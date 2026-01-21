Dòng tiền đầu tư sẽ có sự phân hoá

Nhiều chuyên gia dự báo trong năm 2026, nguồn tiền đầu tư đổ vào vàng, bất động sản, chứng khoán vẫn rất lớn nhưng sẽ có sự phân hoá rõ rệt.

Tại hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” do Labandautu.vn phối hợp cùng Diaocnet.vn tổ chức chiều 20/1/2025, các chuyên gia nhận định trong bối cảnh các chính sách thúc đẩy sản xuất – kinh doanh chưa tạo ra cú hích đủ mạnh cho nền kinh tế, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư như một lựa chọn tối ưu để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Trên thực tế, ba kênh đầu tư truyền thống gồm vàng, chứng khoán và bất động sản đang giữ sức hút đặc biệt. Chỉ cần xuất hiện tín hiệu về “sóng” tăng giá, thị trường lập tức sôi động, dòng vốn đổ vào nhanh chóng, kéo mặt bằng giá đi lên theo kỳ vọng lợi nhuận.

Tuy cùng được xem là các kênh trú ẩn tài sản, nhưng mỗi lĩnh vực lại mang những đặc thù rất khác nhau. Vàng và chứng khoán là những sân chơi linh hoạt, cho phép nhà đầu tư với quy mô vốn nhỏ dễ dàng tham gia và rút lui. Ngược lại, bất động sản là phân khúc đòi hỏi tiềm lực tài chính lớn hơn, yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng vốn vững chắc, hoặc sở hữu các nguồn lực tài chính bổ trợ và khả năng sử dụng đòn bẩy tín dụng một cách hiệu quả.

DÒNG TIỀN KHÔNG CÒN CHẠY THEO “SÓNG”

Tham gia hội thảo, các đại biểu cùng thống nhất nhận định rằng trong 2026, với cơ chế, chính sách quản lý ngày càng chặt chẽ hơn, các kênh đầu tư trên vẫn sẽ thu hút lượng lớn nguồn tiền đầu tư nhưng sẽ chủ yếu hướng đến dài hạn thay vì “lướt sóng”. Trong đó, vàng sẽ giảm bớt hình thức đầu tư theo kiểu mua đi bán lại mà sẽ là kênh tích trữ theo năm.

Về chứng khoán, thị trường năm 2026 sẽ không tăng trưởng theo kiểu đồng loạt như các chu kỳ trước. “Thay vào đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra ngày càng rõ nét và quyết liệt hơn. Dòng tiền sẽ không còn chạy theo “sóng” chung mà dịch chuyển có chọn lọc, bám sát các chính sách, nghị quyết và định hướng điều hành của Chính phủ. Những doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng nội tại rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu nền tảng cơ bản hoặc không bắt nhịp được với xu thế chính sách sẽ dần bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường”, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định.

Tương tự, với lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, lưu ý đến yếu tố giá bất động sản, từ trước đến nay yếu tố này gần như chỉ có xu hướng tăng, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2026, khi các yếu tố chi phí đất đai và những chính sách quản lý mới đang tạo lực đẩy trực tiếp lên mặt bằng giá. Điều này tiếp tục củng cố vai trò của bất động sản như một trụ cột quan trọng trong chiến lược tích lũy tài sản của nhà đầu tư Việt Nam.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường bất động sản hưởng lợi trực tiếp từ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý và đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ. Với kế hoạch giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng cho hạ tầng, thị trường không chỉ sôi động ở các đô thị lớn mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng kinh tế mới, tiêu biểu là khu vực Tây Nam Bộ. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ du lịch chính là ngòi nổ kích cầu cho các phân khúc bất động sản liên quan.

NGUỒN CUNG NHÀ Ở TĂNG NHƯNG CẠNH TRANH CŨNG MẠNH

Theo ông Đính, chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội đang ghi nhận những bước tiến vượt bậc với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 và dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5 triệu căn vào năm 2030, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Cùng với đó, sự xuất hiện của những siêu dự án quy mô lớn đang tạo ra sức hút mãnh liệt, hướng dòng tiền vào mô hình "đô thị nén" đồng bộ. Đây là những không gian sống hội tụ đầy đủ tiện ích từ hạ tầng, công nghệ cao cho đến các tiêu chuẩn khắt khe về xanh hóa. Thay vì những sản phẩm đơn lẻ, nhà đầu tư hiện nay đang ráo riết săn đón các đại đô thị có khả năng đáp ứng trọn vẹn chất lượng sống, vốn là phân khúc đánh đúng vào nhu cầu thực tế và bền vững của thị trường.

“Dự kiến nguồn cung nhà ở năm 2026 có thể sẽ gấp 2-3 lần con số của năm 2025. Nguồn cung tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. 2026 sẽ là năm cạnh tranh mạnh mẽ giữa các dự án và cả giữa các nhà đầu tư. Thời gian tới sẽ không còn là “sân chơi” cho những chủ đầu tư không có tiềm lực, những người đầu cơ theo tâm lý đám đông hay “tay không bắt giặc”. Cuộc cạnh tranh bán hàng trong năm nay cũng không còn đơn thuần là câu chuyện ai tung ra nhiều sản phẩm hơn, mà trở thành cuộc đua về khả năng hiểu thị trường và bán đúng sản phẩm mà thị trường cần. Dòng tiền đầu tư sẽ chọn "hạ cánh" ở các dự án có pháp lý rõ ràng, và giá trị sử dụng phù hợp, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước”, ông Đính chia sẻ.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định thị trường bất động sản hiện nay không còn tiếp cận bằng những đánh giá chung chung hay theo “sóng” ngắn hạn mà đòi hỏi những điểm nhìn cụ thể, mang tính chiến lược dài hơi. Do đó, cần phải phân định rõ giữa đầu tư dài hạn và đầu cơ ngắn hạn. Đầu tư dài hạn đòi hỏi tầm nhìn gắn với quy hoạch, hạ tầng và dòng vốn thực, trong khi đầu cơ chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn và rất dễ bị đào thải khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc.