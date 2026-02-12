Thứ Sáu, 13/02/2026

Bất động sản

Việt Nam giữ lợi thế dài hạn trong làn sóng đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương

Thanh Xuân

12/02/2026, 23:34

Thị trường bất động sản châu Á – Thái Bình Dương bước vào năm 2026 với nền tảng ổn định hơn so với giai đoạn trước, nhờ nhu cầu thuê phục hồi, tiêu dùng gia tăng và các cơ hội tăng trưởng mang tính chọn lọc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng, dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, nhu cầu nội địa mở rộng và vai trò ngày càng rõ trong chuỗi cung ứng khu vực…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu từ Cục Thống kê và các tổ chức quốc tế cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2022–2025 vẫn duy trì quỹ đạo tích cực. Cụ thể, sau mức tăng 8% năm 2022, GDP năm 2023 đạt 5,1% trước khi phục hồi lên 7,1% năm 2024 và 8,02% năm 2025. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại châu Á – Thái Bình Dương.

Không chỉ tăng về tốc độ, chất lượng tăng trưởng cũng cải thiện rõ nét. GDP bình quân đầu người tăng từ 3.700 USD năm 2022 lên gần 5.026 USD năm 2025. Thu nhập gia tăng và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã tạo nền tảng cho thị trường nội địa, đồng thời, thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng, logistics, đô thị và thương mại – những yếu tố có tác động lan tỏa mạnh đến thị trường bất động sản.

Trong bức tranh chung của khu vực, Savills nhận định nhu cầu thuê văn phòng hạng A tại châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục duy trì tích cực, đặc biệt tại các trung tâm nhân lực mới nổi như Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia, nơi các tập đoàn đa quốc gia mở rộng hiện diện nhằm tiếp cận nguồn lao động chất lượng với chi phí cạnh tranh. Bên cạnh đó, phân khúc bất động sản bán lẻ cũng được hỗ trợ bởi tiêu dùng phục hồi, du lịch tăng trưởng và sự quay trở lại của các thương hiệu quốc tế.

Ở phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics, các chiến lược “Trung Quốc + 1" đa dạng hóa chuỗi cung ứng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tiếp tục là động lực chính. Savills dự báo giá thuê tại phần lớn các thị trường lớn trong khu vực sẽ duy trì xu hướng tăng trong năm 2026, phản ánh nhu cầu sử dụng thực và vai trò ngày càng quan trọng của hạ tầng logistics trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Neil MacGregor, CEO của Savills Việt Nam, các xu hướng khu vực đang phản ánh rất rõ tại thị trường Việt Nam nhưng với chiều sâu và chất lượng ngày càng cao. “Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thu hút đầu tư chủ yếu dựa trên lợi thế chi phí. Dòng vốn hiện nay đang hướng mạnh vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như sản xuất công nghệ, điện tử, logistics hiện đại và các ngành gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đang tái định hình nhu cầu bất động sản theo hướng chất lượng, bền vững và dài hạn hơn”, ông Neil nhận định.

Một trong những động lực quan trọng củng cố triển vọng dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam là dòng vốn FDI chất lượng cao duy trì ổn định. Theo số liệu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 38-40 tỷ USD, trong khi vốn giải ngân đạt mức cao kỷ lục, phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh trong nước.

Đáng chú ý, dòng vốn từ châu Âu đang dịch chuyển theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, điện tử, chế biến sâu và logistics. Đặc biệt, việc Hiệp định EVFTA từng bước xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% dòng thuế hàng hóa xuất khẩu sang EU vào năm 2027 được đánh giá sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn

Song song với FDI, đầu tư công quy mô lớn vào hạ tầng đang được xem là động lực tăng trưởng then chốt của nền kinh tế và thị trường bất động sản trong trung và dài hạn. Việc đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, hệ thống đường vành đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều dự án logistics và năng lượng, sẽ góp phần cải thiện kết nối liên vùng, thúc đẩy giãn dân đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới dọc các trục hạ tầng chiến lược.

“Hạ tầng là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thị trường bất động sản trong thập kỷ tới. Khi mạng lưới giao thông và logistics được hoàn thiện, các đô thị vệ tinh và thành phố cấp hai sẽ nổi lên như những trung tâm phát triển mới, mở rộng không gian tăng trưởng cho cả thị trường,” ông Neil MacGregor nhấn mạnh.

Về đầu tư, Savills dự báo hoạt động đầu tư bất động sản châu Á - Thái Bình Dương tăng khoảng 7% trong năm 2026, phản ánh chu kỳ ổn định hơn so với Mỹ và châu Âu. Dù vậy, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu ngày càng thận trọng và chọn lọc, những thị trường có tăng trưởng thực, nhu cầu nội địa mạnh và khung pháp lý đang cải thiện như Việt Nam được đánh giá sẽ có lợi thế dài hạn.

bất động sản làn sóng đầu tư việt nam

