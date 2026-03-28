Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam
Chu Khôi
28/03/2026, 15:46
Dự kiến trong giai đoạn 2026-2045, gần 100.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực chăn nuôi và thú y, tạo cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến như công nghệ gen, tế bào - phôi và vi sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành.
Từ ngày 27-28/3/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội
nghị khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất với sự tham
dự của lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành
liên quan; các cơ quan quản lý, các liên hiệp hội, hội, doanh nghiệp, các nhà
khoa học ngành chăn nuôi và thú y trên phạm vi toàn quốc. Hội nghị tập hợp tới
700 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và
đại diện các địa phương trên cả nước.
“CHÌA KHÓA” NÂNG TẦM NGÀNH CHĂN NUÔI
Phát biểu khai mạc hội nghị sáng 28/3, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết chăn nuôi là một trong những trụ cột
của nông nghiệp Việt Nam, với quy mô khoảng 33 tỷ USD, chiếm 27-28% GDP toàn
ngành. Trong thập kỷ qua, ngành chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng 4,5-6% mỗi
năm, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có quy mô lớn trên thế giới, với đàn lợn đứng
thứ 5 và gia cầm đứng thứ 9. Năm 2025, tổng sản lượng đạt 8,68 triệu tấn thịt,
21,4 tỷ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa tươi.
Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức khi dư địa
phát triển còn lớn nhưng đi kèm áp lực chuyển đổi. Biến động địa chính trị, biến
đổi khí hậu, dịch bệnh phức tạp và đặc thù sản xuất nhỏ lẻ buộc ngành phải chuyển
mạnh sang mô hình bền vững, đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện môi trường. Trong
bối cảnh đó, yêu cầu đột phá khoa học công nghệ trở nên cấp thiết, thậm chí
mang tính quyết định.
Đáng chú ý, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu
lớn, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu
quả quản lý, truy xuất nguồn gốc và tối ưu chuỗi giá trị. Đây được xem là yếu tố
then chốt để ngành chăn nuôi và thú y nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh
hội nhập sâu rộng.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết hiện lĩnh vực chăn nuôi có 5 đề
án trọng điểm đang được triển khai, đó là tập trung vào tái cơ cấu ngành; phát triển
giống; sản xuất vaccine, kiểm soát dịch bệnh; chăn nuôi an toàn sinh học.
Trong giai đoạn tới, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và
chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tiếp tục nhấn mạnh
vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự kiến gần 100.000 tỷ đồng
sẽ được đầu tư cho lĩnh vực này, tạo cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối
với các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu trong việc phát triển các công nghệ
tiên tiến như công nghệ gen, tế bào - phôi và vi sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực
tiễn của ngành.
NHIỀU THÀNH TỰU ĐỘT PHÁ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ
Nông nghiệp và Môi trường), cho biết giai đoạn 2021-2025, thông qua các đề tài
nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm, ngành chăn nuôi đã đạt nhiều kết quả
quan trọng. Các nhà khoa học đã chọn tạo và đưa vào sản xuất nhiều dòng, giống
vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao. Bộ đã công nhận 31 tiến bộ kỹ thuật, gồm 6
dòng, giống lợn; 15 dòng, giống gia cầm; 2 tiến bộ kỹ thuật về dinh dưỡng; 5 tiến
bộ kỹ thuật thú y và 3 tiến bộ kỹ thuật về xử lý môi trường chăn nuôi.
Với những đóng góp nổi bật, ngành chăn nuôi đã được trao
tặng 2 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 3 Giải thưởng Nhà nước. Các công trình tiêu
biểu gồm phát triển chăn nuôi thủy cầm; lai tạo các giống gà Minh Dư Bình Định;
chọn tạo giống gà lông màu; bảo tồn nguồn gen vật nuôi bản địa; và nghiên cứu sản
xuất vaccine phòng bệnh trên lợn.
Trong lĩnh vực chọn tạo giống, hầu hết các giống vật nuôi
năng suất, chất lượng cao trên thế giới đã được nhập nội và phát triển tại Việt
Nam. Các công nghệ tiên tiến cũng được ứng dụng mạnh mẽ, các chip gen chứa từ
60.000 đến 500.000 SNP đã được áp dụng trong chọn giống lợn, bò và gia cầm,
giúp nâng cao độ chính xác trong chọn lọc các tính trạng như chất lượng thịt,
khả năng sinh sản và sức kháng bệnh.
Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nhiều đột phá đã được
ghi nhận. Việt Nam đã nhân bản thành công đàn lợn ỉ lần đầu tiên; làm chủ kỹ
thuật cấy phôi, thụ tinh trong ống nghiệm và xác định giới tính phôi trong chọn
tạo giống.
Trong nghiên cứu thức ăn chăn nuôi, các nhà khoa học đã
xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần và giá trị dinh dưỡng của hầu hết nguyên
liệu thức ăn trong nước, các chương trình nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng, đã giúp
giảm đáng kể chi phí thức ăn. Cụ thể, mức tiêu tốn thức ăn của lợn giảm từ 3,0-3,2
kg xuống còn 2,4-2,5 kg cho mỗi kg tăng trọng; đối với gà giảm xuống còn khoảng
2,4-2,6 kg thức ăn cho mỗi kg thịt gà.
Đáng chú ý, các giải pháp thay thế kháng sinh trong thức
ăn chăn nuôi như probiotic, axit hữu cơ và thảo dược đã được nghiên cứu và ứng
dụng.
Trong lĩnh vực thú y, nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng
đã được công bố. Việt Nam đã giải trình tự toàn bộ gen của 7 chủng vi rút dịch
tả lợn châu Phi và công bố trên ngân hàng gen quốc tế. Đồng thời, chế tạo thành
công nhiều loại vaccine: Vaccine dịch tả lợn châu Phi; vaccine tái tổ hợp phòng
tụ huyết trùng, vaccine tứ liên và vaccine tam giá cho gia cầm.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực
chăn nuôi và thú y vẫn còn không ít hạn chế. Chất lượng giống một số vật nuôi
chưa đáp ứng yêu cầu thị trường; chi phí thức ăn vẫn cao; việc ứng dụng công
nghệ cao trong chọn giống còn hạn chế. Đồng thời, thiếu các nghiên cứu tích hợp
đồng bộ giữa giống, dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi và thú y; việc chuyển đổi số và
truy xuất nguồn gốc còn chậm.
Hội nghị khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc
lần thứ nhất được tổ chức như một diễn đàn trao đổi học thuật và chính sách,
quy tụ nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.
Sau phiên khai mạc, hôi nghị có 6 phiên chuyên
đề do 6 tiểu ban chuyên môn chủ trì. Cụ thể: Tiểu ban 1, tập trung vào
khoa học và công nghệ chăn nuôi lợn; Tiểu ban 2 về gia cầm; Tiểu ban 3 về gia
súc nhai lại và các vật nuôi khác. Ba tiểu ban này chủ yếu thảo luận các vấn đề
về giống, dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và nâng cao năng suất.
Ở nhóm lĩnh vực
thú y, Tiểu ban 4 tập trung vào sức khỏe động vật và phòng, chống dịch bệnh; Tiểu
ban 5 về thuốc và vaccine thú y; Tiểu ban 6 về kháng kháng sinh, an toàn thực
phẩm và các vấn đề thú y khác.
