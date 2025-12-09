Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Kim Phong
09/12/2025, 15:27
VIC chiều nay đã yếu hơn phiên sáng nhưng VN-Index vẫn xuất hiện một nhịp phục hồi, thậm chí có lúc còn vượt qua tham chiếu. Điều này xác nhận diễn biến hồi giá ở nhiều blue-chips khác. Không chỉ vậy, thị trường cũng xuất hiện nhịp đảo chiều trên diện rộng ở rất nhiều cổ phiếu.
VN-Index đóng cửa giảm 0,37% tương đương -6,57 điểm so với tham chiếu. VIC chốt tăng 4,78%, tức là riêng chiều nay đã giảm 0,5% so với mức chốt buổi sáng. Thống kê rổ VN30 có 8 cổ phiếu khác lùi giá, trong đó duy nhất GAS, VNM là trụ.
Ngược lại, 18 cổ phiếu khác trong rổ blue-chips cải thiện giá. Hai cổ phiếu lớn đứng ngay sau VIC là VCB và VHM cũng phục hồi. VCB tăng 1,05% so với giá phiên sáng, đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,17%. VHM lấy lại 1,9% mức giảm, co hẹp lại còn -2,27% lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung có cải thiện tốt: VPB, CTG, TCB… đều nhích giá lên.
Hai cổ phiếu đổi màu giá thành công chiều nay là DGC và FPT. DGC chốt phiên sáng giảm 0,11%, đóng cửa tăng 0,96% so với tham chiếu, tương đương tăng 1,06% trong phiên chiều. FPT đột biến từ khoảng 1h45 và tăng cực nhanh trong khoảng 10 phút. Thời gian còn lại lực bán xuất hiện nhưng FPT chỉ dao động giữ giá. Đóng cửa cổ phiếu này tăng 1,47% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng tới 2,22%.
VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,54% với 5 mã tăng/25 mã giảm. Nhìn từ độ rộng thì sự cải thiện không rõ ràng. Tuy nhiên nhìn từ dao động giá, cổ phiếu phục hồi khá tích cực. Cụ thể, 16 mã trong rổ tăng hơn 1% so với giá thấp nhất ngày. Số ít cổ phiếu đổi màu giá thành công vì biên độ giảm của phiên sáng tương đối lớn.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng lúc đóng cửa vẫn kém với 93 mã tăng/234 mã giảm (chốt phiên sáng là 45 mã tăng/268 mã giảm). Tuy vậy khả năng phục hồi giá cũng khá tích cực: 55,3% số cổ phiếu có giao dịch đã đảo chiều từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Toàn sàn chỉ còn hơn 60 cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất, trong đó 40 mã vẫn đỏ.
Diễn biến phục hồi phiên chiều là tích cực khi đặt trong diễn biến bán tháo xuất hiện rất sớm từ buổi sáng. Thậm chí khoảng 30 phút đầu tiên của phiên chiều vẫn có thêm một đợt xả nữa trước khi dòng tiền nâng dần giá lên. Do vậy diễn biến phục hồi là kết quả của sự thay đổi tương quan cung cầu.
Điều này càng tích cực hơn khi tổng thanh khoản khớp lệnh của VN-Index hôm nay tăng 50% so với hôm qua, đạt 25.878 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, giao dịch tăng hơn 49% với 27.368 tỷ đồng, cao nhất 25 phiên. Rõ ràng mức thanh khoản tăng cao này phải đến từ các giao dịch cởi mở hơn ở cả hai chiều.
Dù vậy thị trường vẫn tổn thương không nhỏ. Trong 234 mã đỏ vẫn còn 142 mã giảm quá 1%, cải thiện chưa nhiều từ con số 180 mã của phiên sáng. Một số blue-chips vẫn bị ép giá đến tận lúc đóng cửa và phải chấp nhận kết phiên ở mức thấp nhất: HPG giảm 1,31% với 1.060,6 tỷ đồng; HDB giảm 3,82% với 651,5 tỷ; VJC giảm 3,1% với 399,8 tỷ; VNM giảm 1,57% với 340,5 tỷ. Số khác vẫn giảm rất sâu như SSI, MBB, VHM, VPB, VRE… dù biên độ phục hồi khá rộng so với đáy thấp nhất.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có nhiều mã giảm rất mạnh do thiếu dòng tiền nâng đỡ tốt. HII, PLP, ABS giảm sàn. TLG, HID, PVD, LGL, SGR, TDP, HDC… giảm quá 3%. Trong mức thanh khoản tăng mạnh hôm nay ở sàn HoSE, 63,4% vẫn tập trung vào nhóm VN30.
Khối ngoại chiều nay bán ra thậm chí tăng 17,3% so với buổi sáng và mức ròng cũng lớn hơn, đạt -1.233 tỷ đồng. Tính chung cả phiên, khối này bán ròng 2.428,8 tỷ đồng. VPL tiếp tục có giao dịch thỏa thuận bán ròng 1.055,9 tỷ đồng, VIC -729,4 tỷ, VHM -205,7 tỷ. Ngoài ra có HDB -213,9 tỷ, STB -152,6 tỷ, MSN -113,1 tỷ, SSI -92,8 tỷ, VCB -62,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +225 tỷ, HPG +149,1 tỷ, POW +68,1 tỷ.
BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...
Mặc dù VIC vẫn tăng rất mạnh nhưng phản ứng ngược trên thị trường đã bùng phát: Áp lực bán tháo tăng đột biến khi nhà đầu tư không chịu nổi cảm giác ức chế, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 6 lần tăng giá. Quá nửa (52,3%) số cổ phiếu trong VN-Index đang giảm hơn 1%...
Trong khi VN-Index ghi nhận sự phục hồi và nhanh chóng chinh phục các đỉnh mới trong khi nhóm các doanh nghiệp Công nghệ thông tin - Viễn tiếp tục giảm sâu hiện tại hầu hết đã về mức thấp hơn trung bình 3 năm.
Một số nhóm ngành vốn hóa lớn kéo chỉ số lên, trong khi nhiều cổ phiếu giảm 20% đến 30% từ đỉnh. Điều này mang hai hàm ý, một mặt thị trường đang tự sàng lọc và tái định giá dựa trên chất lượng nội tại, mặt khác chính là cơ hội cho những cổ phiếu chất lượng với định giá còn rất hấp dẫn.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang xem xét yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải bồi thường cho người dùng khi xảy ra thiệt hại do hacker hoặc lỗi hệ thống kể cả khi nền tảng không có lỗi, tương tự như trách nhiệm của các ngân hàng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: