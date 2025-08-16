Thiếu hụt nhân sự cấp xã, chồng chéo trong phân cấp phân quyền
Chu Khôi
16/08/2025, 15:02
Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã nêu hàng loạt những khó khăn về nhân sự, thủ tục, phân cấp, phân quyền sau sáp nhập từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, kỳ vọng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sớm ban hành những hướng dẫn cụ thể, nhất là về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập; thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai…
Ngày
15/8/2025 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp
và Môi trường do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với các
tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo phản
ánh của các địa phương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình 2
cấp đã bộc lộ hàng loạt khó khăn, đặc biệt ở khâu nhân sự, phân cấp, phân quyền
và thủ tục hành chính.
NHIỀU
KHÓ KHĂN SAU SÁP NHẬP
Ông
Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cho biết sau
sáp nhập, sở này hiện có 3 phòng, 10 chi cục và 11 đơn vị sự nghiệp công lập.
Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa ban hành quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc sau sắp xếp, dẫn đến lúng túng
trong triển khai nhiệm vụ.
Một
trong những vướng mắc lớn nhất nằm ở cấp xã. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
khiến khối lượng hồ sơ, công việc tại cơ sở tăng nhanh, trong đó nhiều loại hồ
sơ mới, phức tạp mà trước đây chưa từng xử lý. Trong khi đó, cán bộ địa chính,
môi trường ở Phòng Kinh tế xã vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế năng lực chuyên
môn, không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Tỉnh
An Giang cũng kiến nghị Bộ sớm công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực
khoáng sản, tài nguyên nước theo quy định phân cấp, phân quyền, bởi hiện nay
nhiều địa phương chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết.
Không chỉ An Giang, nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long cùng phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Tại Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết trước sáp nhập, tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu có gần 500 cán bộ, công chức lĩnh vực tài nguyên ở cấp huyện và xã. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh chỉ còn 64 xã, phường, nhưng việc bố trí nhân sự ở phòng chuyên môn cấp xã gặp nhiều khó khăn.
Ông
Châu Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng
thừa nhận, công chức cấp xã hiện nay đang quá tải. Phần lớn hồ sơ sau khi giải
thể đơn vị chuyên môn cấp huyện đều chuyển về xã xử lý, chủ yếu là những hồ sơ
khó, phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh. Điều này khiến nhiều nơi rơi vào
tình trạng “làm không xuể”.
Các
địa phương Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sớm
ban hành những hướng dẫn cụ thể, nhất là về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị
sự nghiệp công lập sau sáp nhập; thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản,
tài nguyên nước, đất đai; cùng giải pháp tháo gỡ sự chồng chéo trong phân cấp,
phân quyền giữa các bộ, ngành.
CHỒNG CHÉO TRONG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN
Bên
cạnh nhân sự, vấn đề chồng chéo trong phân cấp, phân quyền cũng nổi lên. Ông
Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi
trường), cho biết cơ quan đã tiếp nhận trên 30 câu hỏi, kiến nghị của các địa
phương liên quan đến các thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, thu
tiền bảo vệ đất lúa, cấp mới quyền sử dụng đất… Dù các thủ tục này đã được giao
cho cấp xã nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể, khiến nhiều địa phương lúng túng, lo
ngại sai sót.
Về xây dựng nông thôn mới, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cho biết sau khi hợp nhất 2 - 3 xã thành một đơn vị hành chính, việc đánh giá, duy trì chuẩn nông thôn mới gặp nhiều vướng mắc do các xã trước sáp nhập có mức độ đạt chuẩn khác nhau. Văn phòng sẽ sớm ban hành hướng dẫn để địa phương thống nhất triển khai.
Trước
những kiến nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi
trường đã thành lập 10 đoàn công tác, trực tiếp làm việc với các địa phương
trên cả nước để lắng nghe và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn. Riêng tại Đồng bằng sông
Cửu Long, đoàn có sự tham gia của các đơn vị chuyên môn như Vụ Pháp chế, Vụ Kế
hoạch, Cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương…
Ngoài
việc tổ chức các đoàn đi thực tế, Bộ cũng lập đường dây nóng, xây dựng sổ tay
hướng dẫn để kịp thời hỗ trợ các tỉnh, thành khi vướng mắc trong quá trình vận
hành chính quyền 2 cấp. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ sớm có văn
bản trả lời chi tiết những kiến nghị mà địa phương đã gửi.
Thứ
trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các địa phương nghiên cứu tổ chức mô hình trạm
chuyên môn liên xã, nhằm tập trung đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao trong lĩnh
vực nông nghiệp và môi trường để hỗ trợ cho cấp xã.
Bên
cạnh đó, cần xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Môi trường với
chính quyền địa phương, đảm bảo sự chia sẻ, phân công hợp lý trong xử lý công
việc. Với đội ngũ công chức phụ trách ở cấp xã, Thứ trưởng nhấn mạnh việc
thường xuyên tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ là
yêu cầu bắt buộc. Ông cũng khuyến khích việc tăng cường trao đổi, tháo gỡ khó
khăn kịp thời trong quá trình thực hiện.
Theo
Thứ trưởng, những giải pháp đồng bộ này không chỉ giúp tháo gỡ rào cản về cơ
chế, mà còn tạo điều kiện để ngành nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành
Đồng bằng sông Cửu Long vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển
và hội nhập.
Đồng
thời, vấn đề nhân sự ở cấp xã cần được giải quyết theo hướng vừa bổ sung biên
chế hợp lý, vừa đẩy mạnh tập huấn, ứng dụng công nghệ, để giảm tải công việc
cho đội ngũ công chức hiện nay. Việc thí điểm mô hình trạm chuyên môn liên xã
cũng được xem là giải pháp khả thi, giúp tận dụng nguồn nhân lực và nâng cao
chất lượng phục vụ người dân.
Thứ
trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ kỳ vọng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và các
địa phương, cùng sự chủ động của chính quyền cơ sở, những khó khăn ban đầu sẽ
sớm được tháo gỡ, tạo đà để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào ổn định
và phát huy hiệu quả.
