu tư hơn 76,1 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục chính như san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Mục tiêu của dự án là xây dựng 115 lô đất tái định cư, đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt, đồng thời góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển hạ tầng.
Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco. Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án, đây là công trình quan trọng, không chỉ trực tiếp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh rằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một khát vọng lớn, khi hoàn thành sẽ kết nối các vùng miền, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công. Ông cũng bày tỏ mong muốn người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận để công trình sớm hoàn thành.
Theo kế hoạch tổng thể của thành phố, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa phận Đà Nẵng có chiều dài 116 km, ảnh hưởng đến khoảng 2.139 hộ dân. Để giải quyết vấn đề tái định cư, Đà Nẵng dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với tổng diện tích 211 ha, tạo ra 3.316 lô đất tái định cư. Tổng chi phí ước tính cho công tác này là hơn 3.600 tỷ đồng, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền thành phố nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư.
