Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên ven sông Tô Lịch

Thứ Năm, 18/12/2025
Hoàng Bách
18/12/2025, 16:50
Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch dự kiến khởi công vào sáng ngày 19/12/2025 tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Mục tiêu nhằm cải tạo cảnh quan đô thị, tái cấu trúc không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân và từng bước hồi sinh sông Tô Lịch – dòng sông gắn liền với lịch sử phát triển của Thủ đô…
Theo thông tin từ Hà Nội, Thành phố hiện đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch - một trong những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự kiến, Lễ khởi công được tổ chức vào sáng ngày 19/12/2025, đồng thời với nhiều dự án, công trình trọng điểm khác trên địa bàn Thành phố và cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Địa điểm tổ chức là phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Song song với công tác chuẩn bị khởi công, UBND Thành phố cũng ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng.
Dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ triển khai dọc theo tuyến sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường, xã của Thủ đô – những khu vực có mật độ dân cư cao và hạ tầng đô thị phức tạp, trải dài qua các địa bàn như: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.
Việc triển khai không chỉ nhằm cải tạo cảnh quan hai bên sông, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là tái cấu trúc không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống, từng bước “hồi sinh” sông Tô Lịch - dòng sông từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị Thăng Long - Hà Nội.
Về hình thức đầu tư, dự án triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, trong đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm huy động nguồn lực để xây dựng, sau đó chuyển giao công trình cho Nhà nước theo quy định. Cơ cấu nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Theo phương án được phê duyệt, tổng quy mô và mức đầu tư của dự án được xác định trên cơ sở nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2025 đến năm 2028, phù hợp với lộ trình triển khai các dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của Thủ đô trong giai đoạn tới.
