Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực

VIC chiều nay đã yếu hơn phiên sáng nhưng VN-Index vẫn xuất hiện một nhịp phục hồi, thậm chí có lúc còn vượt qua tham chiếu. Điều này xác nhận diễn biến hồi giá ở nhiều blue-chips khác. Không chỉ vậy, thị trường cũng xuất hiện nhịp đảo chiều trên diện rộng ở rất nhiều cổ phiếu.

VN-Index đóng cửa giảm 0,37% tương đương -6,57 điểm so với tham chiếu. VIC chốt tăng 4,78%, tức là riêng chiều nay đã giảm 0,5% so với mức chốt buổi sáng. Thống kê rổ VN30 có 8 cổ phiếu khác lùi giá, trong đó duy nhất GAS, VNM là trụ.

Ngược lại, 18 cổ phiếu khác trong rổ blue-chips cải thiện giá. Hai cổ phiếu lớn đứng ngay sau VIC là VCB và VHM cũng phục hồi. VCB tăng 1,05% so với giá phiên sáng, đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,17%. VHM lấy lại 1,9% mức giảm, co hẹp lại còn -2,27% lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung có cải thiện tốt: VPB, CTG, TCB… đều nhích giá lên.

Hai cổ phiếu đổi màu giá thành công chiều nay là DGC và FPT. DGC chốt phiên sáng giảm 0,11%, đóng cửa tăng 0,96% so với tham chiếu, tương đương tăng 1,06% trong phiên chiều. FPT đột biến từ khoảng 1h45 và tăng cực nhanh trong khoảng 10 phút. Thời gian còn lại lực bán xuất hiện nhưng FPT chỉ dao động giữ giá. Đóng cửa cổ phiếu này tăng 1,47% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng tới 2,22%.

VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,54% với 5 mã tăng/25 mã giảm. Nhìn từ độ rộng thì sự cải thiện không rõ ràng. Tuy nhiên nhìn từ dao động giá, cổ phiếu phục hồi khá tích cực. Cụ thể, 16 mã trong rổ tăng hơn 1% so với giá thấp nhất ngày. Số ít cổ phiếu đổi màu giá thành công vì biên độ giảm của phiên sáng tương đối lớn.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng lúc đóng cửa vẫn kém với 93 mã tăng/234 mã giảm (chốt phiên sáng là 45 mã tăng/268 mã giảm). Tuy vậy khả năng phục hồi giá cũng khá tích cực: 55,3% số cổ phiếu có giao dịch đã đảo chiều từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Toàn sàn chỉ còn hơn 60 cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất, trong đó 40 mã vẫn đỏ.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ do biên độ phục hồi chưa đủ để đảo chiều vượt tham chiếu.

Diễn biến phục hồi phiên chiều là tích cực khi đặt trong diễn biến bán tháo xuất hiện rất sớm từ buổi sáng. Thậm chí khoảng 30 phút đầu tiên của phiên chiều vẫn có thêm một đợt xả nữa trước khi dòng tiền nâng dần giá lên. Do vậy diễn biến phục hồi là kết quả của sự thay đổi tương quan cung cầu.

Điều này càng tích cực hơn khi tổng thanh khoản khớp lệnh của VN-Index hôm nay tăng 50% so với hôm qua, đạt 25.878 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, giao dịch tăng hơn 49% với 27.368 tỷ đồng, cao nhất 25 phiên. Rõ ràng mức thanh khoản tăng cao này phải đến từ các giao dịch cởi mở hơn ở cả hai chiều.

Dù vậy thị trường vẫn tổn thương không nhỏ. Trong 234 mã đỏ vẫn còn 142 mã giảm quá 1%, cải thiện chưa nhiều từ con số 180 mã của phiên sáng. Một số blue-chips vẫn bị ép giá đến tận lúc đóng cửa và phải chấp nhận kết phiên ở mức thấp nhất: HPG giảm 1,31% với 1.060,6 tỷ đồng; HDB giảm 3,82% với 651,5 tỷ; VJC giảm 3,1% với 399,8 tỷ; VNM giảm 1,57% với 340,5 tỷ. Số khác vẫn giảm rất sâu như SSI, MBB, VHM, VPB, VRE… dù biên độ phục hồi khá rộng so với đáy thấp nhất.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có nhiều mã giảm rất mạnh do thiếu dòng tiền nâng đỡ tốt. HII, PLP, ABS giảm sàn. TLG, HID, PVD, LGL, SGR, TDP, HDC… giảm quá 3%. Trong mức thanh khoản tăng mạnh hôm nay ở sàn HoSE, 63,4% vẫn tập trung vào nhóm VN30.

Khối ngoại chiều nay bán ra thậm chí tăng 17,3% so với buổi sáng và mức ròng cũng lớn hơn, đạt -1.233 tỷ đồng. Tính chung cả phiên, khối này bán ròng 2.428,8 tỷ đồng. VPL tiếp tục có giao dịch thỏa thuận bán ròng 1.055,9 tỷ đồng, VIC -729,4 tỷ, VHM -205,7 tỷ. Ngoài ra có HDB -213,9 tỷ, STB -152,6 tỷ, MSN -113,1 tỷ, SSI -92,8 tỷ, VCB -62,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +225 tỷ, HPG +149,1 tỷ, POW +68,1 tỷ.