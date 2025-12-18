Thứ Năm, 18/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng cưỡng chế kiểm đếm dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm

Đỗ Hoàng

18/12/2025, 17:52

UBND phường An Biên và lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế kiểm kê khu đất do Công ty cổ phần Hồng Quang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm…

Ngày 18/12/2025, thông tin Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân (Hải Phòng) cho biết cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với Công ty cổ phần Hồng Quang để thu hồi đất thực hiện dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm.

CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ KHU VỰC ĐƯỜNG VÒNG CẦU NIỆM

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân, dự án đầu tư xây dựng vườn hoa tại khu vực đường vòng cầu Niệm được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2023. Dự án có mục tiêu chỉnh trang đô thị, cải thiện thực trạng các khu đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, không đảm bảo cảnh quan môi trường của quận Lê Chân. Tại đây sẽ được xây dựng vườn hoa với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực, góp phần tăng mật độ cây xanh, đất công cộng trong khu vực nội đô, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của người dân khu vực.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm có tổng mức đầu tư hơn 62,2 tỷ đồng, quy mô sử dụng khoảng hơn 20.124 m2 đất tại khu vực đường vòng cầu Niệm thuộc phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân cũ (nay là phường An Biên). Dự án có các hạng mục chính là phá dỡ các công trình hiện trạng, san nền, xây dựng sân chơi, đường dạo, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, thiết bị tiện ích công cộng và trồng cây xanh, thảm cỏ. Thời gian thực hiện năm 2023 – 2024.

Do doanh nghiệp không phối hợp thực hiện nên lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế kiểm đếm để lên phương án bồi thường dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm.
Do doanh nghiệp không phối hợp thực hiện nên lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế kiểm đếm để lên phương án bồi thường dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm.

Tháng 5/2024, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 61,6 tỷ đồng, tiến độ thực hiện năm 2023 – 2024. Theo Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân, dự án bao gồm 16 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã được UBND quận Lê Chân (trước đây) phê duyệt từ tháng 10/2023. Đối với 11 gói thầu thực hiện ở giai đoạn đầu tư đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tại quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 1/8/2024, có 5 gói thầu đã hoàn thành.

Tuy nhiên, do dự án chưa có kế hoạch sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng được nên cuối tháng 11/2024, UBND quận Lê Chân (trước đây) đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành giai đoạn 2023 – 2025. Ngày 31/12/2024, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định số 5059/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Lê Chân, trong đó, có dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm.

Căn cứ vào đề xuất của sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là sở Tài chính), tháng 4/2025, UBND TP. Hải Phòng ra quyết định điều chỉnh dự án, trong đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là năm 2023 – 2025. Ngày 21/4/2025, UBND quận Lê Chân (trước đây) đã ra thông báo số 121/TB-UBND về việc thu hồi 20.124,6m2 đất của Công ty cổ phần Hồng Quang để thực hiện dự án đầu tư vườn hoa đường vòng cầu Niệm.

CƯỠNG CHẾ KIỂM ĐẾM ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ

Ngày 21/4/2025, Công ty cổ phần Hồng Quang có văn bản gửi UBND quận Lê Chân và phường An Dương (trước đây) kiến nghị về việc thu hồi mặt bằng để thực hiện dự án vườn hoa tại khu vực đường vòng cầu Niệm. Công ty cổ phần Hồng Quang cho rằng hợp đồng thuê đất giữa Công ty và cơ quan chức năng vẫn còn hiệu lực. Do đó, việc thu hồi mặt bằng vào thời điểm hiện tại là chưa phù hợp và gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh hết sức khó khăn.

Đại diện Công ty cổ phần Hồng Quang cho rằng doanh nghiệp này hoàn toàn ủng hộ chủ trương chung của thành phố về phát triển hạ tầng và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, việc triển khai dự án cần cân nhắc hài hoà giữa lợi ích công cộng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Công ty này kiến nghị quận Lê Chân và các cơ quan liên quan tạm dừng triển khai thu hồi mặt bằng.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, ngày 22/8/2025, UBND phường An Biên đã tổ chức họp vận động tuyên truyền đối với Công ty cổ phần Hồng Quang tại trụ sở doanh nghiệp này. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp không tham dự.

Cơ quan chức năng thực hiện đo đạc kiểm kê để xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định.
Cơ quan chức năng thực hiện đo đạc kiểm kê để xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định.

Ngày 9/9/2025, UBND phường An Biên đã ra quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với Công ty cồ phần Hồng Quang. Ngày 11/9/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân đã ra thông báo về việc kiểm đếm bắt buộc đối với Công ty cổ phần Hồng Quang. Thông báo kiểm đếm bắt buộc đã được gửi tới doanh nghiệp. Ngày 15/9/2025, Tổ công tác có mặt tại Công ty cổ phần Hồng Quang tại số 26 đường vòng cầu Niệm theo đúng thời hạn trong thông báo. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Hồng Quang vẫn không phối hợp cho thực hiện kiểm đếm. Tổ công tác phải lập biên bản báo cáo UBND phường An Biên làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ.

Do Công ty cổ phần Hồng Quang không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trong điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm bắt buộc nên ngày 19/9/2025, UBND phường An Biên tiếp tục ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc trên diện tích 20.164,6m2 mà doanh nghiệp đang quản lý sử dụng.

Theo UBND phường An Biên, sau nhiều lần làm việc, tuyên truyền, vận động và gửi các thông báo, quyết định liên quan đến việc kiểm đếm nhưng chủ sử dụng đất không phối hợp thực hiện, ngày 10/12/2025, UBND phường An Biên đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với Công ty cổ phần Hồng Quang. Công tác cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã hoàn thành làm cơ sở để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

bồi thường giải phóng mặt bằng Chỉnh trang đô thị Công ty cổ phần Hồng Quang cưỡng chế kiểm đếm dự án vườn hoa đường vòng cầu Niệm hải phòng

